https://noticiaslatam.lat/20250218/lavrov-hace-un-balance-de-la-reunion-con-la-delegacion-estadounidense-en-arabia-saudita-1161207057.html

Rusia y EEUU acuerdan que se formará un proceso para la solución del conflicto en Ucrania

Rusia y EEUU acuerdan que se formará un proceso para la solución del conflicto en Ucrania

Sputnik Mundo

Rusia y Estados Unidos acordaron que en un futuro próximo se formará un proceso para la solución del conflicto en Ucrania y se designarán negociadores, informó... 18.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-18T13:44+0000

2025-02-18T13:44+0000

2025-02-18T15:16+0000

internacional

rusia

eeuu

ucrania

riad

serguéi lavrov

yuri ushakov

relaciones internacionales

ministerio de asuntos exteriores de rusia

marco rubio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/12/1161211587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_382a732c01b0c5a38af5a557fb22cf16.jpg

El canciller agregó que tan pronto como Moscú conozca el nombre y el cargo del representante estadounidense correspondiente, el liderazgo ruso designará inmediatamente a su propio participante en este proceso.La parte rusa declaró a la de EEUU que considera "inaceptable" el despliegue de las tropas de la OTAN en Ucrania, apuntó Lavrov. No importa bajo cuál bandera aparecería este contingente militar en Ucrania: la de la OTAN, la de la Unión Europea o una nacional, añadió.Asimismo, el reciente ataque ucraniano con drones a una estación de bombeo del Consorcio de Oleoductos del Caspio (CPC, por sus siglas en inglés) debe convencer a todos de la necesidad de poner coto a las acciones de Volodímir Zelenski, declaró el canciller de Rusia."Ese ataque debe convencer a todos de que ya no se puede seguir así y se debe frenar a esa persona [Zelenski] y a todo su equipo", expresó Lavrov.Anteriormente, varios líderes europeos se reunieron en París para debatir la situación en Ucrania a la luz del reinicio del diálogo bilateral ruso-estadounidense, incluida la reciente conversación telefónica entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.Según los medios, en el encuentro hubo división de opiniones sobre la posibilidad del envío de fuerzas de paz europeas a Ucrania. En particular, el canciller alemán, Olaf Scholz, consideró prematuro e inapropiado debatir este tema, mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, comentó que el potencial envío de militares europeos a Ucrania debe estar corroborado por unas garantías de seguridad por parte de EEUU.Rusia y EEUU acuerdan garantizar el pronto nombramiento de embajadoresDurante la reunión bilateral en Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos acordaron garantizar el pronto nombramiento de embajadores en Washington y Moscú, respectivamente, anunció Serguéi Lavrov.Además, los viceministros de Exteriores de los dos países "acordarán reunirse en un futuro muy próximo y considerar la necesidad de eliminar las barreras artificiales en el trabajo de las embajadas y otras instituciones extranjeras de Rusia en EEUU y de EEEUU en Rusia", prosiguió el canciller.Añadió que Rusia y EEUU acordaron hacer todo lo posible para aunar esfuerzos en las esferas geopolítica y económica y no provocar conflictos, declaró el ministro ruso de Exteriores. Para resumir, el ministro de Exteriores de Rusia calificó de útiles las conversaciones de Moscú y Washington que se celebraron en Riad.Lavrov destacó que la parte estadounidense "ha empezado a comprender mejor" la posición de Rusia. Asimismo, el canciller ruso agradeció el Gobierno de Arabia Saudí la oportunidad de organizar las consultas de alto nivel entre EEUU y Rusia.Durante la reunión en Riad, la parte rusa estaba formada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial Yuri Ushakov, así como por el director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en ruso), Kiril Dmítriev.Por parte de Washington, participaron en las conversaciones el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff.El presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica el 12 de febrero en la que debatieron los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio, el intercambio de prisioneros, el programa nuclear iraní, así como las relaciones bilaterales.

https://noticiaslatam.lat/20250218/moscu-denuncia-la-histeria-de-occidente-ante-las-negociaciones-ruso-estadounidenses-en-riad-1161209299.html

https://noticiaslatam.lat/20250218/el-fondo-ruso-rdif-aboga-por-un-dialogo-positivo-con-eeuu-en-arabia-saudita-1161205852.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, ucrania, riad, serguéi lavrov, yuri ushakov, relaciones internacionales, ministerio de asuntos exteriores de rusia, marco rubio, política