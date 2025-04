https://noticiaslatam.lat/20250421/el-papa-francisco-muere-en-el-vaticano-a-los-88-anos-1131088194.html

El papa Francisco muere en el Vaticano a los 88 años

El papa Francisco muere en el Vaticano a los 88 años

Sputnik Mundo

El primer pontífice originario de América construyó su papado con el mensaje de escuchar el llanto de los pobres y los marginados, dedicando duras críticas al... 21.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-21T07:57+0000

2025-04-21T07:57+0000

2025-04-21T09:44+0000

internacional

papa francisco

religión

vaticano

roma

santa sede

papa

bergoglio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/11/1124489826_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_40baaf7a8808f7cffc1a518821cd1bd1.jpg

El hombre más poderoso de la Iglesia católica apostólica y romana, el Papa Francisco, murió este 21 de abril a los 88 años a causa de complicaciones respiratorias.Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia, agregó."Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios Uno y Trino", pronunció Farrell, citado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.En los últimos días, los comunicados firmados por Luigi Carbone, responsable médico del Vaticano, daban cuenta de un Francisco con un estado de salud cada vez más frágil, llegando incluso a admitir el sábado 22 de febrero que su condición era "crítica" y que se le había aplicado oxígeno de alto flujo y también había requerido una transfusión de sangre.Su última aparición en público fue el domingo 20 de abril para el saludo a los fieles con motivo de la Pascua. Tanto en aquella jornada como en días anteriores, Francisco, con su rostro visiblemente hinchado por la administración de cortisona, exhibió problemas para hablar y respirar. No pasaría una semana para que el pontífice cancelara todas sus audiencias y fuese ingresado en el hospital, de donde ya no saldría.En los últimos dos años, las especulaciones sobre una posible renuncia del papa Francisco a causa de sus problemas de salud habían aumentado considerablemente, especialmente desde que pospusiera en julio su viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur a mediados del 2022.Sin embargo, el pontífice dijo a los periodistas en aquel año que tenía la intención de continuar con sus labores: "Las puertas [del retiro] están abiertas, es una opción normal. Pero hasta ahora no he tocado esa puerta. No he sentido la necesidad de pensar en esa posibilidad. Eso no quiere decir que en dos días no pueda empezar a pensar en ello".En agosto del 2022, el Vaticano asignó una enfermera de los servicios de salud del Estado soberano para ser "su asistente médica personal", ante la indicación de que el pontífice necesitaría más cuidado conforme envejece. Además, el pontífice tenía un especialista geriátrico personal en el Hospital Gemelli de Roma, donde ya había sido sometido a una cirugía intestinal en 2021 por divertículos de colon.En general, el papa gozó de buena salud durante su papado, pese a tener que extirparse un pulmón por una infección que tuvo cuando era joven, y sufría de dolor en la pierna debido a una ciática. Jorge Mario Bergoglio, su nombre secular, también sufría de problemas crónicos en las rodillas, lo que finalmente impactó en su movilidad, realizando varios viajes al exterior en silla de ruedas.Camino a la Santa SedeNativo de Argentina, el pontífice nació como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires en el seno de una familia de inmigrantes italianos en 1936. Se ordenó como sacerdote en diciembre de 1969 y se recibió en el Colegio de San José, antes de convertirse en el líder de los jesuitas en Argentina y de su vecino Uruguay en 1973, cuando solo tenía 36 años. Permaneció en dicha posición hasta 1979; al año siguiente, se fue a Irlanda durante tres meses para aprender inglés y estudiar en el centro jesuita de Dublin.Tras su retorno, sirvió durante seis años como rector del Colegio de San José, donde también trabajó como profesor de teología. Bergoglio fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992; subió de rango a arzobispo de la capital en 1998 y a cardenal en 2001. Pudo haber sido papa desde 2005, cuando murió el papa Juan Pablo II, pero perdió en la votación del cónclave frente al cardenal Joseph Ratzinger, quien se convirtió en Benedicto XVI.En lugar de eso, fue asignado presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina, puesto que había rechazado en 2002, y en el que sirvió dos períodos de tres años. Finalmente, fue elegido papa en el cónclave de 2013, sucediendo a Benedicto XVI, quien renunció a su cargo debido a un decaimiento de salud.El argentino, a sus 76 años de edad, se convirtió en el primer papa en tomar el nombre de Francisco y en el primero no originario de Europa en casi 1.300 años. Tomó su título por San Francisco de Asís, el fundador de la Orden Franciscana y uno de los santos más venerados. Nombrado por la revista Time como la persona del año 2013, Francisco buscó mostrarse como un hombre humilde y defensor de los pobres, instando a sus feligreses católicos a buscar a los marginados entre sus congregaciones.En una congregación de 2015, les dijo a los cardenales: "Los insto a servir a la Iglesia de tal forma que los cristianos, edificados por nuestro testimonio, no se sientan tentados a volverse a Jesús sin volverse hacia los marginados, a convertirse en una casta cerrada sin nada auténticamente eclesiástico".Enfrentó la creciente influencia del islam a lo largo del mundo, incluida Europa, y también promovió un diálogo entre religiones. Fue el primer pontífice romano católico en viajar a la cuna del islam, la península Arábica.Como su predecesor, Benedicto XVI, Francisco no fue ajeno a los discursos políticos, en reiteradas ocasiones habló en contra del auge de partidos conservadores y euroescépticos a finales de la década del 2010.Quizá el reto más grande que enfrentó Francisco durante su pontificado vino desde el interior de la Iglesia: una serie de escándalos de abuso sexual a gran escala en diferentes países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda, Polonia, Australia, Chile y El Salvador.Su tierra natal no fue la excepción: sacerdotes católicos estuvieron involucrados en el abuso sexual de niños sordos, dos ya fueron sentenciados a más de 40 años de prisión cada uno. Todos estos casos provocaron un escrutinio adicional a la forma en la que la Iglesia católica maneja los casos de abuso sexual. Francisco, quien fue acusado de encubrir el abuso del cardenal de EEUU Theodore McCarrick, se tomó su tiempo para dar pasos decisivos con el fin de atajar esta crisis.En diciembre de 2019, las crecientes críticas lo obligaron a abolir las largamente criticadas reglas de secrecía para casos de violencia sexual. Con ello, la histórica medida permitió a la Iglesia compartir documentos e información sobre abusos clericales con las instancias de seguridad y las víctimas, quienes pudieron hablar de sus experiencias.A finales de agosto de 2022, a raíz de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el papa Francisco lamentó la muerte de la periodista rusa Darya Dúgina, quien fue asesinada el 20 de agosto por la explosión de un automóvil. El pontífice señaló que era un ejemplo de la "locura de la guerra" y de que los "inocentes" son los que pagan su precio.

https://noticiaslatam.lat/20220701/papa-francisco-america-latina-sera-victima-hasta-que-no-se-libere-de-imperialismos-explotadores--1127633836.html

https://noticiaslatam.lat/20220712/el-fake-news-de-la-muerte-del-papa-benedicto-xvi-lo-hace-tendencia-en-twitter-1128095828.html

https://noticiaslatam.lat/20220622/una-denuncia-por-abuso-sexual-de-un-sacerdote-apunta-al-papa-emerito-benedicto-xvi-1127179632.html

vaticano

bergoglio

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

papa francisco, religión, vaticano, roma, santa sede, papa, bergoglio