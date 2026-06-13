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Venezuela desmantela grupo criminal en "operación combinada" con EEUU
Venezuela desmantela grupo criminal en "operación combinada" con EEUU
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El Gobierno de Venezuela confirmó que los organismos de seguridad del Estado desarticularon un grupo criminal que operaba en el estado Bolívar (sur), y agregó... 13.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-13T09:21+0000
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Durante el desarrollo de la operación "se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal", agrega el texto.De acuerdo con el documento, la operación contó con "apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países".El Gobierno felicitó la labor de los funcionarios y organismos de seguridad e instituciones que participaron en esta exitosa operación, al tiempo que reafirmó "su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada".Héctor Rusthenford Guerrero Flores fue acusado en diciembre en una corte de Nueva York de asociación delictiva para cometer delitos del crimen organizado, entre otros cargos. La organización surgió como una pandilla carcelaria en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua (oeste), y opera en varios países latinoamericanos.El Departamento de Justicia de EEUU define al grupo como organización criminal transnacional que surgió a mediados de la década de los 2000, fue expandiendo su red delincuencial por todo el hemisferio occidental y estableció presencia en el país norteamericano.Sus actividades incluyen tráfico de drogas y armas de fuego, trata de personas con fines de explotación sexual comercial, secuestro, robo, hurto, fraude y extorsión. Los miembros del grupo también cometen asesinatos, agresiones y otros actos violentos para imponer y promover las actividades criminales de la organización.
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Venezuela desmantela grupo criminal en "operación combinada" con EEUU
El Gobierno de Venezuela confirmó que los organismos de seguridad del Estado desarticularon un grupo criminal que operaba en el estado Bolívar (sur), y agregó que la operación se llevó a cabo de manera "combinada con EEUU". Caracas expresó que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la paz y la protección de los ciudadanos.
"El Gobierno de Venezuela informa que, en el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de EEUU en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona", detalló un comunicado difundido por el ministro de Comunicación e Información de esta nación caribeña, Miguel Pérez Pirela, en su canal oficial en Telegram.
Durante el desarrollo de la operación "se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal", agrega el texto.
De acuerdo con el documento, la operación contó con "apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países".
El Gobierno felicitó la labor de los funcionarios y organismos de seguridad e instituciones que participaron en esta exitosa operación, al tiempo que reafirmó "su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada".
Héctor Rusthenford Guerrero Flores fue acusado en diciembre en una corte de Nueva York de asociación delictiva para cometer delitos del crimen organizado, entre otros cargos. La organización surgió como una pandilla carcelaria en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua (oeste), y opera en varios países latinoamericanos.
El Departamento de Justicia de EEUU define al grupo como organización criminal transnacional que surgió a mediados de la década de los 2000, fue expandiendo su red delincuencial por todo el hemisferio occidental y estableció presencia en el país norteamericano.
Sus actividades incluyen tráfico de drogas y armas de fuego, trata de personas con fines de explotación sexual comercial, secuestro, robo, hurto, fraude y extorsión. Los miembros del grupo también cometen asesinatos, agresiones y otros actos violentos para imponer y promover las actividades criminales de la organización.
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