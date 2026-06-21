"No habrá inflación": Musk propone una fórmula para afrontar la inestabilidad económica en EEUU
© AP Photo / Kirsty WigglesworthElon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, hace una pausa durante un evento de conversación con el primer ministro británico en Londres, el 2 de noviembre de 2023
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El primer billonario de la historia, Elon Musk, instó a las autoridades de EEUU a entregar dinero directamente a los ciudadanos desde las arcas públicas. El empresario reaccionó así a las declaraciones del vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, sobre los planes de la Casa Blanca de controlar las principales empresas de IA del país.
"Es mejor enviar dinero directamente a la gente desde el Tesoro. Mientras el crecimiento de los bienes y servicios supere el aumento de la masa monetaria —algo que ocurrirá gracias a la IA y la robótica— no habrá inflación. De hecho, preveo que lucharemos desesperadamente contra la deflación", escribió Musk en la red social X.
De este modo, Musk comentó un fragmento de una entrevista concedida por el vicepresidente J.D. Vance, en la que afirmó que la Casa Blanca planea tomar participación en todas las grandes empresas de inteligencia artificial del país.
Según Vance, al presidente de EEUU, Donald Trump, "le atrae la idea de crear una especie de fondo soberano a través del cual Estados Unidos obtenga una participación en estas compañías de IA".
No es la primera vez que Musk defiende esta idea. El recientemente billonario ya había sugerido recurrir a transferencias directas para hacer frente al desempleo derivado del reemplazo de los trabajadores por la inteligencia artificial.
A su juicio, las ayudas directas financiadas por el Gobierno estadounidense serían la forma más eficaz de asegurar un "alto ingreso universal" para toda la población.
Anteriormente, se informó de que el patrimonio de Elon Musk, convertido en el primer billonario de la historia, alcanzó los 1,05 billones de dólares el primer día de cotización de SpaceX tras su salida a bolsa.
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