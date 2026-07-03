https://noticiaslatam.lat/20260703/persiste-la-tragedia-en-venezuela-van-2645-fallecidos-por-los-dos-temblores-que-azotaron-al-pais-1174158939.html

Persiste la tragedia en Venezuela: van 2.645 fallecidos por los dos temblores que azotaron al país

Persiste la tragedia en Venezuela: van 2.645 fallecidos por los dos temblores que azotaron al país

Sputnik Mundo

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio aumentó a 2.645, mientras que los heridos suman 12.666, informó este viernes... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, se reportan 15.050 familias sin vivienda, 86.117 atendidas y 6.462 personas rescatadas.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon duramente varias regiones de Venezuela el pasado 24 de junio, con diferencia de 39 segundos entre uno y otro, en un evento conocido como doblete sísmico.La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó zona de desastre a la región de La Guaira, la más afectada por el doble movimiento telúrico.La mandataria militarizó ese estado para facilitar las tareas de rescate y posteriormente decretó siete días de duelo nacional, en memoria de las víctimas.

https://noticiaslatam.lat/20260703/rusia-anuncia-el-envio-de-ayuda-humanitaria-a-la-afectada-venezuela-1174151132.html

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