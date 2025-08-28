https://noticiaslatam.lat/20250828/a-colombia-no-le-queda-otro-camino-sino-sentarse-a-negociar-fracaso-la-politica-de-paz-total--1165850159.html

"A Colombia no le queda otro camino sino sentarse a negociar": ¿Fracasó la política de Paz Total?

"A Colombia no le queda otro camino sino sentarse a negociar": ¿Fracasó la política de Paz Total?

La paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro debe continuar, pues la pacificación del país es fundamental. Sin embargo, los postulados de esta...

Desde la década de 1960, Colombia vive un conflicto armado que, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ha dejado un saldo de más de nueve millones de víctimas, entre civiles, líderes sociales y firmantes de paz asesinados o desplazados.En ese contexto, la Paz Total propuesta por el presidente colombiano Gustavo Petro se planteó hacer cumplir los acuerdos de paz firmados por el expresidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.Además, contempla reformas a los sistemas tributario, de bienestar social y salud, así como programas de redistribución de tierras y el cambio en la política antidrogas basada en la erradicación de cultivos ilícitos.Pero, sobre todo, el proyecto se centró en entablar diálogos de paz con grupos rebeldes, paramilitares y grupos armados urbanos que siguen activos en el país sudamericano. De esa manera, Petro se comprometió a buscar negociaciones paralelas con el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia de las FARC; el Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de Sierra Nevada (ACSN); así como con pandillas callejeras en Buenaventura, la región del Valle de Aburrá y Quibdó.A pesar de algunas señales prometedoras —como el histórico cese al fuego de un año con el ELN entre agosto de 2023 y de 2024, el más largo desde la fundación del grupo en 1964— tres atentados perpetrados la semana pasada por la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo en Cali y Antioquia pusieron en jaque al ambicioso proyecto.Así, para muchos sectores de la opinión pública colombiana, los ataques pusieron de relieve la debilidad de la estrategia oficial, así como la ausencia de una política definida para pacificar al país. Para entender las causas estructurales de las ofensivas que dejaron un saldo de seis civiles muertos, incluida una mujer embarazada, y más de 70 heridos, así como los desafíos para consolidar la paz total, aparentemente fracasada, Sputnik conversó con el analista colombiano Héctor Galeano David, experto en seguridad e integración regional suramericana.Dos opciones para negociar la pazEn principio, el analista apuntó que, en contextos de conflicto armado como el colombiano o los centroamericanos, por lo general existen dos opciones para negociar la paz: mediante acciones militares por parte del Estado y los actores no estatales involucrados, tal como hizo el expresidente Juan Manuel Santos, que le propinó golpes muy fuertes a las FARC; o bien, mediante el acuerdo de armisticios prolongados para entablar conversaciones, o sea, "negociar la paz en un escenario de paz". "El gobierno de Petro decidió ese segundo escenario pero, tanto para el uno como para el otro, se necesita voluntad de paz", pondera Galeano.Y añade que, si bien las disidencias de las FARC se vieron obligadas a sentarse en la mesa de negociación porque fueron minadas poco a poco por las fuerzas del Estado, la realidad es que "no ha habido voluntad de paz de ninguna de las partes fuera de la ley".Dificultades de la paz totalA lo anterior, ahonda Galeano, se suman las dificultades propias de la naturaleza del proyecto de Petro. "Aquí hemos negociado a lo largo de la historia, desde los 80, en el gobierno de Belisario [Betancour], el de [Virgilio] Barco Vargas, hemos negociado con grupos específicos: el Ejército de Liberación Popular, el M-19, las FARC", rememora el analista.Sin embargo, explica que el Gobierno de Gustavo Petro partió de la premisa de que, cada vez que se alcanzaba un acuerdo con estos grupos, surgían nuevas disidencias que, de una u otra forma, terminaban incorporándose a los grupos que elegían no deponer las armas.A decir del experto, se calcula que entre el 10 y el 15% de las FARC terminarán sumándose a las disidencias, al ELN o incluso a grupos paramilitares instrumentados por la derecha, así como el Clan del Golfo, los Costeños, entre otros.Justicia socialAdemás, refiere el analista internacional, la propuesta de Petro partía de los pilares fundamentales de justicia social para, realmente, fincar las bases de una cultura de paz en el país, lo que no se logró con los acuerdos de 2016.En ese sentido, explica Galeano, el gobierno de Gustavo Petro promovió reformas profundas y estructurales, de carácter social y económico, como la laboral, al sistema de salud y la reforma agraria. Esta última porque, "sin duda alguna, el problema de la violencia en Colombia, desde los años 40, 50 y 60, cuando nacen las FARC, está precisamente ahí, su origen está en la tierra".Y agrega que "la paz no simplemente es la desmovilización y entrega armas, la paz también se construye sobre principios de equidad social".Es necesario reevaluar la paz totalA la luz de todo lo anterior, aunado a la falta de voluntad de paz por parte de los grupos disidentes y los golpes como los registrados la semana pasada, Galeano sostiene que el gobierno necesita reevaluar el concepto de paz total."Creo que cada esfuerzo que se haga alrededor de la paz es fundamental y es necesario, pero sí creo que el gobierno debe replantear, en lo que queda [del cuatrienio], los postulados de este proceso, quizá enfocándose, como lo está haciendo recientemente, en propinarle duros golpes a las disidencias y a toda esa serie de grupos", razona el analista.Además, señala que, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, el Pacto Histórico debe aprovechar el legado de Gustavo Petro, especialmente en materia de justicia social. Sin embargo, necesita corregir los errores que el mandatario "indudablemente cometió".Por consiguiente, menciona que el gobierno que llegue requiere convocar nuevamente a los grupos armados para negociar, toda vez que por la vía armada Colombia no ha logrado nada. "La paz es fundamental, porque los muertos los ponen los pobres de lado y lado (...) y quienes se ven beneficiados son los de siempre, los que venden las armas, los comisionistas de las armas en Colombia"."Entiendo a los que son detractores de Petro, que son unos críticos acérrimos de la paz, los entiendo sobre todo con los sucesos de la semana pasada. Pero creo a Colombia no le queda otro camino sino sentarse a negociar", finaliza.

