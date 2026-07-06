Sube a 3.535 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

Según el informe del 5 de julio, la cifra era de 3.342 y, en el parte de hoy, es de 3.535. Asimismo, la cifra de personas heridas es de 16.740 y de individuos rescatados es de 6.462. De igual manera, se han atendido a 86.794 familias venezolanas. Los equipos de rescate siguen trabajando en las zonas afectadas por los fuertes sismos del 24 de junio, especialmente en La Guaira (norte).
El número de personas muertas por los movimientos telúricos de mediados de junio reflejó un aumento durante las últimas horas, de acuerdo con la actualización publicada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, en su canal de Telegram.
Según el informe del 5 de julio, la cifra era de 3.342 y, en el parte de hoy, es de 3.535. Asimismo, la cifra de personas heridas es de 16.740 y de individuos rescatados es de 6.462.
De igual manera, se han atendido a 86.794 familias venezolanas. Los equipos de rescate siguen trabajando en las zonas afectadas por los fuertes sismos del 24 de junio, especialmente en La Guaira (norte).
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