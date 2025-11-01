Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20251101/regalo-para-el-mundo-el-gran-museo-egipcio-abre-sus-puertas-1168093379.html
"Regalo para el mundo": El Gran Museo Egipcio abre sus puertas
"Regalo para el mundo": El Gran Museo Egipcio abre sus puertas
Sputnik Mundo
Todas las miradas, tanto en Egipto como en el extranjero, están puestas en la tan esperada inauguración del Gran Museo Egipcio de Guiza. Este proyecto colosal... 01.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-01T15:41+0000
2025-11-01T15:46+0000
multimedia
📊 infografía
egipto
🎭 arte y cultura
🌍 áfrica
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/01/1168095128_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd84c6a5da9f8f893c1c5e20b571a008.png
Descubre más con Sputnik sobre esta maravilla arquitectónica única, que combina el patrimonio faraónico con la tecnología moderna.
egipto
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/01/1168095128_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_870a6fdaa1c77367095c10a45929deb0.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📊 infografía, egipto, 🎭 arte y cultura, 🌍 áfrica, инфографика
📊 infografía, egipto, 🎭 arte y cultura, 🌍 áfrica, инфографика

"Regalo para el mundo": El Gran Museo Egipcio abre sus puertas

15:41 GMT 01.11.2025 (actualizado: 15:46 GMT 01.11.2025)
Síguenos en
Todas las miradas, tanto en Egipto como en el extranjero, están puestas en la tan esperada inauguración del Gran Museo Egipcio de Guiza. Este proyecto colosal, que contiene al menos 50.000 artefactos, tuvo un costo superior a los 1.000 millones de dólares y tardó dos décadas en construirse.
Descubre más con Sputnik sobre esta maravilla arquitectónica única, que combina el patrimonio faraónico con la tecnología moderna.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала