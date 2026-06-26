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De la Espriella busca cambiar la Paz Total de Petro por "mano dura": ¿qué implicaciones habría?
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El presidente electo de Colombia dio un mes a los grupos criminales para que depongan las armas y aseguró que no habrá "concesiones". Expertos consultados por... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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Inmediatamente después de ser proclamado oficialmente como presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella dio una muestra del espíritu con el que afrontará el conflicto armado, las negociaciones de paz y el combate al crimen organizado, algunos de los problemas más urgentes en el país sudamericano.Luego de asegurar que sus opositores contarían con "garantías plenas y absolutas", De la Espriella hizo una distinción con el trato que recibirán quienes se mantengan al margen de la ley, asegurando "absoluta severidad para contra quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la violencia".De la Espriella, que asumirá la presidencia colombiana el 7 de agosto y ejercerá hasta 2030, aseguró que durante su mandato "no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables" a los criminales.Tras afirmar que "la connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa", De la Espriella enfatizó que "en la 'era del Tigre' regirá la ley y solo el imperio de la ley”. En la misma línea, subrayó que "quienes persistan en la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana".En diálogo con Sputnik, el analista político colombiano, Alejandro Blanco, afirmó que la propia victoria electoral de De la Espriella se explica por "las dificultades enormes que ha pasado el país en los últimos años debido a los problemas de seguridad" y el crecimiento tanto de las hectáreas sembradas de hojas de coca como de delitos como la extorsión o los homicidios en las grandes ciudades.Sin embargo, advirtió que "la promesa de mano dura de Abelardo de la Espriella tiene una serie de implicaciones".Blanco afirmó que, si bien "nadie se opondría a que el Estado cumpla con su papel" en el combate a los grupos criminales, el enfrentamiento frontal contra los grupos armados que siguen activos en el país como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Clan del Golfo, entre otros, ha generado perjuicios graves para la población civil que vive en zonas cercanas.En ese sentido, recordó que incluso el Gobierno de Gustavo Petro incurrió en estos "errores" cuando provocó la muerte de niños como consecuencia de bombardeos en algunas zonas. "De una u otra manera estas organizaciones criminales usan a la población civil como escudo para disminuir el golpe de los aparatos del Estado", explicó.Así las cosas, subrayó, la preocupación es que durante el próximo gobierno se generen intervenciones militares que, sin cuidar los aspectos humanitarios, acaben "generando mucha más violencia" en algunas zonas del país.De hecho, durante su campaña De la Espriella anunció en varias entrevistas que, desde el día siguiente a su asunción, ordenará "fumigar las 330.000 hectáreas de coca" plantadas en el territorio colombiano y "bombardear todos los campamentos de narcoterroristas".Un nuevo 'Plan Colombia' con EEUU e IsraelLa llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño también abre la posibilidad para la reedición del Plan Colombia, el acuerdo firmado entre Colombia y EEUU a finales de la década de 1990 que habilitó la participación estadounidense en el combate a los grupos armados y el narcotráfico y la inyección de aproximadamente 4.500 millones de dólares en el territorio colombiano, sobre todo en asistencia militar.Entre sus anuncios de campaña, De la Espriella mencionó la instrumentación de un "Plan Colombia 2.0" con la intención de fortalecer el combate al narcotráfico y particularmente el ingreso al país de elementos para la fabricación de fentanilo. La plataforma del presidente electo asegura que este programa no solo contará con el apoyo estadounidense sino también de Israel.Consultado por Sputnik, el experto colombiano en temas de seguridad, Luis Trejos, apuntó que es probable que tanto EEUU e Israel aporten "información de inteligencia" que han recopilado y que no compartieron con el Gobierno de Gustavo Petro debido a las tensiones políticas que se sucedieron en los últimos años.Para Blanco, en tanto, también es posible que EEUU e Israel aporten aviones y pilotos para los bombardeos a las bases de grupos criminales. El analista también especuló con que puedan suscitarse operaciones en las que las fuerzas estadounidenses intervengan directamente como ocurrió a comienzos de junio en Venezuela, cuando fue neutralizado el líder criminal Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.Trejos advirtió, sin embargo, que los planes de De la Espriella podrían toparse con los problemas financieros que actualmente atraviesa el Estado colombiano y que posiblemente lo obliguen a priorizar algunas acciones sobre otras.Trejos consideró que, en ese sentido, será fundamental conocer a quién designa el nuevo mandatario como ministro de Defensa y comisionado de paz, ya que marcará el perfil con el que el Gobierno se mueva en estos campos.El futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz Esas designaciones también serán clave para saber cómo afrontará el nuevo Gobierno las negociaciones de paz que ya se encuentra en curso con los grupos armados, en el marco de los procesos de paz iniciados en 2016 y que el actual mandatario Gustavo Petro buscó reforzar a través de la Paz Total.De la Espriella fue enfático durante la campaña en su voluntad de "eliminar" la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una justicia transicional creada por el acuerdo de paz de 2016 prevista para abarcar específicamente los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, al considerar que ha beneficiado a exmiembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ha sido utilizada por el actual oficialismo para encausar al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).Blanco remarcó que la eliminación de la JEP ha sido un objetivo reiterado del uribismo en los últimos años, particularmente desde que ha investigado las denuncias por los más de 6.000 falsos positivos cometidos durante el Gobierno de Uribe Vélez. Sin embargo, consideró dificultoso que el mandatario cumpla su promesa de eliminar este sistema, dado que el propio acuerdo de 2016 le ha dado "rango constitucional" al instrumento, lo que lo obligaría a intentar aprobar enmiendas constitucionales.Trejos, en tanto, afirmó que el Gobierno de De la Espriella tampoco estará obligado a continuar las negociaciones de paz iniciadas a partir de 2016. De hecho, apuntó que "es muy posible que mucho de su capital político se haya derivado de la falla en la estrategia de paz de la administración Petro".El experto opinó que seguramente De la Espriella no elimine todas las negociaciones de paz abiertas, pero sí es probable que incentive "una evaluación del estado de las mesas". En base a eso, "cerrará algunas y quizás las que continúen tengan que volver a redefinir lo que el Gobierno pueda ofrecer".
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De la Espriella busca cambiar la Paz Total de Petro por "mano dura": ¿qué implicaciones habría?

