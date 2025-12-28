Reunión en Alaska y el 80.º aniversario del Día de la Victoria: estos son los acontecimientos más destacados del 2025
El mandatario de EEUU, Donald Trump, celebra con su familia después de prestar juramento en la inauguración presidencial en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el 20 de enero de 2025.
Un militar del grupo de fuerzas ruso Norte en la ciudad liberada de Sudzha.
Unidades del grupo de fuerzas Norte liberaron las localidades de Melovói, Podol y Sudzha en la región de Kursk, durante las operaciones ofensivas.
El electo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con su esposa, María Elena Urquidi, caminan junto a la guardia de honor después de la ceremonia de juramentación en La Paz, Bolivia, el 8 de noviembre de 2025.
Se eleva una columna de humo tras los informes de un ataque israelí contra un edificio utilizado por la Televisión Estatal de la República Islámica de Irán en Teherán, el 16 de junio de 2025.
Irán sufrió una serie de ataques aéreos israelíes contra instalaciones militares y nucleares, así como contra altos mandos militares, lo que llevó a Teherán a lanzar una contraofensiva.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en la base militar Elmendorf-Richardson en Alaska.
Expertos forenses y funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil buscan evidencias en el lugar del accidente aéreo de Air India, en la ciudad de Ahmedabad, India, el 13 de junio de 2025.
El vuelo de Air India, con destino a Londres, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad. Alrededor de 260 personas perdieron la vida en el incidente.
La máscara funeraria dorada del antiguo faraón egipcio Tutankamón se exhibe en el Gran Museo Egipcio, en Guiza, Egipto, el 8 de noviembre de 2025.
El Gran Museo Egipcio, inaugurado oficialmente el 1 de noviembre, exhibe decenas de miles de artefactos en un solo lugar. Por primera vez desde el descubrimiento de la tumba del faraón en 1922, incluyendo la colección completa de 5.000 objetos hallados con Tutankamón.
El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de China, Xi Jinping, en la ceremonia oficial de bienvenida a los jefes de delegaciones que participan en la reunión del Consejo de jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad de Tianjín, el 1 de septiembre de 2025.
La sombra del módulo lunar privado Blue Ghost se ve en la superficie de la luna después de alunizar con una entrega especial para la NASA, el 2 de marzo de 2025.
Duc Phuc, cantante de Vietnam, ganador del concurso internacional de música Intervisión y Nastia Krávchenko, la cantante de Bielorrusia.
La Policía francesa acordonó la entrada del museo del Louvre tras un robo ocurrido en París, Francia, el 19 de octubre de 2025.
Se informó del robo de joyas históricas valoradas en millones de euros, pertenecientes a Napoleón y la Emperatriz Josefina.
El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, interviene en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
La 61.ª Conferencia de Seguridad de Múnich se celebró del 14 al 16 de febrero de 2025 en el Hotel Bayerischer Hof de esa ciudad.
El extremo izquierdo de los Washington Capitals (equipo profesional de hockey), Alexandr Ovechkin, celebra su gol número 900 en su carrera en la Liga Nacional de Hockey contra los St. Louis Blues, durante el segundo período de un partido, en Washington, el 5 de noviembre de 2025.
El actual mandatario bielorruso, Aleksandr Lukashenko, vota en las elecciones presidenciales en un colegio electoral en Minsk.
Un empleado del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia está respondiendo a las consecuencias del terremoto en Birmania.
El 28 de marzo de 2025, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el país, causando destrucción generalizada y pérdida de vidas. También se registraron temblores en Tailandia, Bangladés, Laos, China e India.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario iraní, Masud Pezeshkián, durante la firma del acuerdo de asociación estratégica integral entre Rusia e Irán, el 17 de enero de 2025.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario de Egipto, Abdelfatá Sisi, sostienen documentos firmados durante una cumbre para apoyar el fin de la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza, después de un acuerdo revolucionario de alto el fuego, en la ciudad de Sharm el Sheij, Egipto, el 13 de octubre de 2025.
La gente compra alimentos en un supermercado durante un gran apagón en Pamplona, norte de España, el 28 de abril de 2025.
