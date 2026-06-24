https://noticiaslatam.lat/20260624/de-la-espriella-promete-restaurar-las-relaciones-de-colombia-con-israel-1174031410.html
De la Espriella promete restaurar las relaciones de Colombia con Israel
De la Espriella promete restaurar las relaciones de Colombia con Israel
Sputnik Mundo
Tras una conversación con el canciller israelí, Gideon Saar, el flamante ganador de las presidenciales colombianas, Abelardo de la Espriella, anunció los... 24.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-24T18:02+0000
2026-06-24T18:02+0000
2026-06-24T18:02+0000
américa latina
colombia
israel
diplomacia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/18/1174032080_0:126:1070:728_1920x0_80_0_0_47e3cc2df3922d113ba2807f442b8d65.jpg
Unas horas antes, el titular israelí había felicitado a "su amigo" De la Espriella por su "impresionante victoria" en las elecciones y le había invitado a visitar Israel "muy pronto"."Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos", escribió Saar.Colombia anunció la ruptura del vínculo diplomático con Israel en mayo de 2024, aludiendo que no podía ser indiferente a las acciones de Tel Aviv contra los palestinos. Posteriormente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que las relaciones entre ambos países se restablecerán "cuando se vaya [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu".
https://noticiaslatam.lat/20260620/las-elecciones-de-colombia-en-el-mundo-un-camino-para-diversificar-las-relaciones-del-pais-1173966117.html
colombia
israel
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/18/1174032080_0:101:1070:904_1920x0_80_0_0_4758b9d4d1d735e12067bec501c2d9cb.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
colombia, israel, diplomacia
colombia, israel, diplomacia
De la Espriella promete restaurar las relaciones de Colombia con Israel
Tras una conversación con el canciller israelí, Gideon Saar, el flamante ganador de las presidenciales colombianas, Abelardo de la Espriella, anunció los planes para restablecer las relaciones entre Bogotá y Tel Aviv.
"Gracias, mi querido amigo. Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme. Que Dios bendiga a nuestras dos naciones", anunció De la Espriella desde su cuenta de X.
Unas horas antes, el titular israelí había felicitado a "su amigo" De la Espriella por su "impresionante victoria" en las elecciones y le había invitado a visitar Israel "muy pronto".
"Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos", escribió Saar.
Colombia anunció la ruptura del vínculo diplomático con Israel en mayo de 2024
, aludiendo que no podía ser indiferente a las acciones de Tel Aviv contra los palestinos. Posteriormente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que las relaciones entre ambos países se restablecerán "cuando se vaya [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu".