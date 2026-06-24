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De la Espriella promete restaurar las relaciones de Colombia con Israel
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Unas horas antes, el titular israelí había felicitado a "su amigo" De la Espriella por su "impresionante victoria" en las elecciones y le había invitado a visitar Israel "muy pronto"."Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos", escribió Saar.Colombia anunció la ruptura del vínculo diplomático con Israel en mayo de 2024, aludiendo que no podía ser indiferente a las acciones de Tel Aviv contra los palestinos. Posteriormente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que las relaciones entre ambos países se restablecerán "cuando se vaya [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu".
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De la Espriella promete restaurar las relaciones de Colombia con Israel

18:02 GMT 24.06.2026
© Foto : Twitter / @gidonsaarAbelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, y Gideon Saar, canciller israelí
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, y Gideon Saar, canciller israelí - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
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Tras una conversación con el canciller israelí, Gideon Saar, el flamante ganador de las presidenciales colombianas, Abelardo de la Espriella, anunció los planes para restablecer las relaciones entre Bogotá y Tel Aviv.
"Gracias, mi querido amigo. Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme. Que Dios bendiga a nuestras dos naciones", anunció De la Espriella desde su cuenta de X.
Unas horas antes, el titular israelí había felicitado a "su amigo" De la Espriella por su "impresionante victoria" en las elecciones y le había invitado a visitar Israel "muy pronto".
"Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos", escribió Saar.
Colombia anunció la ruptura del vínculo diplomático con Israel en mayo de 2024, aludiendo que no podía ser indiferente a las acciones de Tel Aviv contra los palestinos. Posteriormente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que las relaciones entre ambos países se restablecerán "cuando se vaya [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu".
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