Soldados armados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental patrullan el centro comercial cerca del Capitolio en Washington, como parte de la orden del presidente de EEUU, Donald Trump, que impone medidas de aplicación de la ley federal en la capital del país, el 26 de agosto de 2025.
Negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en el Palacio Ciragan en Estambul, Turquía.
Los manifestantes se toman selfies y celebran en el Singha Durbar, sede de los distintos ministerios y oficinas del Gobierno de Nepal, luego de que fuera incendiado durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025.
El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol llega a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales, en Seúl, Corea del Sur, el 9 de julio de 2025.
La presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, fue elegida primera ministra de Japón por miembros de la Cámara Baja del Parlamento, en Tokio, el 21 de octubre de 2025.
Takaichi se convirtió en la primera mujer primera ministra del país, después de que el partido decidiera formar un Gobierno de coalición con el Partido de la Innovación de Japón, poniendo fin a su alianza con Komeito, antiguo socio minoritario de la coalición del PLD.
El candidato presidencial por el Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, emitió su voto, el 30 de noviembre de 2025 en Tegucigalpa, Honduras.
El 24 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral del país declaró como presidente electo a Nasry Asfura, tras haber ganado los comicios con el 40,26% de los votos, frente al centrista Salvador Nasralla, quien consiguió el 39,39%.
Los restos del vuelo 5342 de American Airlines, recuperados del río Potomac, son llevados a tierra durante las labores de búsqueda y rescate en Virginia, EEUU, el 5 de febrero de 2025.
El 29 de enero de 2025, un vuelo de American Airlines, procedente de Kansas, colisionó con un helicóptero militar Black Hawk al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan de Washington D. C.
Megan Mantia (fotógrafa y productora estadounidense) y su novio Thomas regresan a la casa dañada por el fuego después de que el incendio Eaton arrasara el área, en California, EEUU, el 8 de enero de 2025.
El enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal Farhan Saud, el asesor de seguridad nacional de Arabia Saudita, Musaed Mohamed Aiban, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, y el canciller ruso, Serguéi Lavrov, asisten a conversaciones bilaterales entre representantes rusos y estadounidenses sobre Ucrania en el Palacio Real de Ad Diriyah en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.
Una mujer toma una fotografía del difunto papa Francisco con la leyenda "Por favor, recuerden orar por mí" durante una misa en su memoria en la iglesia del Espíritu Santo en el Distrito Sajón, afuera del Vaticano, el 24 de abril de 2025.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y líderes extranjeros asisten a una ceremonia conjunta de ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido, en los jardines de Alejandro de Moscú.
Rusia celebró el 80.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria de 1941-1945.
Los incendios han arrasado Irán desde que una poderosa explosión sacudió puerto de Shahid Rajaee, al suroeste de la ciudad iraní de Bandar Abás, el 27 de abril de 2025.
La explosión mató a más de 40 personas e hirió a más de 1.000.
El tiroteo en Bondi Beach durante las celebraciones de Janucá (festividad judía), el 14 de diciembre de 2025.
Miles de personas marcharon en la Ciudad de México mientras entonaban consignas contra el Gobierno que encabeza la presidenta Sheinbaum, así como del partido oficialista Morena, el 15 de noviembre de 2025.
Un total de 100 policías resultaron lesionados en la manifestación de la Generación Z.
El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, sostiene un gráfico mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en la rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025.
Un soldado tailandés se encuentra frente al hospital Phanom Dong Rak dañado por bombardeos de artillería de Camboya en Tailandia, el 25 de julio de 2025.
Las personas sostienen velas y cantan durante una vigilia conmemorativa y de oración por Charlie Kirk, activista político estadounidense, en el Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington D. C., el 14 de septiembre de 2025.
La Guardia Nacional de California clasifica productos agrícolas en el Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles, el 29 de octubre de 2025.
El vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, habla con Volodímir Zelenski mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, escucha en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025.
Un robot humanoide gesticula antes de una carrera durante una demostración previa a la ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad en Pekín, el 14 de agosto de 2025.
China albergó el evento del 14 al 17 de agosto de 2025 y se considera el primero de su tipo.
