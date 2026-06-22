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"No permitiremos una tercera vuelta en las calles": De la Espriella celebró y desafió a Petro
"No permitiremos una tercera vuelta en las calles": De la Espriella celebró y desafió a Petro
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Abelardo de la Espriella celebró haber ganado las elecciones de este 21 de junio, aún cuando el preconteo muestra un estrecho margen y tanto el presidente... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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A las miles de personas que se congregaron en el monumento Ventana al Mundo, en el norte de Barranquilla, poco les importó las dudas que el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el candidato oficialista Iván Cepeda pusieron sobre los resultados del preconteo que tras la jornada electoral daban ganador a Abelardo de la Espriella por tan solo 250.000 votos, algo menos de un punto porcentual.Ataviados en su mayoría con camisetas de la selección colombiana, los seguidores del abogado y empresario bailaron al ritmo de cumbia y reguetón propuestos por un dj desde el escenario y saltaron cada vez que se repetía alguno de los pegadizos jingles de campaña del candidato, que durante toda la contienda electoral lo resaltaron como un "tigre que ruge y muerde" y que, emulando a un clásico cántico de hinchada de fútbol argentino, provocan al presidente con un "Petro, decime que se siente".La alegría fue creciendo a medida que llegaban nuevos reportes del preconteo oficial y dio lugar a cánticos de "sí se pudo" y honras a tener nuevamente "un presidente costeño". No faltaron, tampoco, los cantos de "Fuera Petro" dedicados al mandatario.Mientras tanto, el presidente ratificaba a través de su cuenta de X lo que había advertido durante la mañana de las elecciones: que solo consideraría oficial el resultado del escrutinio porque "es el que determina quién es el presidente". En sintonía con él, Cepeda dijo en su discurso desde el Royal Center de Bogotá que reconoce el resultado expresado por el preconteo pero que "no es vinculante".Además, anunció que el Pacto Histórico pedirá la impugnación de 33.000 mesas de votación, algo menos de un tercio del total, por presuntas irregularidades detectadas por los delegados electorales del partido durante la jornada del domingo 21 de junio.De la Espriella respondió a Petro y CepedaDe la Espriella utilizó una parte de su discurso para responder a ambos, asegurando que "al desconocer el veredicto de las urnas no están desafiando al Tigre, están desafiando a millones de ciudadanos".De la Espriella aseguró que Cepeda "contará con todas las garantías para ejercer la oposición". Sin embargo, advirtió: "No se equivoque, no voy a tolerar cualquier conducta suya orientada a promover la violencia, el miedo y el desconocimiento de las instituciones".El presidente electo intercaló, durante su discurso, alusiones a su voluntad de respetar la institucionalidad y garantizar los derechos de los opositores con duras advertencias hacia los criminales. "Déjenme decirles algo con absoluta claridad: a quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años, su tiempo se acabó", anunció, remarcando que "no habrá zonas vedadas para el Estado ni organizaciones por encima de la Constitución".El líder de Defensores de la Patria trasladó el mismo razonamiento al ámbito de la política exterior, cuando dijo que Colombia va a "fortalecer las relaciones con todos los países que respetan la democracia" y aseguró que, durante su mandato, "no tendremos relaciones con países que no respetan la libertad ni el Estado de derecho".Una transición que genera incertidumbreLa tensión entre el presidente electo y el actual mandatario por el resultado electoral caló en los seguidores que se reunieron a escuchar el discurso de De la Espriella.Otro hombre confesó que la victoria de De la Espriella también le dejaba un sabor a preocupación por la posible inseguridad que pudiera desatar, "teniendo en cuenta que es el propio presidente el que está haciendo una convocatoria a desobedecer los resultados".Para una joven que conversó con Sputnik apenas culminó el acto, la decisión del presidente Petro de poner en dudas los resultados del conteo primario "sorprende". Sin embargo, dijo confiada que el mandatario tarde o temprano tendrá que revertir su posición porque "no se puede hacer nada contra la verdad"."Esperemos que con el favor de Dios no haya conflicto", agregó otra mujer, que prefirió quedarse con las palabras de Petro en el comienzo de la jornada electoral, cuando insistió en que la transición debía hacerse de manera pacífica y en unidad.
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"No permitiremos una tercera vuelta en las calles": De la Espriella celebró y desafió a Petro

