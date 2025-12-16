https://noticiaslatam.lat/20251216/combate-al-delito-y-a-la-migracion-ilegal-las-claves-del-avance-de-la-derecha-en-america-latina-1169459042.html

Combate al delito y a la migración ilegal: las claves del avance de la derecha en América Latina

Combate al delito y a la migración ilegal: las claves del avance de la derecha en América Latina

16.12.2025

La contundente victoria de José Antonio Kast el pasado domingo, tras cuatro años de gobierno del izquierdista Gabriel Boric, fue tan solo el más reciente triunfo en América Latina de un candidato que centró su discurso y su programa en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como también el freno de la migración por vías ilegales.En Ecuador, la reelección de Daniel Noboa ya había demostrado que la firmeza en temas de seguridad son cartas ganadoras este 2025 en la región. El joven empresario —quien asumió en un contexto de violencia sin precedentes— logró convencer a los ecuatorianos de que su modelo de combate directo a los cada vez más presentes grupos narco era la única vía para recuperar el país. Su triunfo no solo fue una derrota para el correísmo —que gobernó el país en buena parte del siglo XXI, sino un mensaje claro de que la seguridad pública se ha convertido en la prioridad absoluta por encima de las promesas de bienestar social tradicionales.En Bolivia, el triunfo de Rodrigo Paz Pereira a mediados de octubre representó un quiebre histórico tras décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS). La crisis interna del oficialismo boliviano —sumada a una gestión económica desgastada— permitió que una propuesta centrada en la recuperación de las instituciones, el fortalecimiento de la seguridad a través de la tecnología y la apertura económica resonara en un electorado tradicionalmente reacio a la derecha.De la misma manera, el partido del presidente argentino Javier Milei —quien además de centrar sus acciones de gobierno en la baja de la inflación ha hecho énfasis en revertir las políticas de seguridad "permisivas" (según su visión) del kirchnerismo—, se impuso de manera categórica en las elecciones de medio término, obteniendo un resultado más abultado que el vaticinado por los sondeos.Este fenómeno de victorias consecutivas de la derecha llevó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a lanzar recientemente un llamado de atención a sus pares regionales. La mandataria instó a las fuerzas progresistas a reflexionar seriamente sobre las razones de estas derrotas en cadena durante 2025. Según Sheinbaum —que es habitualmente señalada en la prensa internacional como el mejor ejemplo actual de que poner en práctica políticas de izquierda puede traducirse en popularidad entre el electorado—, el progresismo regional debe analizar si ha perdido la conexión con las preocupaciones cotidianas de los que menos tienen, bandera histórica de dicha tendencia, incluyendo del propio partido Morena, cuyo ideario político fue resumido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador así: "Por el bien de todos, primeros los pobres".Soluciones ante crisis realesUno de los pilares fundamentales que explica estos triunfos es el combate al delito. En gran parte de la región, la inseguridad ha dejado de ser un problema de percepción para convertirse en una tragedia diaria. Candidatos como Kast y Noboa centraron sus campañas en la recuperación del espacio público y el fortalecimiento de las fuerzas policiales. Para el votante promedio de esos países, la promesa de "ley y orden" resultó mucho más atractiva y tangible que los debates sobre justicia social o igualdad de género que han ocupado la agenda de la izquierda en los últimos años.El triunfo de José Antonio Kast en Chile se cimentó sobre una realidad estadística que refleja un cambio estructural en la violencia del país. Aunque Chile mantuvo históricamente tasas de homicidios bajas para el estándar regional, el Ministerio Público reportó que entre 2016 y 2024 los homicidios registrados aumentaron en un 111%. Además, y validando el discurso de Kast, quien presentó su programa de seguridad en el mes de marzo, antes incluso que Jara fuera elegida como la candidata de la coalición de izquierda, los delitos asociados al crimen organizado crecieron un 31,8% solo en los últimos dos años. En el ámbito migratorio chileno, los datos respaldaron la narrativa de una frontera desbordada que Kast utilizó como eje de campaña. La población extranjera en situación irregular pasó de representar apenas el 0,8% del total de migrantes en 2018 al 17,6% en 2023. En regiones críticas como Tarapacá, al norte del país, el número de personas que ingresaron por pasos no habilitados aumentó de 490 a más de 8.400 en el mismo periodo, un incremento superior al 1.600%, de acuerdo con datos oficiales. Ecuador representa el caso más dramático de deterioro de seguridad. El país pasó de tener una tasa de cinco homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017 a superar los 45 en 2023, convirtiéndose en uno de los países más inseguros del mundo en menos de una década debido al ascenso de la narcocriminalidad. Los homicidios intencionales totales aumentaron un 412% entre 2020 y 2024, alcanzando la cifra de 7.033 muertes anuales. Noboa capitalizó esta crisis declarando al comienzo de su mandato la existencia de un "conflicto armado interno", permitiéndole a las fuerzas de seguridad "neutralizar" a través de "operaciones militares" —todos términos que aparecen en la orden ejecutiva que firmó el presidente— a los miembros de las bandas dedicadas al tráfico de droga.En Bolivia, el discurso de Rodrigo Paz Pereira se enfocó en un aumento menos pronunciado pero igual alarmante de la violencia y la ineficacia institucional para combatirla. A pesar de que Bolivia registra tasas de asesinatos menores a las de sus vecinos, el Ministerio de Gobierno admitió que los homicidios subieron un 10% entre 2022 y 2023. Sin embargo, el dato que más golpeó la opinión pública y que Paz Pereira utilizó para cuestionar la gestión socialista fue el aumento del 52% en los casos de infanticidio en el último año. Esta cifra, sumada a un incremento en las denuncias por violencia física, alimentó la percepción de que el tejido social se estaba rompiendo mientras el oficialismo se diluía en disputas intestinas.¿Un giro a la derecha?Sin embargo, no todos creen que el triunfo consecutivo de candidatos de la derecha represente necesariamente que el electorado de la región ha virado hacia esa ideología, luego de 25 años de que la emergencia de la "Marea Rosa" anunciara una nueva era de hegemonía izquierdista en el continente, tras décadas de predominio neoliberal y dictaduras militares respaldadas por Washington."Al evitar el uso de la fuerza legítima del Estado por razones doctrinales, la izquierda dejó un vacío político que la derecha ha llenado con propuestas en muchos casos de sentido común, logrando captar incluso el voto de los sectores más vulnerables y hasta los propios migrantes, como se vio en el caso de muchos venezolanos en Chile", añadió.De todas formas, Flaco cree que sería equivocado pensar que el electorado latinoamericano ha decidido abrazar una agenda "de derecha" en todas sus aristas, considerando que hasta el propio Kast decidió esta vez —en miras de expandir su atractivo más allá del voto conservador— no hacer casi mención sus posiciones menos populares (como su creencia de que el aborto debería ser ilegal incluso en casos de violación), como sí lo hiciera en la anterior campaña en la que cayó derrotado.En ese sentido, Palomino concluyó señalando que dado que la seguridad y el control migratorio han desplazado a la desigualdad económica como el principal eje de la discusión política en la región, el reto para la izquierda latinoamericana, como sugería Sheinbaum, será reflexionar cómo ofrecer orden sin sacrificar sus valores.

