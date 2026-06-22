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Abelardo de la Espriella: el abogado mediático que se apresta a ser el nuevo presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella: el abogado mediático que se apresta a ser el nuevo presidente de Colombia

Sputnik Mundo

Con 48 años, Abelardo de la Espriella logró convertir una exitosa carrera como abogado de casos de alta repercusión en una proyección política que lo coloca... 22.06.2026, Sputnik Mundo

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Una tarde de mayo de 2025, casi exactamente un año antes de las votaciones, el litigante anunció que interrumpiría su vida en Italia para regresar al territorio colombiano, en el marco de lo que, ya en ese momento, definía como una "batalla" contra el Gobierno de Gustavo Petro. "¡Colombia está en riesgo y no me voy a quedar callado!", escribió en esa oportunidad.Aquel fue el primer paso de una meteórica carrera política que lo llevó a formar su propio movimiento político, Defensores de la Patria, y ganar adhesiones hasta el punto de ser el candidato más votado en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, con 10.361.499 sufragios, el 43,74% de los apoyos.Sin embargo, para ese entonces, el abogado nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978 ya era conocido por la gran mayoría de los colombianos, principalmente por su labor como abogado en casos con alta repercusión mediática, pero también por una ecléctica carrera que incluye desde la moda hasta la música.Un litigante bajo el reflectorDe la Espriella egresó como abogado de la Universidad Sergio Arboleda, siguiendo la línea de su padre, que ya era un litigante reconocido en el medio. En 2002 fundó De la Espriella Lawyers, un estudio jurídico centrado en el derecho penal, pero que también abarca otras ramas como el sector migratorio, tributario, propiedad intelectual, entre otras.Ya con su estudio instalado en la ciudad de Barranquilla (norte), De la Espriella comenzó a patrocinar algunos casos que tuvieron especial cobertura en los medios como el de Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años abusada y asesinada por un hombre en 2012; o el de Natalia Ponce de León, otra joven que en 2014 fue atacada con ácido por otro hombre.Entre sus representados más sonados está el empresario y diplomático colombo-venezolano Alex Saab, detenido en 2020 en Cabo Verde por orden de EEUU. De la Espriella ejerció como su asesor legal entre 2013 y 2019 con un contrato que, según el propio abogado contó, "superó las seis cifras". Saab, por su parte, llegó a definirlo como "un gran amigo" a pesar de las "diferencias políticas".Además, el abogado fue cuestionado varias veces por ser presunto patrocinador legal de paramilitares o personas acusadas de crimen organizado. El abogado fue el representante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las negociaciones que en 2003 los paramilitares mantuvieron con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).El abogado también fue señalado como defensor legal del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso. De la Espriella negó el vínculo legal, pero admitió que conocía a Mancuso de la infancia, etapa que ambos compartieron en la localidad de Montería.De la ropa a la músicaPero el derecho está lejos de ser el único interés del abogado. Así lo demuestra su vocación por incursionar en terrenos como la moda, con la creación de la empresa De la Espriella Style, una empresa dedicada a la confección de vestimenta para hombre pero que también permitió al abogado lanzar sus propias líneas de ron, vino y café.Quizás esa visión es la que también inspiró a De la Espriella a incursionar en la música, lanzando dos discos —De mi alma italiana de 2021, Navegantes de 2022 y Nació mi poesía en 2025— que recopilan boleros y otras versiones de clásicos como A mí manera o New York New York.Admirador de Trump y MileiEn diciembre de 2025, De la Espriella materializó su deseo de participar en política al presentar ante la Registraduría colombiana más de 4,8 millones de firmas para oficializar su postulación. Desde entonces, De la Espriella dio forma a una campaña que aprovecha su apodo de el Tigre y se centra en el eslogan Firme por la patria que, acompañado por un típico saludo militar, ha identificado a sus seguidores durante los últimos meses.Si bien la primera vuelta colombiana llegó a tener 14 candidatos, entre ellos, el oficialista Iván Cepeda, la estrategia del político opositor estuvo centrada mayormente en ataques a Petro, con quien ha protagonizado infinidad de cruces en redes sociales y actos públicos.De todas maneras, De la Espriella ha conseguido imponer en el debate algunas de sus propuestas como destruir 330.000 hectáreas de coca, fortalecer el control de cárceles o conformar "una Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas" para encargarse de la seguridad en algunos barrios del país. Al mismo tiempo, ha anunciado un ajuste presupuestal en el Estado para "cerrar el hueco fiscal" y contar con un Estado "más pequeño y más eficiente".En esa línea, el candidato se ha mostrado siempre cercano en ideas a líderes de la región como el presidente argentino, Javier Milei, o el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. De la Espriella ha recibido el respaldo de ambos y ha propuesto emular algunas de sus ideas en Colombia. De todas maneras, su principal referencia sigue siendo el jefe de Estado de EEUU, Donald Trump, con quien pretende alinearse.

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