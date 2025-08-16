Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250816/vladimir-putin-celebra-una-reunion-en-el-kremlin-tras-la-cumbre-en-alaska-1165558927.html
Putin califica de "franca y sustanciosa" la reunión con Trump en Alaska
Putin califica de "franca y sustanciosa" la reunión con Trump en Alaska
Sputnik Mundo
La eliminación de las causas fundamentales de la crisis ucraniana "debe ser la base para su resolución", declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una... 16.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-16T16:21+0000
2025-08-16T15:48+0000
internacional
rusia
eeuu
vladímir putin
alaska
donald trump
política
kremlin
relaciones internacionales
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/10/1165559590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_419fdc230e8011d362b5d603e93d41b7.jpg
Durante las negociaciones con el mandatario estadounidense, las dos partes discutieron prácticamente todos los ámbitos de cooperación, añadió.Putin reiteró que Rusia, al igual que Estados Unidos, aboga por el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania.La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta.
https://noticiaslatam.lat/20250816/reconocimiento-de-donbas-como-parte-de-rusia-trump-presenta-condiciones-de-paz-a-lideres-europeos-1165558496.html
eeuu
alaska
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/10/1165559590_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_78cc9a0e9bb75650a1314b5d6ee60b2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, eeuu, vladímir putin, alaska, donald trump, política, kremlin, relaciones internacionales
rusia, eeuu, vladímir putin, alaska, donald trump, política, kremlin, relaciones internacionales

Putin califica de "franca y sustanciosa" la reunión con Trump en Alaska

16:21 GMT 16.08.2025
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso
Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2025
© Sputnik / Pool
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La eliminación de las causas fundamentales de la crisis ucraniana "debe ser la base para su resolución", declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión en el Kremlin tras la histórica cumbre con su par estadounidense, Donald Trump, en Alaska. En sus palabras, la parte rusa tuvo la oportunidad de exponer "con calma y detalle" su postura.

"La conversación [con Trump] fue muy franca, sustanciosa y, en mi opinión, nos acerca a las decisiones necesarias", apuntó.

Durante las negociaciones con el mandatario estadounidense, las dos partes discutieron prácticamente todos los ámbitos de cooperación, añadió.

"Hace mucho tiempo que no manteníamos negociaciones directas de este tipo a tal nivel. Repito una vez más que tuvimos la oportunidad de exponer nuestra postura con calma y detalle", declaró.

Trump prioriza la diplomacia para resolver el conflicto en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2025
Internacional
Reconocimiento de Donbás como parte de Rusia: Trump presenta condiciones de paz a líderes europeos
16:01 GMT
Putin reiteró que Rusia, al igual que Estados Unidos, aboga por el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania.
"Por supuesto, respetamos la postura de la Administración estadounidense, que considera necesario poner fin a las hostilidades lo antes posible. Nosotros también lo deseamos, queremos resolver todas las cuestiones por medios pacíficos", aseguró el mandatario ruso.
La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала