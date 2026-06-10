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Los intentos de EEUU de frenar el desarrollo industrial de China están "condenados al fracaso", dice medio

Los intentos de EEUU de frenar el desarrollo industrial de China están "condenados al fracaso", dice medio

Sputnik Mundo

Un artículo publicado por el diario 'Global Times' calificó de "farsa absurda" la reciente ampliación de la lista negra de empresas militares chinas realizada... 10.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-10T07:45+0000

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De acuerdo con el texto del medio, la inclusión de empresas de sectores como inteligencia artificial, vehículos eléctricos, semiconductores y plataformas de comercio electrónico constituye una escalada en la "ilógica supresión" de emprendedurismo chino por parte de Washington y una flagrante provocación a las reglas del comercio global.El medio subraya que los criterios utilizados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos carecen de lógica y se basan en una "presunción de culpa". La publicación argumenta que empresas dedicadas al comercio o a las energías renovables, sin vínculo militar alguno, son catalogadas como amenazas a la seguridad nacional estadounidense únicamente por su éxito tecnológico. El artículo sostiene además que la lista negra estadounidense ya no busca mitigar riesgos militares reales, sino que funciona como una herramienta política orientada a identificar y frenar a las empresas líderes de las industrias estratégicas de China. En este sentido, la publicación destaca que el alcance de las restricciones abarca prácticamente toda la cadena de valor tecnológica de vanguardia, lo que refleja el temor y la ansiedad de Washington por el avance del gigante asiático en dicho sector.En ese sentido, se advierte que los intentos de la Casa Blanca por detener el desarrollo industrial de China mediante decretos administrativos están "condenados al fracaso". A juicio del medio, el crecimiento de las corporaciones chinas responde a dinámicas de mercado e innovación estructurales. El editorial afirma que el bloqueo a empresas individuales solo estimula al resto del sector tecnológico a avanzar con mayor celeridad hacia la autosuficiencia y el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de alta calidad.Asimismo, la nota puntualiza que este tipo de medidas coercitivas unilaterales perturba severamente el orden económico y comercial global en el corto plazo, señalando que las sanciones estadounidenses introducen riesgos artificiales que dañan la eficiencia de la innovación transfronteriza y amenazan la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales, perjudicando la cooperación abierta entre mercados.El texto concluye exigiendo el fin de lo que califica como una estrategia ineficaz, asegurando que la lista negra no ha mermado la determinación china de lograr la independencia tecnológica ni ha alterado la demanda estadounidense de sus productos, añadiendo que estas restricciones no terminarán siendo nada más que un testamento de la resiliencia y el éxito de las empresas chinas para superar barreras externas.

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