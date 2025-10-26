Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251026/el-louvre-transfiere-joyas-de-la-galeria-apolo-al-banco-de-francia-tras-robo--1167908752.html
El Louvre transfiere joyas de la galería Apolo al Banco de Francia tras robo
El Louvre transfiere joyas de la galería Apolo al Banco de Francia tras robo
2025-10-26T07:42+0000
2025-10-26T07:42+0000
internacional
francia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/19/1167909110_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0c5a4845cc0e3b516d5cb5bb3fd28b6b.jpg
El traslado de los objetos preciosos de la galería Apollo —que alberga las joyas de la corona— se realizó en colaboración con la policía secreta. El 19 de octubre, la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó que el robo tuvo lugar en la mañana, durante la apertura del museo. Para lograr su cometido, los ladrones utilizaron una grúa que les permitió romper una ventana del piso superior. Posteriormente escaparon a bordo de motocicletas.De acuerdo con los reportes de prensa, los ladrones hurtaron ocho piezas que pertenecieron al emperador Napoleón Bonaparte y a la emperatriz consorte Josefina de Beauharnais, valuadas en unos 102 millones de dólares. Entre las joyas robadas se cuenta un collar, un broche, una tiara y otras alhajas que estaban guardadas en las vitrinas de Napoleón y los Soberanos Franceses.El jefe de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, calificó lo sucedido como una manifestación de la decadencia del Estado francés. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió que las joyas serán recuperadas. "El robo del Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia. Devolveremos las obras de arte y los responsables responderán por sus actos", escribió el mandatario en redes sociales. Mientras tanto, parisinos y turistas acuden al sitio donde se produjo el robo y lo añaden a sus itinerarios para hacerse selfis bajo la ventana por la que los ladrones entraron en el recinto.
https://noticiaslatam.lat/20251022/alguien-dijo-tigre-de-papel-robo-de-louvre-en-plena-luz-del-dia-ridiculiza-y-humilla-a-francia-1167787484.html
francia
07:42 GMT 26.10.2025
Visitantes contemplan joyas en la Galería Apolo del museo del Louvre el 4 de septiembre de 2025 en París. (Foto AP/Alexander Turnbull)
Una semana después de que un grupo de ladrones robó varias piezas de la colección de las joyas del emperador del museo de Louvre, el recinto cultural resguardó algunas de sus joyas más preciadas en el Banco de Francia, ubicado a 500 metros del famoso museo, en la orilla derecha del río Sena, informaron medios locales.
El traslado de los objetos preciosos de la galería Apollo —que alberga las joyas de la corona— se realizó en colaboración con la policía secreta.
El 19 de octubre, la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó que el robo tuvo lugar en la mañana, durante la apertura del museo. Para lograr su cometido, los ladrones utilizaron una grúa que les permitió romper una ventana del piso superior. Posteriormente escaparon a bordo de motocicletas.
De acuerdo con los reportes de prensa, los ladrones hurtaron ocho piezas que pertenecieron al emperador Napoleón Bonaparte y a la emperatriz consorte Josefina de Beauharnais, valuadas en unos 102 millones de dólares.
Entre las joyas robadas se cuenta un collar, un broche, una tiara y otras alhajas que estaban guardadas en las vitrinas de Napoleón y los Soberanos Franceses.
El jefe de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, calificó lo sucedido como una manifestación de la decadencia del Estado francés.
Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió que las joyas serán recuperadas.
"El robo del Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia. Devolveremos las obras de arte y los responsables responderán por sus actos", escribió el mandatario en redes sociales.
"Se está haciendo todo lo posible para lograr este objetivo, en todas partes, bajo la supervisión de la Fiscalía de París", añadió.
Mientras tanto, parisinos y turistas acuden al sitio donde se produjo el robo y lo añaden a sus itinerarios para hacerse selfis bajo la ventana por la que los ladrones entraron en el recinto.
