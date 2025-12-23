https://noticiaslatam.lat/20251223/el-2025-fue-un-ano-amargo-para-la-economia-estadounidense-senala-medio-1169694391.html

El 2025 fue un "año amargo" para la economía estadounidense, señala medio

El 2025 fue un "año amargo" para la economía estadounidense, señala medio

Sputnik Mundo

Debido a factores como la creciente adopción de la IA por parte de las empresas y el impacto de los aranceles, el desempleo aumentó en el país norteamericano y... 23.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-23T08:34+0000

2025-12-23T08:34+0000

2025-12-23T08:34+0000

internacional

eeuu

aranceles

the wall street journal

empleados

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0b/1159699982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30604ab03d7c6fd538afc3e84070a7c1.jpg

Según el artículo, a lo largo del 2025, el ritmo de creación de empleo en EEUU sufrió un freno drástico en comparación con el año anterior. Mientras que en los primeros once meses de 2024 se sumaron 1,6 millones de puestos, en 2025 la cifra apenas alcanzó el medio millón. Este enfriamiento llevó la tasa de desempleo al 4,6% en noviembre, alcanzando su nivel más alto en los últimos cuatro años y sumando más de 700.000 personas a las listas de desocupados.La incertidumbre económica ha sido un factor determinante en este retroceso, apunta el medio. Las empresas han tenido que lidiar con la volatilidad de la demanda de los consumidores, la preocupación por los nuevos aranceles comerciales y la adopción de la inteligencia artificial de parte de sus competidores. Estos elementos, sumados a una política gubernamental de reducción de gastos y planta permanente en la administración pública, crearon un entorno de cautela que limitó la expansión de las nóminas privadas.Un aspecto llamativo de los datos económicos negativos es el impacto desproporcionado del desempleo en la comunidad afroamericana. Su tasa de desocupación subió más de dos puntos porcentuales desde el comienzo del año, un ritmo mucho más acelerado que el de otros grupos étnicos. Los economistas advierten que esto suele ser una señal de alerta temprana para el resto del mercado laboral, ya que estos trabajadores suelen ocupar puestos que son los primeros en recortarse ante una debilidad económica.La juventud también se enfrenta a un panorama sombrío, afirma The Wall Street Journal. La tasa de desempleo para adolescentes de entre 16 y 19 años se disparó casi cinco puntos porcentuales este año. Por su parte, los jóvenes de 20 a 24 años, muchos de ellos recién graduados, encuentran serias dificultades para insertarse en un mercado donde los puestos de nivel inicial están siendo transformados o eliminados debido a la automatización y la inteligencia artificial.Esta situación para los trabajadores jóvenes tiene consecuencias a largo plazo, apunta el medio, ya que la falta de empleo en etapas tempranas impide la adquisición de habilidades y experiencia crítica. Según el análisis, este "estancamiento" profesional inicial hace que sea mucho más difícil para estas generaciones recuperar el terreno perdido en sus carreras futuras, generando una cicatriz económica que persistirá en las décadas siguientes.En cuanto a los ingresos, el crecimiento salarial se enfrió considerablemente en 2025. Al haber menos demanda de trabajadores, las empresas ya no necesitan ofrecer los fuertes aumentos vistos tras la pandemia de COVID, lo que representa un golpe para el poder adquisitivo de las familias, que aún intentan recuperarse de años de los precios elevados.Finalmente, dice la publicación, el sector público ha sido uno de los principales motores de la pérdida de empleos. Esto porque el flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental, inicialmente bajo el mando del empresario Elon Musk, ejecutó recortes masivos de funcionarios, impulsó jubilaciones anticipadas y programas de salidas voluntarias, dejando la fuerza laboral civil en su nivel más bajo en una década.

https://noticiaslatam.lat/20251122/reportan-que-la-clase-media-de-eeuu-esta-exhausta-y-frustrada-debido-a-la-inflacion-1168719572.html

https://noticiaslatam.lat/20251007/1167271302.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, aranceles, the wall street journal, empleados