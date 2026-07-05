México envía dos buques de la Armada a Venezuela con ayuda humanitaria

En los buques se transportan víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos, así como cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de generar 1.000 litros de agua purificada por hora. El tiempo estimado de viaje será de seis días.Esta ayuda se suma al avión que partió esta semana rumbo a Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica."México reafirma con estas acciones su vocación solidaria, así como su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con todos los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan adversidades por contingencias naturales", puntualiza el anuncio oficial.
Los buques de apoyo logístico Isla Holbox y Huasteco zarparon de México con un aproximado de 2.003 metros cúbicos de víveres destinados a Venezuela, esto como parte de la ayuda tras los sismos que impactaron a la nación sudamericana, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
"Los víveres, entregados por el Gobierno de México, mismos que provienen de donaciones realizadas en diversos centros de acopio implementados en la Ciudad de México, se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz, desde donde se realizó el embarque correspondiente", ahondó la Cancillería en su boletín.
En los buques se transportan víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos, así como cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de generar 1.000 litros de agua purificada por hora. El tiempo estimado de viaje será de seis días.
Esta ayuda se suma al avión que partió esta semana rumbo a Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica.
"México reafirma con estas acciones su vocación solidaria, así como su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con todos los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan adversidades por contingencias naturales", puntualiza el anuncio oficial.
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