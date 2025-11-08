Mundo
EN VIVO: Rodrigo Paz presta juramento como nuevo presidente de Bolivia
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251108/rodrigo-paz-presta-juramento-como-nuevo-presidente-de-bolivia-1168283758.html
Rodrigo Paz presta juramento como nuevo presidente de Bolivia
Rodrigo Paz presta juramento como nuevo presidente de Bolivia
Sputnik Mundo
El nuevo dirigente de Bolivia, Rodrigo Paz, asume la presidencia del país durante una ceremonia oficial en el Congreso Nacional de La Paz. Elegido en la... 08.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-08T14:27+0000
2025-11-08T15:44+0000
américa latina
bolivia
rodrigo paz
presidente
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/08/1168283872_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1f2a0f42e6be3c29ed14674d5110dc01.jpg
Sputnik te muestra la transmisión en vivo del evento ceremonial.Al menos 45 dignatarios internacionales, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, y el presidente paraguayo, Santiago Peña, asisten la ceremonia. A su vez, el expresidente Luis Arce declinó asistir, señalando que su presencia no era necesaria "para que se lleve a cabo la entrega del poder".Anteriormente, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales al presidente electo y al vicepresidente, Edman Lara, en la histórica Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre.La inauguración marca el fin de casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y el inicio de una nueva administración conservadora, tras la victoria de Paz en las elecciones.
bolivia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/08/1168283872_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_3c46bb02df374db3eb953c5d5b7bd377.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolivia, rodrigo paz, presidente, política
bolivia, rodrigo paz, presidente, política

Rodrigo Paz presta juramento como nuevo presidente de Bolivia

14:27 GMT 08.11.2025 (actualizado: 15:44 GMT 08.11.2025)
© Getty Images / Celal Güne/AnadoluRodrigo Paz, presidente de Bolivia
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2025
© Getty Images / Celal Güne/Anadolu
Síguenos en
El nuevo dirigente de Bolivia, Rodrigo Paz, asume la presidencia del país durante una ceremonia oficial en el Congreso Nacional de La Paz. Elegido en la segunda vuelta de los comicios, celebrada el 19 de octubre, Paz ocupará el cargo para el período entre 2025 y 2030.
"Dios, familia y patria, sí, juro", expresó Paz al momento en que el vicepresidente Edman Lara lo juramentara en el cargo, quien previamente asumió como presidente de la Asamblea.
Sputnik te muestra la transmisión en vivo del evento ceremonial.
Al menos 45 dignatarios internacionales, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, y el presidente paraguayo, Santiago Peña, asisten la ceremonia.
A su vez, el expresidente Luis Arce declinó asistir, señalando que su presencia no era necesaria "para que se lleve a cabo la entrega del poder".
Anteriormente, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales al presidente electo y al vicepresidente, Edman Lara, en la histórica Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre.
La inauguración marca el fin de casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y el inicio de una nueva administración conservadora, tras la victoria de Paz en las elecciones.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала