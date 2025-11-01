https://noticiaslatam.lat/20251101/regalo-para-el-mundo-el-gran-museo-egipcio-abre-sus-puertas-1168093379.html
"Regalo para el mundo": El Gran Museo Egipcio abre sus puertas
"Regalo para el mundo": El Gran Museo Egipcio abre sus puertas
Sputnik Mundo
Todas las miradas, tanto en Egipto como en el extranjero, están puestas en la tan esperada inauguración del Gran Museo Egipcio de Guiza. Este proyecto colosal... 01.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-01T15:41+0000
2025-11-01T15:41+0000
2025-11-01T15:46+0000
multimedia
📊 infografía
egipto
🎭 arte y cultura
🌍 áfrica
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/01/1168095128_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd84c6a5da9f8f893c1c5e20b571a008.png
Descubre más con Sputnik sobre esta maravilla arquitectónica única, que combina el patrimonio faraónico con la tecnología moderna.
egipto
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/01/1168095128_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_870a6fdaa1c77367095c10a45929deb0.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📊 infografía, egipto, 🎭 arte y cultura, 🌍 áfrica, инфографика
📊 infografía, egipto, 🎭 arte y cultura, 🌍 áfrica, инфографика
"Regalo para el mundo": El Gran Museo Egipcio abre sus puertas
15:41 GMT 01.11.2025 (actualizado: 15:46 GMT 01.11.2025)
Todas las miradas, tanto en Egipto como en el extranjero, están puestas en la tan esperada inauguración del Gran Museo Egipcio de Guiza. Este proyecto colosal, que contiene al menos 50.000 artefactos, tuvo un costo superior a los 1.000 millones de dólares y tardó dos décadas en construirse.
Descubre más con Sputnik sobre esta maravilla arquitectónica única, que combina el patrimonio faraónico con la tecnología moderna.