https://noticiaslatam.lat/20260624/de-la-espriella-promete-restaurar-las-relaciones-de-colombia-con-israel-1174031410.html

De la Espriella promete restaurar las relaciones de Colombia con Israel

De la Espriella promete restaurar las relaciones de Colombia con Israel

Sputnik Mundo

Tras una conversación con el canciller israelí, Gideon Saar, el flamante ganador de las presidenciales colombianas, Abelardo de la Espriella, anunció los... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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Unas horas antes, el titular israelí había felicitado a "su amigo" De la Espriella por su "impresionante victoria" en las elecciones y le había invitado a visitar Israel "muy pronto"."Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos", escribió Saar.Colombia anunció la ruptura del vínculo diplomático con Israel en mayo de 2024, aludiendo que no podía ser indiferente a las acciones de Tel Aviv contra los palestinos. Posteriormente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que las relaciones entre ambos países se restablecerán "cuando se vaya [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu".

https://noticiaslatam.lat/20260620/las-elecciones-de-colombia-en-el-mundo-un-camino-para-diversificar-las-relaciones-del-pais-1173966117.html

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