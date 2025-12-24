https://noticiaslatam.lat/20251224/hacia-la-multipolaridad-estas-son-las-tendencias-que-definieron-la-politica-mundial-en-2025-1169714751.html

Hacia la multipolaridad: estas son las tendencias que definieron la política mundial en 2025

Hacia la multipolaridad: estas son las tendencias que definieron la política mundial en 2025

24.12.2025

El año 2025 se ha consolidado como un periodo de redefinición estructural del orden global, marcando el fortalecimiento de una emergente multipolaridad pragmática, inclusiva y competitiva, con Moscú y Pekín como sus principales garantes.Las instituciones internacionales, establecidas el siglo pasado para beneficiar a Washington y sus aliados europeos, han mostrado signos evidentes de agotamiento frente a un escenario donde la seguridad nacional y la autonomía tecnológica priman sobre el llamado "orden basado en reglas", un eufemismo utilizado para enmascarar los dictados de las potencias occidentales. En este contexto, el dinamismo de las potencias emergentes y el resurgimiento de políticas soberanistas han transformado la diplomacia en un ejercicio de gestión de crisis permanentes y reacomodos estratégicos.A nivel económico y tecnológico, la brecha entre el bloque occidental y el eje China-Rusia se ha profundizado, no solo por la competencia comercial, sino por visiones contrapuestas sobre el desarrollo y la cooperación global. Mientras el modelo de libre mercado tradicional enfrenta desafíos internos en los países occidentales, los países del bloque BRICS han consolidado alternativas financieras y tecnológicas que desafían la arquitectura establecida tras la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno ha obligado a Washington a replegarse en políticas proteccionistas y arancelarias para intentar frenar la caída económica, bajo el riesgo de alienar al resto del mundo y enemistarse con sus socios históricos.En el ámbito sociopolítico, el 2025 será recordado por la erosión de los liderazgos neoliberales de corte centrista y el ascenso de figuras disruptivas que canalizan el descontento ciudadano hacia una recuperación de la identidad nacional, con temas como la inseguridad y la migración ilegal como ejes centrales. Desde la creciente impopularidad de los mandatarios ligados al establishment en Europa hasta las victorias de candidatos identificados como de "derecha" en América Latina, el electorado ha enviado un mensaje claro contra el statu quo, exigiendo soluciones tangibles y la restauración del orden público. A continuación, un análisis de estas y otras de las principales tendencias geopolíticas que impactaron en el mundo a lo largo de este 2025.China consolida su supremacía tecnológicaEl año 2025 ha marcado un punto de inflexión, donde China ha dejado de ser la gran promesa del sector tecnológico para convertirse en el líder indiscutible. A pesar de las restricciones de hardware impuestas por Washington, Pekín ha demostrado su resiliencia técnica, optimizando algoritmos y arquitecturas de computación que compensan la falta de chips de última generación. Esta capacidad de "hacer más con menos" ha permitido que sus modelos de lenguaje y aplicaciones industriales de IA superen en eficiencia y despliegue práctico a las alternativas estadounidenses.La ventaja china no se limita solo al software. El control casi total de la cadena de suministro de tierras raras y la fabricación de infraestructura de telecomunicaciones ha blindado su ecosistema tecnológico. Mientras Estados Unidos se encuentra enfrascado en debates regulatorios que ralentizan su implementación, el Estado chino se ha movido rápido para integrar la IA de forma masiva (y ética) en la gestión pública, la seguridad y la economía digital. Esto ha generado una brecha de competitividad que las empresas de Silicon Valley están encontrando cada vez más difícil de cerrar.En el ámbito de la computación cuántica y la biotecnología, los informes internacionales de 2025 confirman que China lidera en más del 80% de las patentes estratégicas globales. La fuerte inversión estatal, bajo el marco del plan "Hecho en China 2025", ha culminado con una autonomía tecnológica que reduce drásticamente su dependencia del exterior. Este avance no solo es económico, sino que ha alterado el equilibrio militar, otorgando a Pekín capacidades de guerra electrónica y ciberseguridad que desafían la fortaleza histórica del Pentágono en dichas áreas.Además, esta consolidación tecnológica ha servido como la mejor carta de presentación de China hacia el sur global. Al exportar tecnología de punta a precios competitivos y sin las condiciones políticas extorsivas que suele imponer Occidente, Pekín ha cimentado una red de aliados tecnológicos