07:31 GMT 22.06.2026 (actualizado: 08:05 GMT 22.06.2026)
© AP Photo / Rodrigo AbdAbelardo de la Espriella da su primer discurso tras conocerse los resultados preliminares
Abelardo de la Espriella da su primer discurso tras conocerse los resultados preliminares - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
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Sergio Pintado
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Abelardo de la Espriella celebró haber ganado las elecciones de este 21 de junio, aún cuando el preconteo muestra un estrecho margen y tanto el presidente Gustavo Petro como el candidato Iván Cepeda reclamaron esperar el escrutinio definitivo. Entre los simpatizantes consultados por Sputnik, crece el temor de que la tensión derive en violencia.
A las miles de personas que se congregaron en el monumento Ventana al Mundo, en el norte de Barranquilla, poco les importó las dudas que el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el candidato oficialista Iván Cepeda pusieron sobre los resultados del preconteo que tras la jornada electoral daban ganador a Abelardo de la Espriella por tan solo 250.000 votos, algo menos de un punto porcentual.
Ataviados en su mayoría con camisetas de la selección colombiana, los seguidores del abogado y empresario bailaron al ritmo de cumbia y reguetón propuestos por un dj desde el escenario y saltaron cada vez que se repetía alguno de los pegadizos jingles de campaña del candidato, que durante toda la contienda electoral lo resaltaron como un "tigre que ruge y muerde" y que, emulando a un clásico cántico de hinchada de fútbol argentino, provocan al presidente con un "Petro, decime que se siente".
La alegría fue creciendo a medida que llegaban nuevos reportes del preconteo oficial y dio lugar a cánticos de "sí se pudo" y honras a tener nuevamente "un presidente costeño". No faltaron, tampoco, los cantos de "Fuera Petro" dedicados al mandatario.
De la Espriella vs Cepeda: Colombia elige a su nuevo presidente - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
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De la Espriella vs Cepeda: Colombia elige a su nuevo presidente
ayer, 13:18 GMT
Mientras tanto, el presidente ratificaba a través de su cuenta de X lo que había advertido durante la mañana de las elecciones: que solo consideraría oficial el resultado del escrutinio porque "es el que determina quién es el presidente". En sintonía con él, Cepeda dijo en su discurso desde el Royal Center de Bogotá que reconoce el resultado expresado por el preconteo pero que "no es vinculante".
Además, anunció que el Pacto Histórico pedirá la impugnación de 33.000 mesas de votación, algo menos de un tercio del total, por presuntas irregularidades detectadas por los delegados electorales del partido durante la jornada del domingo 21 de junio.

De la Espriella respondió a Petro y Cepeda

De la Espriella utilizó una parte de su discurso para responder a ambos, asegurando que "al desconocer el veredicto de las urnas no están desafiando al Tigre, están desafiando a millones de ciudadanos".
"Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Respeten el veredicto popular y la democracia. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Acá tengo el resultado: prepárense para ejercer la oposición", lanzó el candidato, desde la plataforma elevada desde la que habló, protegido por vidrios blindados.
De la Espriella aseguró que Cepeda "contará con todas las garantías para ejercer la oposición". Sin embargo, advirtió: "No se equivoque, no voy a tolerar cualquier conducta suya orientada a promover la violencia, el miedo y el desconocimiento de las instituciones".
El presidente electo intercaló, durante su discurso, alusiones a su voluntad de respetar la institucionalidad y garantizar los derechos de los opositores con duras advertencias hacia los criminales. "Déjenme decirles algo con absoluta claridad: a quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años, su tiempo se acabó", anunció, remarcando que "no habrá zonas vedadas para el Estado ni organizaciones por encima de la Constitución".
El líder de Defensores de la Patria trasladó el mismo razonamiento al ámbito de la política exterior, cuando dijo que Colombia va a "fortalecer las relaciones con todos los países que respetan la democracia" y aseguró que, durante su mandato, "no tendremos relaciones con países que no respetan la libertad ni el Estado de derecho".
El candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su discurso en el Malecón de Barranquilla tras conocer los resultados electorales el 31 de mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
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¿Qué hay detrás del apoyo cosechado por Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia?
2 de junio, 02:59 GMT

Una transición que genera incertidumbre

La tensión entre el presidente electo y el actual mandatario por el resultado electoral caló en los seguidores que se reunieron a escuchar el discurso de De la Espriella.
"El mensaje más importante que De la Espriella le envió a Petro y a Cepeda es que respeten la Constitución y los resultados porque de eso dependen las instituciones y la democracia en Colombia", comentó a Sputnik un joven que llegó a escuchar al presidente electo envuelto en la bandera de Barranquilla.
Otro hombre confesó que la victoria de De la Espriella también le dejaba un sabor a preocupación por la posible inseguridad que pudiera desatar, "teniendo en cuenta que es el propio presidente el que está haciendo una convocatoria a desobedecer los resultados".
Para una joven que conversó con Sputnik apenas culminó el acto, la decisión del presidente Petro de poner en dudas los resultados del conteo primario "sorprende". Sin embargo, dijo confiada que el mandatario tarde o temprano tendrá que revertir su posición porque "no se puede hacer nada contra la verdad".
"Esperemos que con el favor de Dios no haya conflicto", agregó otra mujer, que prefirió quedarse con las palabras de Petro en el comienzo de la jornada electoral, cuando insistió en que la transición debía hacerse de manera pacífica y en unidad.
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