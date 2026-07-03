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Persiste la tragedia en Venezuela: van 2.645 fallecidos por los dos temblores que azotaron al país
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La cifra de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio aumentó a 2.645, mientras que los heridos suman 12.666, informó este viernes... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, se reportan 15.050 familias sin vivienda, 86.117 atendidas y 6.462 personas rescatadas.Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon duramente varias regiones de Venezuela el pasado 24 de junio, con diferencia de 39 segundos entre uno y otro, en un evento conocido como doblete sísmico.La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó zona de desastre a la región de La Guaira, la más afectada por el doble movimiento telúrico.La mandataria militarizó ese estado para facilitar las tareas de rescate y posteriormente decretó siete días de duelo nacional, en memoria de las víctimas.
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Persiste la tragedia en Venezuela: van 2.645 fallecidos por los dos temblores que azotaron al país

21:42 GMT 03.07.2026
© AP Photo / Fernando VergaraСпасатели прочесывают завалы спустя три дня после землетрясения в Катия-ла-Мар, Венесуэла
Спасатели прочесывают завалы спустя три дня после землетрясения в Катия-ла-Мар, Венесуэла - Sputnik Mundo, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
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La cifra de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio aumentó a 2.645, mientras que los heridos suman 12.666, informó este viernes el Gobierno del país sudamericano.

"Fallecidos: 2.645. Heridos: 12.666", informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su canal de la red de mensajería Telegram.

Asimismo, se reportan 15.050 familias sin vivienda, 86.117 atendidas y 6.462 personas rescatadas.
Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon duramente varias regiones de Venezuela el pasado 24 de junio, con diferencia de 39 segundos entre uno y otro, en un evento conocido como doblete sísmico.
Ayuda humanitaria para Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 03.07.2026
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Rusia anuncia el envío de ayuda humanitaria a la afectada Venezuela | Video
11:03 GMT
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó zona de desastre a la región de La Guaira, la más afectada por el doble movimiento telúrico.
La mandataria militarizó ese estado para facilitar las tareas de rescate y posteriormente decretó siete días de duelo nacional, en memoria de las víctimas.
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