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Tras más de un mes de protestas, el Senado de Bolivia aprueba la ley que regula el estado de excepción

Tras más de un mes de protestas, el Senado de Bolivia aprueba la ley que regula el estado de excepción

Sputnik Mundo

Un proyecto de ley que regula los estados de excepción en Bolivia fue aprobado en la Cámara de Senadores, tras 35 días de protestas que exigen la renuncia del... 05.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-05T15:19+0000

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La ley aprobada por los senadores contiene 26 artículos. Tras su revisión, debe ser promulgada por el Ejecutivo.La parte central de la norma establece que la declaratoria del estado de excepción deberá realizarse mediante decreto supremo, especificando su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su ejecución.Además, fija una vigencia máxima de hasta 90 días, con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Asamblea Legislativa.La Central Obrera Boliviana y los campesinos de la organización Túpac Katari de La Paz lideran los bloqueos de rutas desde el 1 de mayo y movilizaciones.Las protestas sociales comenzaron con demandas como incremento salarial, contra la ley 1720 que atentaba contra territorios indígenas y reclamos por la mala calidad de combustible, pero luego escalaron hasta exigir la renuncia del presidente.

https://noticiaslatam.lat/20260604/el-inminente-estado-de-excepcion-en-bolivia-sera-un-terrible-error-politico-dice-experto-1173727481.html

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