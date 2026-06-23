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Proyecto SputnikPro reúne a periodistas de 18 países para explorar el uso de la IA en los medios

Proyecto SputnikPro reúne a periodistas de 18 países para explorar el uso de la IA en los medios

Sputnik Mundo

Comenzó el módulo presencial del programa internacional de prácticas SputnikPro IA en Media, un proyecto conjunto entre el grupo mediático Rossiya Segodnya... 23.06.2026, Sputnik Mundo

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El programa reúne a 22 jóvenes periodistas de 18 países para profundizar en el uso de la inteligencia artificial (IA) aplicada al periodismo y la producción de contenidos.Hasta el 26 de junio, los participantes asistirán a conferencias y talleres sobre las principales herramientas que están transformando las redacciones: desde el análisis del flujo informativo mediante algoritmos hasta la creación de contenidos de audio y video con el apoyo de la IA.Durante la inauguración, el jefe de Cooperación Internacional de Sputnik, Vasili Pushkov, presentó una visión general del panorama mediático ruso y explicó cómo los medios se adaptan a las nuevas formas de consumo de información en la era digital.Por su parte, el subdirector de Rossotrudnichestvo, Kiril Bogomólov, destacó que Nueva Generación es una de las principales iniciativas internacionales dirigidas a jóvenes profesionales."Esta pasantía, organizada junto con Rossiya Segodnya, está dedicada a la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Considero que este grupo mediático es el mejor lugar para ver cómo los profesionales utilizan la IA para resolver desafíos reales del periodismo", afirmó.Al finalizar la primera jornada, varios participantes compartieron sus impresiones sobre el programa.Lait Alasaf, responsable de redes sociales del diario jordano Ad Dustour, señaló que el programa representa una excelente oportunidad para conocer los últimos avances en inteligencia artificial y su creciente impacto en el periodismo.Para Agouram Abdelaaziz, periodista del medio marroquí Hespress, la iniciativa responde a las necesidades actuales del sector. En sus palabras, "los participantes podrán perfeccionar sus habilidades en este campo, que continúa expandiéndose de forma constante con la intensificación de la competencia entre las empresas a nivel mundial".La periodista y presentadora de Vietnam Television (VTV), Nguyen Thuy Linh, también valoró positivamente las primeras sesiones."Me resultó muy interesante conocer cómo los medios rusos están integrando la inteligencia artificial en sus procesos periodísticos. Además, el enfoque cercano y el sentido del humor de los ponentes hicieron las clases muy dinámicas. En los próximos talleres me gustaría profundizar en aspectos prácticos, como la elaboración de prompts, las herramientas para la búsqueda de información y los métodos de verificación de datos", afirmó.

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