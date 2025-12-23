Mundo
China encara una posible reacción proteccionista tras superávit comercial histórico, según informe
China encara una posible reacción proteccionista tras superávit comercial histórico, según informe
23.12.2025
Síguenos en
El superávit comercial récord de China en 2025 podría desencadenar una respuesta proteccionista más severa por parte de otros países en 2026, lo que complicaría los objetivos de crecimiento económico de Pekín, advirtió un informe de la firma estadounidense Rhodium Group.
El análisis señala que, aunque el desempeño exportador seguirá siendo el factor más relevante para el crecimiento real de la economía china el próximo año, el endurecimiento de las políticas comerciales de otros países y una posible desaceleración de la demanda externa podrían limitar ese impulso.
Daniel Rose, cofundador del Rhodium Group y coautor del informe, explicó que los cambios en la demanda global y la reposición de inventarios en las economías desarrolladas representan riesgos importantes, especialmente ante la previsión del Fondo Monetario Internacional de una desaceleración continua en esas economías durante 2026.
El documento advierte que regiones como Europa y algunos mercados emergentes podrían reaccionar con mayor firmeza frente a las prácticas comerciales chinas, ampliando o reforzando restricciones ya existentes a la importación de bienes procedentes del país asiático.
En los primeros 11 meses de 2025, el superávit comercial chino superó el umbral del billón de dólares alcanzado en todo el año previo, un resultado que Rosen atribuyó a la diversificación de los mercados de exportación y a la depreciación del tipo de cambio real.
China impone aranceles temporales a lácteos de la UE - Sputnik Mundo, 1920, 22.12.2025
Economía
China impone aranceles temporales a lácteos de la UE
ayer, 20:21 GMT
Según el informe, la caída de los precios de exportación, asociada a presiones deflacionarias internas, ha permitido a China ampliar sus ventas externas más allá de Estados Unidos, fortaleciendo su presencia en otros mercados.
No obstante, el estudio concluye que este mismo dinamismo exportador podría intensificar las tensiones comerciales y derivar en nuevas barreras proteccionistas, complicando el equilibrio entre crecimiento económico y estabilidad externa para China en 2026.
