Petro dice que la colaboración con EEUU puede "hacer grandes a las Américas de nuevo"

En un texto publicado en un diario estadounidense, el jefe de Estado colombiano recordó que, durante su reunión con Trump a principios de año en la Casa Blanca, ambos se plantearon un objetivo común: "Detener el flujo letal del narcotráfico y la violencia criminal transnacional que azota a nuestras dos grandes naciones". A decir de Petro, en los meses transcurridos desde entonces, su Gobierno ha trabajado estrechamente con Washington para traer paz y estabilidad a la región."Si bien el presidente Trump y yo no siempre coincidimos en todos los temas, me enorgullece trabajar con él en nuestro esfuerzo conjunto por erradicar el narcotráfico y traer paz, salud y seguridad a nuestros países", destacó Petro. "Los resultados que hemos logrado hasta ahora son sólo el comienzo, con una colaboración continúa entre EEUU y Colombia podemos hacer que las Américas vuelvan a ser grandes de nuevo", añadió.
El presidente colombiano Gustavo Petro realizó un balance de la cooperación en materia de seguridad de su Administración con Washington, y agradeció a su par estadounidense Donald Trump por su apoyo.
En un texto publicado en un diario estadounidense, el jefe de Estado colombiano recordó que, durante su reunión con Trump a principios de año en la Casa Blanca, ambos se plantearon un objetivo común: "Detener el flujo letal del narcotráfico y la violencia criminal transnacional que azota a nuestras dos grandes naciones".
A decir de Petro, en los meses transcurridos desde entonces, su Gobierno ha trabajado estrechamente con Washington para traer paz y estabilidad a la región.
"Si bien el presidente Trump y yo no siempre coincidimos en todos los temas, me enorgullece trabajar con él en nuestro esfuerzo conjunto por erradicar el narcotráfico y traer paz, salud y seguridad a nuestros países", destacó Petro.
"Los resultados que hemos logrado hasta ahora son sólo el comienzo, con una colaboración continúa entre EEUU y Colombia podemos hacer que las Américas vuelvan a ser grandes de nuevo", añadió.
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