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El Banco Central Europeo sube sus tasas por la inflación a causa de la guerra en Irán
El Banco Central Europeo sube sus tasas por la inflación a causa de la guerra en Irán
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El Banco Central Europeo (BCE) elevó su principal tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 2,25%, en respuesta al aumento de la inflación... 11.06.2026, Sputnik Mundo
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La presidenta del organismo, Christine Lagarde, afirmó que la decisión fue adoptada por unanimidad y defendió la medida como necesaria para contener los riesgos inflacionarios derivados del conflicto y la incertidumbre en los mercados.El BCE prevé ahora una inflación del 3% para 2026, por encima de sus estimaciones anteriores, mientras que redujo su previsión de crecimiento económico para la zona euro al 0,8%.
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El Banco Central Europeo sube sus tasas por la inflación a causa de la guerra en Irán

22:17 GMT 11.06.2026
© Sputnik / Alexéi Vitvitski / Acceder al contenido multimediaBanco central europeo en Fráncfort
Banco central europeo en Fráncfort - Sputnik Mundo, 1920, 11.06.2026
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El Banco Central Europeo (BCE) elevó su principal tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 2,25%, en respuesta al aumento de la inflación impulsado por la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento de la energía.
La presidenta del organismo, Christine Lagarde, afirmó que la decisión fue adoptada por unanimidad y defendió la medida como necesaria para contener los riesgos inflacionarios derivados del conflicto y la incertidumbre en los mercados.

El BCE prevé ahora una inflación del 3% para 2026, por encima de sus estimaciones anteriores, mientras que redujo su previsión de crecimiento económico para la zona euro al 0,8%.
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