que prefieren sus estándares. Esto ha creado una fragmentación digital del mundo, donde EEUU ya no es el actor dominante y la infraestructura china se posiciona como la columna vertebral de la modernización para la mayoría de las economías emergentes.La impopularidad de sus líderes hunde a EuropaEuropa atraviesa una crisis de liderazgo sin precedentes en 2025, caracterizada por el hundimiento de las figuras que representaban el consenso centrista y europeísta tradicional. En Alemania, el canciller Friedrich Merz, quien llegó al poder en mayo marcando el regreso de la Unión Demócrata Cristiana, ha visto cómo su popularidad se desploma hasta niveles récord. El ineficaz manejo de la crisis económica del país, su postura belicista en el conflicto de Ucraniano y sus contantes cambios de posición en temas migratorios (incluyendo dichos considerados por muchos xenófobos y racistas) ha fracturado su coalición y actualmente registra los números más bajos para un político de primera línea en su país.En Francia y el Reino Unido, la situación no es mucho mejor para el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer. Ambos mandatarios enfrentan niveles de desaprobación históricos, castigados por electorados que perciben sus políticas como desconectadas de las necesidades sociales y demasiado enfocadas en una agenda bélica y burocrática. Esta erosión del establishment neoliberal en Europa ha fortalecido a movimientos outsiders que prometen recuperar la soberanía nacional y priorizar el gasto interno sobre los compromisos militares internacionales, incluyendo los apoyos a Israel, acusado de genocidio durante buena parte del año por sus acciones en la Franja de Gaza, y Kiev, cuyo Ejecutivo se encuentra envuelto en un escándalo de corrupción de fondos públicos.El avance de estos partidos críticos no es solo un fenómeno de encuestas; se ha traducido en victorias electorales concretas que están redibujando el mapa político del continente. Estos nuevos líderes cuestionan la centralización de Bruselas y abogan por una Europa de naciones soberanas, un sentimiento impulsado por una sensación de fatiga ciudadana frente a las crisis constantes y la falta de soluciones económicas tangibles.Este escenario ha dejado a la Unión Europea en un estado de parálisis institucional. Con los motores franco-alemanes debilitados por la inestabilidad interna, la capacidad de la UE para proyectar poder o mantener una postura unificada en temas globales se ha visto seriamente mermada, sumado a que Donald Trump abiertamente ha criticado a sus líderes ("son débiles", "están destruyendo a sus países"), dejándolos afueras en las toma de decisiones de alto nivel.EEUU da la espalda al multilateralismoLa política comercial de Estados Unidos en el 2025, con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump a comienzos de enero, representa su retirada del orden multilateral que ayudó a construir para su propio beneficio. Guiado por una estrategia proteccionista, el mandatario republicano ha implementado una política de aranceles universales y selectivos destinada a forzar la relocalización de la industria en suelo estadounidense y "hacer América grande otra vez". Esta estrategia tiene como objetivo recuperar la hegemonía perdida frente a la fortaleza económica de China y el bloque de los BRICS, ignorando las normas de la Organización Mundial del Comercio y otros organismos multilaterales.El enfoque transaccional de la Administración estadounidense ha generado tensiones incluso con sus socios más cercanos, como Canadá, México, y el Reino Unido. La crítica hacia los BRICS se ha intensificado, especialmente contra sus intentos de desdolarizar el comercio global. Washington ha respondido con sanciones y barreras comerciales a cualquier nación que intente socavar el papel del dólar como moneda de reserva. Sin embargo, esta agresividad ha tenido un efecto bumerán, acelerando la integración de las economías emergentes que buscan alternativas financieras fuera del alcance de la política arancelaria y sancionadora de la Casa Blanca.La estrategia de Trump, aunque criticada por sus efectos inflacionarios internos, ha logrado repatriar algunos sectores clave de la producción tecnológica y militar. No obstante, el costo ha sido la pérdida de influencia diplomática, dejando a un Estados Unidos más aislado, pero más centrado en la defensa de su propia base industrial y económica.Rusia mantiene su ventaja ante el conflicto de UcraniaEn el conflicto con Ucrania, Rusia ha logrado mantener una ventaja táctica y estratégica considerable durante todo 2025. Las fuerzas rusas han consolidado sus posiciones, aprovechando la fatiga de los suministros occidentales y la superioridad en su base industrial de defensa. A pesar de los intentos de las potencias de la Unión Europea