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Sube a 3.535 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

Sube a 3.535 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

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El número de personas muertas por los movimientos telúricos de mediados de junio reflejó un aumento durante las últimas horas, de acuerdo con la actualización... 06.07.2026, Sputnik Mundo

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Según el informe del 5 de julio, la cifra era de 3.342 y, en el parte de hoy, es de 3.535. Asimismo, la cifra de personas heridas es de 16.740 y de individuos rescatados es de 6.462. De igual manera, se han atendido a 86.794 familias venezolanas. Los equipos de rescate siguen trabajando en las zonas afectadas por los fuertes sismos del 24 de junio, especialmente en La Guaira (norte).

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