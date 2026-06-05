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Así lo cree más del 90% de las empresas: la implantación de la IA es una tendencia clave para la economía, revelan en el SPIEF

Así lo cree más del 90% de las empresas: la implantación de la IA es una tendencia clave para la economía, revelan en el SPIEF

Sputnik Mundo

Más del 90% de las compañías de los sectores de educación, salud, finanzas, telecomunicaciones y otras industrias consideran actualmente que la implementación... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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El tema fue abordado durante la sesión Mercado laboral 2.0: la dictadura de la inteligencia artificial, la transformación de las competencias y las profesiones, celebrada en el marco del SPIEF.Gólikova precisó que la inteligencia artificial podría afectar en el futuro a cerca del 40% del empleo mundial y hasta al 60% en las economías desarrolladas. Asimismo, subrayó que la eficacia de la incorporación de estas tecnologías dependerá directamente de la capacidad de cada país para adaptarse a estas transformaciones.Al mismo tiempo, la implementación de la inteligencia artificial en determinados ámbitos requiere una regulación clara y precisa, advirtió.Añadió que las empresas adoptarán estas nuevas tecnologías, siempre que resulten económicamente rentables. De acuerdo con la vice primera ministra rusa, a medida que estas soluciones se vuelvan más accesibles, se convertirán en un factor cada vez más relevante para la competitividad y el aumento de la productividad.La 29.ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebra del 3 al 6 de junio. Más de 20.000 personas han confirmado su participación y se espera la llegada de representantes políticos de alrededor de 76 países. Además, por primera vez en varios años, Estados Unidos ha aceptado la invitación.El SPIEF se celebra anualmente desde 1997. A partir de 2005, el foro cuenta con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia.

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