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Es oficial: el CNE de Colombia confirma el triunfo de De la Espriella en la elección presidencial
Es oficial: el CNE de Colombia confirma el triunfo de De la Espriella en la elección presidencial
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Las autoridades electorales de Colombia concluyeron el escrutinio de los comicios presidenciales que se realizaron el pasado 21 de junio, en los que Abelardo... 24.06.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, Cepeda reconoció la victoria de su oponente del movimiento Defensores de la Patria. Así, indicó que acepta los resultados "como un acto de responsabilidad democrática", al agregar que eso no significa en absoluto "renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que se consideran graves".De la Espriella asumirá como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto, una vez que se certifiquen los resultados del proceso electoral y se dé por finalizado.
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Es oficial: el CNE de Colombia confirma el triunfo de De la Espriella en la elección presidencial

21:50 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Rodrigo AbdAbelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
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Las autoridades electorales de Colombia concluyeron el escrutinio de los comicios presidenciales que se realizaron el pasado 21 de junio, en los que Abelardo de la Espriella obtuvo un total de 12 millones 960.166 votos, frente a los 12 millones 708.312 que obtuvo el candidato oficialista Iván Cepeda.
Previamente, Cepeda reconoció la victoria de su oponente del movimiento Defensores de la Patria.
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Perú saluda la "histórica victoria" de De la Espriella en balotaje de Colombia 
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Así, indicó que acepta los resultados "como un acto de responsabilidad democrática", al agregar que eso no significa en absoluto "renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que se consideran graves".

De la Espriella asumirá como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto, una vez que se certifiquen los resultados del proceso electoral y se dé por finalizado.
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