00:03 GMT 26.06.2026 (actualizado: 00:08 GMT 26.06.2026)
© Foto / Prensa Abelardo de la EspriellaEl presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la ceremonia en que fue oficialmente proclamado ganador de las elecciones de junio de 2026
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la ceremonia en que fue oficialmente proclamado ganador de las elecciones de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 26.06.2026
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El presidente electo de Colombia dio un mes a los grupos criminales para que depongan las armas y aseguró que no habrá "concesiones". Expertos consultados por Sputnik advirtieron sobre los posibles efectos de las políticas de "mano dura" y cómo podría darse la participación de EEUU e Israel en operativos y bombardeos.
Inmediatamente después de ser proclamado oficialmente como presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella dio una muestra del espíritu con el que afrontará el conflicto armado, las negociaciones de paz y el combate al crimen organizado, algunos de los problemas más urgentes en el país sudamericano.
Luego de asegurar que sus opositores contarían con "garantías plenas y absolutas", De la Espriella hizo una distinción con el trato que recibirán quienes se mantengan al margen de la ley, asegurando "absoluta severidad para contra quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la violencia".

"A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón. A todos los ilegales, disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho", lanzó el presidente electo.

De la Espriella, que asumirá la presidencia colombiana el 7 de agosto y ejercerá hasta 2030, aseguró que durante su mandato "no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables" a los criminales.
Tras afirmar que "la connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa", De la Espriella enfatizó que "en la 'era del Tigre' regirá la ley y solo el imperio de la ley”. En la misma línea, subrayó que "quienes persistan en la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana".
En diálogo con Sputnik, el analista político colombiano, Alejandro Blanco, afirmó que la propia victoria electoral de De la Espriella se explica por "las dificultades enormes que ha pasado el país en los últimos años debido a los problemas de seguridad" y el crecimiento tanto de las hectáreas sembradas de hojas de coca como de delitos como la extorsión o los homicidios en las grandes ciudades.
Sin embargo, advirtió que "la promesa de mano dura de Abelardo de la Espriella tiene una serie de implicaciones".

"Colombia ya ha tenido graves complejidades por lo que ha significado el exceso de mano dura, como lo que tiene que ver con los denominados falsos positivos, es decir, ejecuciones extrajudiciales de personas protegidas", apuntó el analista, especializado en el conflicto armado y los procesos de paz.

Blanco afirmó que, si bien "nadie se opondría a que el Estado cumpla con su papel" en el combate a los grupos criminales, el enfrentamiento frontal contra los grupos armados que siguen activos en el país como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Clan del Golfo, entre otros, ha generado perjuicios graves para la población civil que vive en zonas cercanas.
Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
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Es oficial: el CNE de Colombia confirma el triunfo de De la Espriella en la elección presidencial
24 de junio, 21:50 GMT
En ese sentido, recordó que incluso el Gobierno de Gustavo Petro incurrió en estos "errores" cuando provocó la muerte de niños como consecuencia de bombardeos en algunas zonas. "De una u otra manera estas organizaciones criminales usan a la población civil como escudo para disminuir el golpe de los aparatos del Estado", explicó.
Así las cosas, subrayó, la preocupación es que durante el próximo gobierno se generen intervenciones militares que, sin cuidar los aspectos humanitarios, acaben "generando mucha más violencia" en algunas zonas del país.
De hecho, durante su campaña De la Espriella anunció en varias entrevistas que, desde el día siguiente a su asunción, ordenará "fumigar las 330.000 hectáreas de coca" plantadas en el territorio colombiano y "bombardear todos los campamentos de narcoterroristas".

