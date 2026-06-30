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La UE podría iniciar el invierno con el nivel más bajo de reservas en 15 años, según medios

La UE podría iniciar el invierno con el nivel más bajo de reservas en 15 años, según medios

Sputnik Mundo

La UE no está reponiendo sus reservas de gas debido a la volatilidad de los precios provocada por la crisis en Oriente Medio. Aunque el bloque suele comprar... 30.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-30T15:01+0000

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Actualmente, las reservas de gas de la UE están al 48% de su capacidad. La temporada de reposición empezó con solo un 28%, tras un invierno especialmente frío, un nivel más bajo de lo habitual para esta época del año.Estos bajos niveles se explican por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero, que paralizó prácticamente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y redujo la producción de Catar y los Emiratos Árabes Unidos.Tras la ralentización del proceso de abastecimiento de gas en abril, Europa se encuentra actualmente en "la fase crítica del verano" para reponer sus reservas de gas, señalan los analistas.A finales de junio, la Comisión Europea recomendó a los Estados miembros del bloque europeo que llenaran los almacenes de gas hasta un nivel del 75-80% para reducir la presión sobre los precios. En los últimos años, este objetivo se situaba en el 90%.Si persiste la incertidumbre en el estrecho de Ormuz, los precios del gas podrían seguir bajo presión por el riesgo en el tránsito y los retrasos del GNL procedente de Catar. En ese escenario, los analistas estiman que Europa podría afrontar el invierno con reservas de entre el 70% y el 74%, incluso con la reapertura gradual del tráfico en la zona.Otro factor negativo son los planes de la Unión Europea de introducir, a partir del 1 de enero, una prohibición total del GNL ruso, cuya cuota representa actualmente alrededor del 14% del total de las importaciones europeas de gas licuado, indicaron.Los representantes rusos aseguraron en varias ocasiones que Occidente comete un grave error al rechazar la compra de recursos energéticos a Rusia, y que terminará dependiendo de otros suministros a precios más altos.Desde Moscú señalan que, incluso al evitar compras directas, estos recursos acaban adquiriéndose a través de intermediarios y a un coste superior, y que el carbón, el petróleo y el gas rusos seguirán entrando en el mercado.

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