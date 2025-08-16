https://noticiaslatam.lat/20250816/vladimir-putin-celebra-una-reunion-en-el-kremlin-tras-la-cumbre-en-alaska-1165558927.html

Putin califica de "franca y sustanciosa" la reunión con Trump en Alaska

La eliminación de las causas fundamentales de la crisis ucraniana "debe ser la base para su resolución", declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una... 16.08.2025, Sputnik Mundo

Durante las negociaciones con el mandatario estadounidense, las dos partes discutieron prácticamente todos los ámbitos de cooperación, añadió.Putin reiteró que Rusia, al igual que Estados Unidos, aboga por el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania.La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta.

