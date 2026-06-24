https://noticiaslatam.lat/20260624/es-oficial-el-cne-de-colombia-confirma-el-triunfo-de-de-la-espriella-en-la-eleccion-presidencial-1174034882.html

Es oficial: el CNE de Colombia confirma el triunfo de De la Espriella en la elección presidencial

Es oficial: el CNE de Colombia confirma el triunfo de De la Espriella en la elección presidencial

Sputnik Mundo

Las autoridades electorales de Colombia concluyeron el escrutinio de los comicios presidenciales que se realizaron el pasado 21 de junio, en los que Abelardo... 24.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-24T21:50+0000

2026-06-24T21:50+0000

2026-06-24T21:50+0000

américa latina

iván cepeda

colombia

abelardo de la espriella

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/16/1173995563_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_4845f6dd772d1fb8a4b884db73bad645.jpg

Previamente, Cepeda reconoció la victoria de su oponente del movimiento Defensores de la Patria. Así, indicó que acepta los resultados "como un acto de responsabilidad democrática", al agregar que eso no significa en absoluto "renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que se consideran graves".De la Espriella asumirá como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto, una vez que se certifiquen los resultados del proceso electoral y se dé por finalizado.

https://noticiaslatam.lat/20260624/peru-saluda-la-historica-victoria-de-de-la-espriella-en-balotaje-de-colombia-1174031526.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

iván cepeda, colombia, abelardo de la espriella, política