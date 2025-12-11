¿Desplazarán a Europa? EEUU debate el proyecto de una nueva alianza con Rusia y China como alternativa al G7
En Estados Unidos se debate la idea de crear una agrupación alternativa al G7 con la participación de EEUU, Rusia, China, India y Japón, informan los medios estadounidenses, citando fuentes anónimas. Como se señala, Europa no figura en la lista teórica del C5.
"Esta semana en Washington se discute una idea que parece inusual: Estados Unidos podría crear un nuevo grupo de países Core 5, en el que entrarían China y Rusia, lo que (...) crearía un marcado contraste con el existente G7", publica el medio.
Según una fuente, que trabajó en la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Donald Trump, contó que la idea de crear una agrupación en la que también participarían India y Japón no resultó impactante.
En sus palabras, en aquel entonces no se discutía su implementación inmediata, pero ya circulaban conversaciones sobre que las agrupaciones G y el Consejo de Seguridad de la ONU no toman en cuenta la aparición de nuevos actores en la arena internacional.
Según el portal Defense One, la creación del C5 fue uno de los puntos de la versión no publicada de la estrategia de seguridad nacional de EEUU. Se planeaba que la organización celebrara cumbres regulares sobre temas específicos. El primer punto de la agenda del C5 debería ser la garantía de seguridad en Oriente Medio, concretamente la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita.
La semana pasada, EEUU publicó la nueva estrategia de seguridad nacional del país. En ella se indica que el proceso de paz en Ucrania entra en los intereses fundamentales de EEUU, y la política estadounidense en Europa presupone ante todo el restablecimiento de la estabilidad estratégica con Rusia.
En junio, antes de la cumbre del G7 en Canadá, Trump calificó de gran error la exclusión de Rusia de la agrupación. Como señaló, en la asociación se habla mucho de Moscú, pero ella no está en la mesa de negociaciones. El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, declaró que no desea el regreso de Rusia allí.
