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"Quedan pocas esperanzas": rescatistas de Cruz Roja Mexicana cuentan su experiencia en Venezuela

"Quedan pocas esperanzas": rescatistas de Cruz Roja Mexicana cuentan su experiencia en Venezuela

Sputnik Mundo

A casi dos semanas de los dos terremotos que acontecieron en suelo venezolano, las esperanzas por encontrar personas debajo de los escombros disminuyen. Pese a... 07.07.2026, Sputnik Mundo

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"La situación sigue siendo complicada. Obviamente, ya a dos semanas del sismo, las familias han perdido la esperanza de encontrar a personas con vida derivado del tiempo, del clima y todas las condiciones como están los edificios", comenta en entrevista para Sputnik el Subcoordinador Nacional de Socorros y líder del equipo USAR de Cruz Roja Mexicana, Marco Antonio Franco Hernández.A pesar de que las probabilidades, a estas alturas, juegan en contra, los rescatistas de la Cruz Roja no descartan que ocurra un milagro, como ha pasado en situaciones similares en China y México, aunque se mantienen con la cabeza fría para no crear falsas expectativas.Hasta este 6 de julio, el Gobierno de Venezuela contabilizaba 3.535 personas muertas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que había cerca de 16.740 heridos y más de 17.854 personas desplazadas.El Gobierno de México no ha sido ajeno a esta situación. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Ejército mexicano ha logrado recuperar 80 cuerpos de entre los escombros, han brindado casi 2.000 consultas médicas, repartido más de 13 toneladas de medicamentos y 71 toneladas de insumos.Un sismo devastadorLos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela el 24 de junio —en un fenómeno poco usual en el que dos terremotos de esta magnitud ocurren en menos de una hora— fueron equivalentes a la detonación de 178 bombas atómicas, según las estimaciones del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.Aunque México ha vivido episodios devastadores similares, el líder del equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana opina que lo sucedido en Venezuela se agravó, en parte, porque se trataba de un día feriado en el que muchas personas estaban en casa esperando ver un evento deportivo.En este contexto, el especialista considera que, aun con una fuerte cultura de prevención, poco se habría podido evitar por las particularidades de los movimientos telúricos de hace casi dos semanas."En relación a los terremotos de México de 1985 y 2017, comparado con este, es diferente, este fue muy violento también, pero muy rápido. Considero que el factor rapidez en el movimiento de los edificios fue lo que causó que tanta gente perdiera la vida y que los inmuebles cayeran muy rápido. No hubo tiempo para evacuar como tal", precisa.Este equipo llegó a La Guaira (norte) tres días después de los hechos. Desde entonces, y hasta la fecha de esta entrevista —6 de julio—, lograron recuperar de entre los escombros 18 cuerpos y rescataron a tres personas, entre ellas, una que llevaba cuatro días esperando ser auxiliada."Fue uno de los de los rescates más mencionados aquí por la por la dificultad y por el tiempo que tardamos en sacarlo, fueron más o menos cuatro días. Una de las principales cosas con las que nos topamos es la inseguridad en las estructuras. En ese tiempo —y actualmente todavía— sigue habiendo réplicas en la zona. Eso aumenta bastante el peligro y las condiciones climáticas. Esta zona donde estamos trabajando es extremadamente húmeda", indica Franco Hernández.Este equipo especializado de la Cruz Roja Mexicana terminará sus labores el 8 de julio para seguir preparándose para actuar en emergencias como ésta, pero la organización mantendrá su presencia en Caracas.

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