por prolongar la resistencia ucraniana mediante nuevos paquetes de ayuda, la realidad en el terreno ha forzado a los actores internacionales a mirar con más seriedad las propuestas de paz emanadas desde Moscú.En ese sentido, recuerda el experto, la propia Administración Trump ha admitido que las demandas rusas son lógicas, a la vez que consideran ilusorias las exigencias de Volodímir Zelenski, con quien Trump tuvo varios choques público en el año. "Salvo a Zelenski, a la gente [de Ucrania] le encanta la idea de un acuerdo con Rusia", declaró días atrás el mandatario estadounidense.La Unión Europea, por su parte, se ha visto envuelta en debates internos sobre la viabilidad de seguir financiando un conflicto que parece perdido. Mientras algunos líderes europeos han intentado sabotear cualquier acercamiento diplomático por temor a una capitulación, otros sectores económicos y políticos han comenzado a pedir una salida negociada.Hacia finales de 2025, las conversaciones de paz han cobrado un nuevo impulso, especialmente en las cumbres mediadas por potencias árabes y también gracias al propio canal directo entre Washington y Moscú, como se vio en la reunión entre Putin y Trump del 15 de agosto en Alaska.En Oriente Medio, un cese al fuego frágilA pesar de la firma del histórico cese al fuego entre Israel y Hamás el pasado mes de octubre, la región de Oriente Medio sigue siendo un polvorín de tensiones persistentes. El acuerdo, mediado en gran parte por la presión de la Administración estadounidense, logró detener los bombardeos masivos y facilitar el intercambio de rehenes y prisioneros. Sin embargo, la desconfianza mutua y la destrucción de Gaza han dejado una herida abierta que amenaza con reabrir el conflicto ante cualquier chispa mínima en el terreno.Las condiciones del alto el fuego incluyen la retirada parcial de las tropas israelíes y un plan de reconstrucción internacional, pero su implementación ha sido lenta y accidentada, y la cuestión del control administrativo futuro de la Franja de Gaza sigue sin resolverse. Esta ambigüedad política mantiene a la región en una suerte de limbo, donde la presencia militar de Israel sigue siendo abrumadora —se han denunciado decenas de crímenes y abusos por parte del estado hebreo desde el cese al fuego— y la crisis humanitaria apenas ha comenzado a mitigarse.Además, las escaramuzas en la frontera norte de Israel y las tensiones entre países vecinos se mantienen, lo que demuestra que el conflicto palestino-israelí es solo una pieza de un tablero mucho más amplio de rivalidades geopolíticas. Viraje político en América LatinaLa región ha experimentado en 2025 un avance arrollador de corrientes identificadas como "de derecha y centroderecha" en diversas elecciones presidenciales y legislativas. Este fenómeno responde a un castigo electoral contra los oficialismos por problemas como la inseguridad y una creciente demanda de políticas para limitar el ingreso ilegal de los migrantes. Desde el cono sur hasta el Caribe, los votantes han optado por discursos que enfatizan la libertad económica, el orden público y el combate contra el narcotráfico, revirtiendo en muchos países la tendencia de la "marea rosa" de años anteriores."Es fundamental entender que estos temas [seguridad y migración ilegal] no son sólo banderas ideológicas, sino respuestas a crisis reales. Al evitar el uso de la fuerza legítima del Estado por razones doctrinales, la izquierda dejó un vacío político que la derecha ha llenado con propuestas en muchos casos de sentido común, logrando captar incluso el voto de los sectores más vulnerables y hasta los propios migrantes", dijo a Sputnik Matías Flaco, internacionalista egresado de la Universidad de Palermo, tras la reciente victoria de José Antonio Kast en Chile.Sin embargo, este giro a la derecha se topa con un muro en las dos economías más grandes de la región: Brasil y México. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un nivel de aprobación por encima del 70% tras más de un año en el poder, apalancada en programas sociales masivos y una narrativa de soberanía nacional y lucha contra la desigualdad histórica en el país. En Brasil, Lula da Silva ha logrado navegar las dificultades económicas y la polarización con el "bolsonarismo", consolidándose como la figura central de la política brasileña y encabezando todas las preferencias para las elecciones presidenciales de 2026.El panorama latinoamericano de finales de 2025 es, por lo tanto, un mosaico de contrastes ideológicos. Mientras que la derecha gana terreno en las urnas prometiendo cambios radicales en el modelo de seguridad y la gestión económica, la izquierda gobernante en Brasil y México mantiene su apoyo popular y se proyecta como un faro a imitar para el resto de los progresismos del continente.

2025