Un nuevo 'Plan Colombia' con EEUU e Israel

La llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño también abre la posibilidad para la reedición del Plan Colombia, el acuerdo firmado entre Colombia y EEUU a finales de la década de 1990 que habilitó la participación estadounidense en el combate a los grupos armados y el narcotráfico y la inyección de aproximadamente 4.500 millones de dólares en el territorio colombiano, sobre todo en asistencia militar.
Entre sus anuncios de campaña, De la Espriella mencionó la instrumentación de un "Plan Colombia 2.0" con la intención de fortalecer el combate al narcotráfico y particularmente el ingreso al país de elementos para la fabricación de fentanilo. La plataforma del presidente electo asegura que este programa no solo contará con el apoyo estadounidense sino también de Israel.
Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
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Abelardo de la Espriella: el abogado mediático que se apresta a ser el nuevo presidente de Colombia
22 de junio, 20:45 GMT
Consultado por Sputnik, el experto colombiano en temas de seguridad, Luis Trejos, apuntó que es probable que tanto EEUU e Israel aporten "información de inteligencia" que han recopilado y que no compartieron con el Gobierno de Gustavo Petro debido a las tensiones políticas que se sucedieron en los últimos años.
Para Blanco, en tanto, también es posible que EEUU e Israel aporten aviones y pilotos para los bombardeos a las bases de grupos criminales. El analista también especuló con que puedan suscitarse operaciones en las que las fuerzas estadounidenses intervengan directamente como ocurrió a comienzos de junio en Venezuela, cuando fue neutralizado el líder criminal Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.
Trejos advirtió, sin embargo, que los planes de De la Espriella podrían toparse con los problemas financieros que actualmente atraviesa el Estado colombiano y que posiblemente lo obliguen a priorizar algunas acciones sobre otras.
"La realidad es que el presidente electo se va a encontrar con un sector y defensa desfinanciado y con capacidades limitadas y no le va a permitir iniciar múltiples ofensivas militares a nivel nacional. Va a tener que priorizar", explicó el experto.
Trejos consideró que, en ese sentido, será fundamental conocer a quién designa el nuevo mandatario como ministro de Defensa y comisionado de paz, ya que marcará el perfil con el que el Gobierno se mueva en estos campos.
Abelardo de la Espriella da su primer discurso tras conocerse los resultados preliminares - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
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22 de junio, 07:31 GMT

El futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz

Esas designaciones también serán clave para saber cómo afrontará el nuevo Gobierno las negociaciones de paz que ya se encuentra en curso con los grupos armados, en el marco de los procesos de paz iniciados en 2016 y que el actual mandatario Gustavo Petro buscó reforzar a través de la Paz Total.
De la Espriella fue enfático durante la campaña en su voluntad de "eliminar" la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una justicia transicional creada por el acuerdo de paz de 2016 prevista para abarcar específicamente los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, al considerar que ha beneficiado a exmiembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ha sido utilizada por el actual oficialismo para encausar al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Blanco remarcó que la eliminación de la JEP ha sido un objetivo reiterado del uribismo en los últimos años, particularmente desde que ha investigado las denuncias por los más de 6.000 falsos positivos cometidos durante el Gobierno de Uribe Vélez. Sin embargo, consideró dificultoso que el mandatario cumpla su promesa de eliminar este sistema, dado que el propio acuerdo de 2016 le ha dado "rango constitucional" al instrumento, lo que lo obligaría a intentar aprobar enmiendas constitucionales.
Gustavo Petro - Sputnik Mundo, 1920, 12.06.2026
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12 de junio, 07:24 GMT
Trejos, en tanto, afirmó que el Gobierno de De la Espriella tampoco estará obligado a continuar las negociaciones de paz iniciadas a partir de 2016. De hecho, apuntó que "es muy posible que mucho de su capital político se haya derivado de la falla en la estrategia de paz de la administración Petro".
El experto opinó que seguramente De la Espriella no elimine todas las negociaciones de paz abiertas, pero sí es probable que incentive "una evaluación del estado de las mesas". En base a eso, "cerrará algunas y quizás las que continúen tengan que volver a redefinir lo que el Gobierno pueda ofrecer".
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