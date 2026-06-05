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Así lo cree más del 90% de las empresas: la implantación de la IA es una tendencia clave para la economía, revelan en el SPIEF
Así lo cree más del 90% de las empresas: la implantación de la IA es una tendencia clave para la economía, revelan en el SPIEF
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Más del 90% de las compañías de los sectores de educación, salud, finanzas, telecomunicaciones y otras industrias consideran actualmente que la implementación... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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El tema fue abordado durante la sesión Mercado laboral 2.0: la dictadura de la inteligencia artificial, la transformación de las competencias y las profesiones, celebrada en el marco del SPIEF.Gólikova precisó que la inteligencia artificial podría afectar en el futuro a cerca del 40% del empleo mundial y hasta al 60% en las economías desarrolladas. Asimismo, subrayó que la eficacia de la incorporación de estas tecnologías dependerá directamente de la capacidad de cada país para adaptarse a estas transformaciones.Al mismo tiempo, la implementación de la inteligencia artificial en determinados ámbitos requiere una regulación clara y precisa, advirtió.Añadió que las empresas adoptarán estas nuevas tecnologías, siempre que resulten económicamente rentables. De acuerdo con la vice primera ministra rusa, a medida que estas soluciones se vuelvan más accesibles, se convertirán en un factor cada vez más relevante para la competitividad y el aumento de la productividad.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.El SPIEF se celebra anualmente desde 1997. A partir de 2005, el foro cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia.
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foro económico internacional de san petersburgo (spief), rusia, inteligencia artificial, tatiana gólikova
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Así lo cree más del 90% de las empresas: la implantación de la IA es una tendencia clave para la economía, revelan en el SPIEF
15:47 GMT 05.06.2026 (actualizado: 10:23 GMT 06.06.2026)
Más del 90% de las compañías de los sectores de educación, salud, finanzas, telecomunicaciones y otras industrias consideran actualmente que la implementación de la inteligencia artificial es una tendencia estratégica, señaló la vice primera ministra de Rusia, Tatiana Gólikova, al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).
"El Foro Económico Internacional [estimó que] más del 90% de los empleadores de los sectores de educación, salud, finanzas, manufactura, transporte, telecomunicaciones, logística y almacenamiento consideran que la adopción de la IA constituye una tendencia fundamental", indicó.
El tema fue abordado durante la sesión Mercado laboral 2.0: la dictadura de la inteligencia artificial, la transformación de las competencias y las profesiones, celebrada en el marco del SPIEF.
Gólikova precisó que la inteligencia artificial podría afectar en el futuro a cerca del 40% del empleo mundial y hasta al 60% en las economías desarrolladas. Asimismo, subrayó que la eficacia de la incorporación de estas tecnologías dependerá directamente de la capacidad de cada país para adaptarse a estas transformaciones.
Al mismo tiempo, la implementación de la inteligencia artificial en determinados ámbitos requiere una regulación clara y precisa, advirtió.
"Hay sectores en los que la regulación es de importancia crítica, como en el de la salud. No podemos aplicar tecnologías de inteligencia artificial sin responder antes a numerosas cuestiones sensibles para los ciudadanos", señaló.
Añadió que las empresas adoptarán estas nuevas tecnologías, siempre que resulten económicamente rentables. De acuerdo con la vice primera ministra rusa, a medida que estas soluciones se vuelvan más accesibles, se convertirán en un factor cada vez más relevante para la competitividad y el aumento de la productividad.
La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo
se celebra del 3 al 6 de junio
. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.
El SPIEF se celebra anualmente desde 1997. A partir de 2005, el foro cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia.
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