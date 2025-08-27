https://noticiaslatam.lat/20250827/el-modelo-v31-de-deepseek-sera-el-pilar-clave-para-la-autosuficiencia-de-chips-de-china-1165850906.html

El modelo V3.1 de DeepSeek será el "pilar clave para la autosuficiencia de chips de China"

El modelo V3.1 de DeepSeek será el "pilar clave para la autosuficiencia de chips de China"

27.08.2025

Según analistas de la firma financiera Huatai Securities, el flamante modelo V3.1, que utiliza un formato de datos innovador llamado UE8M0 FP8, representa "el comienzo de una cadena de poder doméstico en auge en materia de computadoras".El corazón de esta nueva capacidad, explica el medio, reside en el formato de datos FP8 (floating-point 8), que acelera el entrenamiento y la inferencia de la IA al reducir la precisión y, con ello, el uso de memoria y ancho de banda. Por su parte, el UE8M0, otro formato de 8 bits, aumenta la eficiencia del entrenamiento, lo que disminuye significativamente los requisitos de hardware y puede reducir el uso de memoria hasta en un 75%. Este avance representa un "pilar clave para construir un ecosistema de IA independiente y controlable", según un informe de Haitong Securities.Este desarrollo, según la nota, es una muestra de los crecientes esfuerzos de China en su sector de IA y semiconductores para avanzar en la agenda de autosuficiencia tecnológica de Pekín, que se ha convertido en un actor de gran peso en materia de desarrollo tecnología e Inteligencia Artificial. "La sinergia entre el software y los chips diseñados en el país está demostrando resultados significativos", apunta el diario.En ese sentido, el SCMP afirma que el modelo V3.1 fue diseñado específicamente "para chips de fabricación nacional que se lanzarán pronto", lo que ha despertado un gran interés entre los inversores en empresas chinas de chips de IA como Cambricon Technologies, Huawei Technologies, Moore Threads, Hygon Information Technology y MetaX Integrated Circuits.Analistas de la firma Cinda Securities señalan que el desarrollo de IA en China está entrando en una etapa de colaboración entre software y hardware que podría reducir significativamente la dependencia de la capacidad tecnológica extranjera. Un informe reciente de China Securities destacó a Huawei como una de las empresas más prometedoras de la industria de la IA, señalando que sus chips Ascend ya han conseguido pedidos importantes en gobiernos, y en los sectores de las finanzas y telecomunicaciones, atraídos por la rentabiliad de los chips en medio de los riesgos actuales en la cadena de suministro internacional.

