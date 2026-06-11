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El Banco Central Europeo sube sus tasas por la inflación a causa de la guerra en Irán

El Banco Central Europeo sube sus tasas por la inflación a causa de la guerra en Irán

Sputnik Mundo

El Banco Central Europeo (BCE) elevó su principal tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 2,25%, en respuesta al aumento de la inflación... 11.06.2026, Sputnik Mundo

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La presidenta del organismo, Christine Lagarde, afirmó que la decisión fue adoptada por unanimidad y defendió la medida como necesaria para contener los riesgos inflacionarios derivados del conflicto y la incertidumbre en los mercados.El BCE prevé ahora una inflación del 3% para 2026, por encima de sus estimaciones anteriores, mientras que redujo su previsión de crecimiento económico para la zona euro al 0,8%.

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