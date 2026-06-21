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"No habrá inflación": Musk propone una fórmula para afrontar la inestabilidad económica en EEUU

"No habrá inflación": Musk propone una fórmula para afrontar la inestabilidad económica en EEUU

Sputnik Mundo

El primer billonario de la historia, Elon Musk, instó a las autoridades de EEUU a entregar dinero directamente a los ciudadanos desde las arcas públicas. El... 21.06.2026, Sputnik Mundo

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De este modo, Musk comentó un fragmento de una entrevista concedida por el vicepresidente J.D. Vance, en la que afirmó que la Casa Blanca planea tomar participación en todas las grandes empresas de inteligencia artificial del país.Según Vance, al presidente de EEUU, Donald Trump, "le atrae la idea de crear una especie de fondo soberano a través del cual Estados Unidos obtenga una participación en estas compañías de IA".No es la primera vez que Musk defiende esta idea. El recientemente billonario ya había sugerido recurrir a transferencias directas para hacer frente al desempleo derivado del reemplazo de los trabajadores por la inteligencia artificial. A su juicio, las ayudas directas financiadas por el Gobierno estadounidense serían la forma más eficaz de asegurar un "alto ingreso universal" para toda la población.Anteriormente, se informó de que el patrimonio de Elon Musk, convertido en el primer billonario de la historia, alcanzó los 1,05 billones de dólares el primer día de cotización de SpaceX tras su salida a bolsa.

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