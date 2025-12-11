https://noticiaslatam.lat/20251211/desplazaran-a-europa-eeuu-debate-el-proyecto-de-una-nueva-alianza-con-rusia-y-china-como-1169311485.html

¿Desplazarán a Europa? EEUU debate el proyecto de una nueva alianza con Rusia y China como alternativa al G7

¿Desplazarán a Europa? EEUU debate el proyecto de una nueva alianza con Rusia y China como alternativa al G7

Sputnik Mundo

En Estados Unidos se debate la idea de crear una agrupación alternativa al G7 con la participación de EEUU, Rusia, China, India y Japón, informan los medios... 11.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-11T14:24+0000

2025-12-11T14:24+0000

2025-12-11T14:24+0000

internacional

política

eeuu

g7

donald trump

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0b/1169315668_6:0:1581:886_1920x0_80_0_0_c0da68c722e3726a1c59835283fe576e.png

Según una fuente, que trabajó en la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Donald Trump, contó que la idea de crear una agrupación en la que también participarían India y Japón no resultó impactante.En sus palabras, en aquel entonces no se discutía su implementación inmediata, pero ya circulaban conversaciones sobre que las agrupaciones G y el Consejo de Seguridad de la ONU no toman en cuenta la aparición de nuevos actores en la arena internacional.Según el portal Defense One, la creación del C5 fue uno de los puntos de la versión no publicada de la estrategia de seguridad nacional de EEUU. Se planeaba que la organización celebrara cumbres regulares sobre temas específicos. El primer punto de la agenda del C5 debería ser la garantía de seguridad en Oriente Medio, concretamente la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita.La semana pasada, EEUU publicó la nueva estrategia de seguridad nacional del país. En ella se indica que el proceso de paz en Ucrania entra en los intereses fundamentales de EEUU, y la política estadounidense en Europa presupone ante todo el restablecimiento de la estabilidad estratégica con Rusia.En junio, antes de la cumbre del G7 en Canadá, Trump calificó de gran error la exclusión de Rusia de la agrupación. Como señaló, en la asociación se habla mucho de Moscú, pero ella no está en la mesa de negociaciones. El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, declaró que no desea el regreso de Rusia allí.

https://noticiaslatam.lat/20251206/1169176086.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, eeuu, g7, donald trump, 🌍 europa