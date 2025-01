Rusia e Irán firman un acuerdo sobre la asociación estratégica integral

https://noticiaslatam.lat/20250117/rusia-e-iran-firman-un-acuerdo-sobre-la-asociacion-estrategica-integral-1160552792.html

17.01.2025

El tratado, según el jefe de Estado, plantea ambiciosos objetivos y puntos de referencia para profundizar la cooperación bilateral a largo plazo en materia de política, seguridad, comercio, inversiones y asuntos humanitarios.Además, el convenio sienta una base adicional para construir relaciones de confianza, subrayó el líder ruso."Es un tratado sobre nuestras prioridades, sobre su respeto, es un tratado que nos permite reforzar nuestros lazos bilaterales en aras del pueblo de Irán y de los pueblos de la Federación de Rusia", consignó Putin.Putin califica como sustanciales las negociaciones con el presidente iraníAsimismo, subrayó haber examinado todos los temas de la agenda bilateral con el mandatario de Irán."Debatimos todo el espectro de temas de la agenda bilateral e intercambiamos puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales urgentes", agregó.En palabras del presidente Putin, Rusia concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones amistosas con Irán, que "se basan en los principios de igualdad, respeto y consideración de los intereses de cada uno, asistencia y apoyo mutuos"."Estamos satisfechos con los resultados de las negociaciones. Estoy seguro de que los acuerdos alcanzados contribuirán a fortalecer aún más toda la gama de relaciones y lazos ruso-iraníes", subrayó.El mandatario también precisó que las autoridades de Rusia e Irán están unidas en su deseo de llevar sus relaciones a otro nivel.A su vez, Masud Pezeshkian enfatizó que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y el grupo de los BRICS presentan nuevas oportunidades para la interacción entre Rusia e Irán."La participación activa de Irán y Rusia en estas nuevas estructuras regionales es de gran importancia para todos nosotros", agregó.Además, el líder iraní señaló que Moscú y Teherán pueden cooperar sin influencia externa y "sin aceptar consejos de terceros países".La paz y la estabilidad en Transcaucasia benefician tanto a Rusia como a IránMantener la paz y la estabilidad en Transcaucasia beneficia tanto a Moscú como a Teherán, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.Durante las negociaciones, agregó, se abordó la cooperación de Rusia e Irán en el Cáucaso Sur.En palabras del embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali, ese acuerdo, de 47 artículos, elevará a un nuevo nivel la cooperación bilateral en todos los ámbitos.Putin espera que el acuerdo entre Israel y Hamás permita estabilizar la situación en GazaPutin informó haber debatido la crisis en Oriente Medio. El presidente ruso subrayó que con el acuerdo alcanzado "se abre una oportunidad para aumentar sustancialmente el volumen de alimentos, combustible y medicinas suministrados a Gaza".Confió en que el acuerdo alcanzado "contribuya a aliviar la situación humanitaria y a estabilizar la situación en el sector a largo plazo".El líder ruso urgió a continuar los esfuerzos por resolver el conflicto.En los mismos términos se pronunció el presidente iraní.El 15 de enero, el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, anunció que Israel y Hamás acordaron un alto el fuego por 42 días con la mediación de Catar, Egipto y Estados Unidos, que entraría en vigor el próximo 19 de enero.La primera fase del acuerdo prevé el canje de 33 israelíes retenidos por Hamás por unos 1.000 prisioneros palestinos. Las fuerzas israelíes deberán replegarse hasta las fronteras de la Franja de Gaza, aunque permanecerán dentro de sus límites por ahora. Desde el primer día del alto el fuego, se incrementarán los suministros de ayuda humanitaria a 600 camiones diarios, incluyendo 50 con combustible. Los palestinos recibirán 200.000 tiendas de campaña y 60.000 casas prefabricadas móviles.Este es el segundo alto el fuego logrado en lo que dura el conflicto. El primero se alcanzó en noviembre de 2023 y duró solo seis días.El 7 de octubre de 2023, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza.Rusia y otros países instaron a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.El mandatario ruso reitera compromiso de Rusia con una solución integral del conflicto en SiriaRusia sigue comprometida con una solución integral del conflicto en Siria basada en el respeto de la soberanía y la integridad territorial del país árabe, enfatizó Putin.Putin señaló que Rusia está dispuesta a continuar brindando apoyo al pueblo sirio, incluida la ayuda humanitaria, hasta la completa recuperación de la situación en el país.Además, deseó que el pueblo sirio supere todos los desafíos que surjan durante el período de transición."El futuro de Siria debe ser determinado por los propios sirios a través de un diálogo inclusivo", concluyó.El 27 de noviembre, una amplia coalición de grupos armados de la oposición siria lanzó una ofensiva sorpresa a gran escala contra el Ejército regular desde el noroeste del país.En menos de dos semanas, las fuerzas antigubernamentales se hicieron con el control de varias ciudades importantes y entraron en la capital, Damasco, donde proclamaron la caída del presidente Bashar Asad, en el poder desde el año 2000. El exmandatario sirio huyó a Rusia que le concedió asilo por motivos humanitarios.La ofensiva relámpago contra Asad fue liderada por el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS, anteriormente Frente al Nusra, organización prohibida en Rusia por terrorista).Las facciones armadas que tomaron el poder en Siria encomendaron la formación de un Gabinete de transición a Mohammed Bashir, hasta hace poco jefe del autoproclamado Gobierno de Salvación Nacional. El mandato de ese Gabinete durará hasta el 1 de marzo de 2025.El presidente iraní afirma que nuevo acuerdo con Rusia abrirá gran capítulo en sus relacionesEl acuerdo sobre la asociación estratégica integral entre Rusia e Irán firmado abrirá un nuevo gran capítulo en las relaciones de ambos países, declaró Pezeshkián.Pezeshkian agregó que el documento contribuirá a la paz y la estabilidad en la región, así como calificó los acuerdos alcanzados durante las conversaciones de Moscú y Teherán de un impulso para la construcción de un mundo multipolar."Estamos convencidos de que en nuestra región podemos cooperar sin influencias externas, sin actores ajenos a la región (...) Podemos decir que podemos hacer caso omiso de los consejos de los países transoceánicos", declaró el mandatario iraní.Además, Pezeshkian expresó la esperanza de que los contactos entre Irán y Rusia continúen.Nuevas unidades de la central de Bushehr reforzarán seguridad energética iraní, destaca PutinLa construcción de dos nuevas unidades de la central nuclear de Bushehr contribuirá significativamente al fortalecimiento de la seguridad energética de Irán, declaró el presidente ruso. "Está avanzando el proyecto emblemático conjunto para la construcción por (la corporación estatal rusa) Rosatom de dos nuevas unidades de la central nuclear de Bushehr. Su implementación, sin duda, contribuirá significativamente al fortalecimiento de la seguridad energética de Irán, promoverá un mayor crecimiento de la economía nacional, proporcionará a los hogares y empresas iraníes electricidad barata y ecológica", destacó.El presidente detalló que miles de personas participan en las obras de construcción, un 80% de las cuales se llevan a cabo por empresas locales.Actualmente Irán cuenta con una central nuclear operativa, la de Bushehr. Su primera unidad, finalizada con la asistencia de Rusia, se conectó al sistema energético nacional en septiembre de 2011. La construcción del segundo reactor se inició en otoño de 2019, y también se firmó un contrato para la construcción de un tercero.El proyecto de una central nuclear en el río Karun se remonta a la década de 1970. En octubre de 1977, Irán firmó con Francia un acuerdo para construir en la aldea de Darkhovin, a unos 70 kilómetros de Ahvaz, dos reactores de agua a presión, de 910 MW. Los franceses se retiraron de esa obra después de la Revolución iraní de 1979. En 1992, Teherán firmó un acuerdo con Pekín para construir dos reactores de 300 MW en Darkhovin, pero la parte china también abandonó el proyecto bajo presión de EEUU.Moscú y Teherán acuerdan cooperar en el ámbito de control de armas y desarmeRusia e Irán acordaron cooperar en el ámbito de control de armas y desarme, según el acuerdo sobre la asociación estratégica integral entre los dos países, publicado en la página web del Kremlin.Asimismo, ambos países cooperarán estrechamente en la realización de ejercicios militares conjuntos de conformidad con las normas del derecho internacional.Según el documento, la cooperación militar entre Rusia e Irán incluye el intercambio de delegaciones militares, las entradas de barcos en los puertos de cada uno de ellos y la lucha contra la piratería.Moscú y Teherán también coordinarán sus posiciones y promoverán esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo en los foros internacionales pertinentes, y también cooperarán en el marco de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), agrega el texto.Además, precisa que Rusia e Irán mantendrán la cooperación en cuestiones de mantenimiento del orden público y garantía de la seguridad pública.Irán aboga por la solución del conflicto ucranianoIrán se pronuncia a favor de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, declaró Masud Pezeshkian. "Conducir operaciones de combate y la guerra no son soluciones para los problemas. Apoyamos una resolución política del conflicto entre Ucrania y Rusia. Debemos respetarnos mutuamente. Por supuesto, los países occidentales no deben obligar a otros a someterse", expuso.Por su parte, el presidente ruso indicó que Rusia informa constantemente a las autoridades iraníes sobre la situación en Ucrania.