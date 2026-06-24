Es oficial: el CNE de Colombia confirma el triunfo de De la Espriella en la elección presidencial

Previamente, Cepeda reconoció la victoria de su oponente del movimiento Defensores de la Patria. Así, indicó que acepta los resultados "como un acto de responsabilidad democrática", al agregar que eso no significa en absoluto "renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que se consideran graves".De la Espriella asumirá como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto, una vez que se certifiquen los resultados del proceso electoral y se dé por finalizado.
Las autoridades electorales de Colombia concluyeron el escrutinio de los comicios presidenciales que se realizaron el pasado 21 de junio, en los que Abelardo de la Espriella obtuvo un total de 12 millones 960.166 votos, frente a los 12 millones 708.312 que obtuvo el candidato oficialista Iván Cepeda.
Así, indicó que acepta los resultados "como un acto de responsabilidad democrática", al agregar que eso no significa en absoluto "renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que se consideran graves".
De la Espriella asumirá como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto, una vez que se certifiquen los resultados del proceso electoral y se dé por finalizado.
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