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Este sector brinda esperanza a los mercados financieros en el primer semestre del año

Este sector brinda esperanza a los mercados financieros en el primer semestre del año

Sputnik Mundo

El desempeño de las empresas tecnológicas y la expectativa por nuevas decisiones de política monetaria mantienen el optimismo de los inversionistas, mientras... 01.07.2026, Sputnik Mundo

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Los mercados financieros internacionales se encaminan a cerrar el primer semestre del año con un balance favorable, impulsados por el renovado interés de los inversionistas en firmas ligadas a la inteligencia artificial, que han sostenido el desempeño de las principales bolsas del mundo.Analistas de Monex señalaron que el avance de fabricantes de semiconductores y compañías tecnológicas ha fortalecido el apetito por los activos de riesgo, favoreciendo principalmente a Wall Street, donde los principales índices se mantienen cerca de niveles históricos.En la última jornada de junio, el Nasdaq registró un avance de 0,32%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones también operaron con ligeras ganancias, reflejando la confianza de los mercados pese a las tensiones geopolíticas registradas durante los primeros meses del año.En contraste, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentó una baja de 0,19%, aunque el comportamiento general de los mercados continúa respaldado por la resiliencia de las utilidades corporativas y las expectativas de una sólida temporada de reportes financieros en Estados Unidos.Los inversionistas también siguen de cerca los indicadores económicos internacionales. Los resultados positivos del Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) manufacturero en China, que volvió a ubicarse por encima de los 50 puntos, ayudaron a reforzar el optimismo sobre la actividad económica global y limitaron la toma de utilidades.Otro de los factores que mantiene la atención del mercado es la política monetaria. Los participantes esperan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante el foro económico de Sintra, mientras el Banco Central Europeo reiteró su disposición a mantener una postura restrictiva si persisten las presiones inflacionarias.En el mercado energético, los precios del petróleo mostraron estabilidad. El barril de Brent cotizó alrededor de los 74 dólares y el WTI cerca de los 71 dólares, favorecidos por las expectativas de diálogo entre Estados Unidos e Irán, lo que ha contribuido a moderar las preocupaciones sobre la inflación y los costos de la energía.En el mercado cambiario, el dólar retomó su fortaleza frente a varias divisas internacionales, mientras el peso mexicano registró una ligera depreciación. Al mismo tiempo, el bitcoin volvió a ubicarse por debajo de los 60.000 dólares, reflejando la cautela de los inversionistas en los mercados de criptomonedas. Según La Jornada, el desempeño del sector tecnológico continúa siendo el principal motor que sostiene el optimismo financiero al cierre del primer semestre del año.

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