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie (Zaporizhzhia), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.Volodímir Zelenski rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. Rusia e Irán se opondrán juntos a la injerencia de terceros países en sus asuntosRusia e Irán acordaron oponerse conjuntamente a la injerencia de terceros países en sus asuntos internos y externos.El documento precisa que Moscú y Teherán "se abstienen de sumarse a medidas coercitivas unilaterales o de apoyar tales medidas impuestas por cualquier tercero, si estas medidas afectan o están dirigidas directa o indirectamente contra una de las partes contratantes".Ambos Estados también acordaron apoyar la cooperación comercial y económica en todas las áreas de interés mutuo.Asimismo, los dos países consensuaron celebrar reuniones anuales de órganos de trabajo para desarrollar la cooperación técnico-militar.Moscú y Teherán, según el texto, se proponen promover la creación de ventajas económicas mutuas, incluidas las inversiones y la cooperación en el sector bancario, sin excluir las inversiones conjuntas en las economías de terceros Estados.Moscú y Teherán acuerdan no apoyar al agresor en caso de ataque contra uno de ellosRusia e Irán acuerdan que en caso de ataque contra uno de ellos, el otro no debe prestar ayuda al agresor."En caso de que una de las partes contratantes sea objeto de agresión, la otra parte contratante no proporcionará al agresor ninguna asistencia militar ni otra ayuda que fomente la continuación de la agresión, y contribuirá a que los desacuerdos se resuelvan sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y otras normas correspondientes del derecho internacional", señala el documento.El acuerdo también establece que ambos países "no permitirán el uso de sus territorios para apoyar movimientos separatistas u otras acciones que amenacen la estabilidad y la integridad territorial de la otra parte contratante, ni acciones hostiles entre sí". Los presidentes de Rusia e Irán firmaron el documento al término de las negociaciones celebradas este viernes en Moscú.En palabras del mandatario ruso, el convenio tiene por objetivo crear las condiciones necesarias para el desarrollo estable y sostenible de los dos países, contribuye a la profundización de la cooperación bilateral a largo plazo, así como sienta una base adicional para construir relaciones de confianza.Rusia e Irán acuerdan fomentar la cooperación en la exploración espacialRusia e Irán acordaron ampliar la cooperación bilateral en la exploración espacial con fines pacíficos.El acuerdo en cuestión fue firmado por un plazo de 20 años, con una prórroga automática por períodos de cinco años.El documento contiene 47 artículos que abarcan la cooperación bilateral en múltiples ámbitos, como defensa, la lucha antiterrorista, ciberseguridad, energía, medicina, economía, comercio, transporte, agricultura y otros.Moscú y Teherán planean desarrollar proyectos conjuntos para uso pacífico de energía nuclearMoscú y Teherán planean desarrollar proyectos conjuntos para el uso pacífico de energía nuclear, según el acuerdo sobre la asociación estratégica integral entre los dos países, publicado en la página web del Kremlin."Las partes contratantes promueven el desarrollo de relaciones a largo plazo y mutuamente beneficiosas con el fin de implementar proyectos conjuntos en el campo del uso pacífico de la energía atómica, incluida la construcción de instalaciones de energía nuclear", afirma el documento.El acuerdo también prevé la ampliación de la cooperación entre Rusia e Irán en el ámbito de petróleo y gas "sobre la base de los principios de igualdad y beneficio mutuo", así como la adopción de medidas para aumentar la seguridad energética mediante el uso eficiente de recursos energéticos y de combustibles.Rusia e Irán también acordaron fomentar la inversión en proyectos de desarrollo de petróleo y gas en los dos países; garantizar un acceso no discriminatorio a los mercados energéticos internacionales y mejorar su competitividad; cooperar y aplicar políticas coordinadas en el marco de foros energéticos internacionales como el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) y la OPEP+.Además, Moscú y Teherán incrementarán el nivel de interacción, intercambio de opiniones y experiencia en el ámbito de las fuentes de energía renovables.

