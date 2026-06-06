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"Con violencia no llegamos a ninguna parte": habitantes de la Paz padecen las secuelas de los bloqueos

"Con violencia no llegamos a ninguna parte": habitantes de la Paz padecen las secuelas de los bloqueos

Sputnik Mundo

Con 36 días de protestas en todo el país, La Paz (oeste) vive horas cruciales. Actualmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional debate los pasos a seguir en... 06.06.2026, Sputnik Mundo

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A la par, a la ciudad ingresaron finalmente algunos alimentos, por el corredor humanitario que facilitaron las juntas vecinales de El Alto y por el desbloqueo de la carretera hacia Río Abajo, en el sur del área metropolitana, de donde provienen gran parte de las verduras que consume la ciudadanía.En un recorrido por las calles, vecinos paceños compartieron con Sputnik sus sensaciones sobre este momento que ya está grabado en la memoria histórica, y auguraron posibles soluciones.El 4 y 5 de junio en Bolivia es feriado de Corpus Christi. Con este espíritu, parte de los manifestantes en las carreteras bolivianas decidieron flexibilizar las medidas de protesta para brindar una suerte de tregua. Así se movieron cientos de camiones con alimentos, gasolina y medicina que también estaban estacionados en los puntos de bloqueo.Mientras tanto, los poderes constitucionales allanan el camino para que el presidente Rodrigo Paz pueda decretar el estado de excepción, una medida extrema para terminar con el centenar de bloqueo que, desde hace más de un mes, mantienen parada la economía y casi todas las actividades en la nación sudamericana.La vida diaria de la poblaciónEn los últimos días, varios medios mostraron la peregrinación de cientos de ciudadanos paceños más allá de los puntos de bloqueo hacia la zona sur, donde los metros sobre el nivel del mar llegan hasta 2.800 —mucho menos que los 4.000 ostentados por la ciudad de El Alto—. Esta diferencia de altitud implica una diferencia de temperaturas, que redundan en cultivos que solamente se dan en ese microclima.Tomate, lechuga más otras verduras y hortalizas recurrentes en la alimentación paceña crecen allí. El 5 de junio por la madrugada, las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército lograron el desbloqueo, que provocó una estampida de vehículos para llevarse los alimentos.Un día antes, el Senado aprobó la reglamentación de la ley que habilita al Gobierno de Paz a decretar el estado de excepción.El mercado Rodríguez, el principal centro de acopio de la ciudad, lucía con actividad luego de semanas de escasez y de comercios mayormente cerrados. Pero el vecino comentó que "llegan los productos, pero están muy caros. Están hasta tres veces por encima del costo que normalmente es".Además, "falta pollo, falta carne (...) Zanahoria y legumbres también están faltando".Primero el entendimientoLuego de que policías y militares lograran rehabilitar fácilmente el tránsito hacia la zona sur campesina de la urbe paceña, el presidente Paz se hizo presente en el lugar."Quiero ante los medios de comunicación reiterar respetuosamente y con firmeza al señor Mario Argollo, que representa a la Central Obrera Boliviana (COB); a don Vicente Salazar de los Tupak Katari (la federación campesina de La Paz), pero también a todas las organizaciones y a los representantes provinciales del país: el diálogo es la forma de solucionar", dijo a la prensa.El expresidente (2006-2019) es el principal señalado por el Ejecutivo como responsable de las movilizaciones. En este poder prima la versión de que las protestas son financiadas por el narcotráfico. En la misma sintonía, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la situación.En un comunicado, la oficina estadounidense aseveró que el funcionario habló telefónicamente con Paz "para reafirmar el compromiso inquebrantable de EEUU de apoyar la democracia boliviana y al Gobierno de Paz en la reconstrucción del país".Y agregó que su país "está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo logístico en Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras".En este sentido, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, destacó en la red social X que su Gobierno "está vigilando. Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narcoterrorista en la región vuelva a imponerse".Según el vecino que no quiso dar su nombre, "obviamente el diálogo tiene que ser la salida, pero lastimosamente cuando unos se cierran también el diálogo, es una charla de sordos nada más".El residente Gonzalo Choque expuso a este medio las posibles definiciones de esta crisis. "Hasta ahora, el conflicto está en una situación muy difícil, porque ellos quieren su renuncia del presidente, pero el Gobierno no quiere [retirarse] Está seis meses en el poder, no ha cumplido ni un año".No obstante "la situación se ha vuelto caótica y difícil, por eso puede que se establezca el estado de sitio. Por el momento, creo que es lo mejor, porque estamos en una situación muy difícil", consideró Chávez.Cerca de la plaza Murillo, una comisión de representantes de diferentes gremios, como músicos, zapateros, costureros, pollereros, fotógrafos, garzones y gastronómicos, entre otros, esperaban a reunirse con el Gobierno para recibir garantías de que –en caso de dictarse el Estado de Excepción– podrían continuar trabajando, ya que su sustento depende de su esfuerzo diario.El 6 de junio, la Cámara de Diputados tratará a las 14:00 horas (18:00 GMT) la reglamentación ya aprobada en el Senado. De todos modos, el Gobierno nacional aseguró que el diálogo es el primer camino antes de aplicar esta medida contemplada en la Constitución.

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