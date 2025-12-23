China encara una posible reacción proteccionista tras superávit comercial histórico, según informe

https://noticiaslatam.lat/20251223/china-encara-una-posible-reaccion-proteccionista-tras-superavit-comercial-historico-segun-informe-1169695515.html

El análisis señala que, aunque el desempeño exportador seguirá siendo el factor más relevante para el crecimiento real de la economía china el próximo año, el endurecimiento de las políticas comerciales de otros países y una posible desaceleración de la demanda externa podrían limitar ese impulso.Daniel Rose, cofundador del Rhodium Group y coautor del informe, explicó que los cambios en la demanda global y la reposición de inventarios en las economías desarrolladas representan riesgos importantes, especialmente ante la previsión del Fondo Monetario Internacional de una desaceleración continua en esas economías durante 2026.El documento advierte que regiones como Europa y algunos mercados emergentes podrían reaccionar con mayor firmeza frente a las prácticas comerciales chinas, ampliando o reforzando restricciones ya existentes a la importación de bienes procedentes del país asiático.En los primeros 11 meses de 2025, el superávit comercial chino superó el umbral del billón de dólares alcanzado en todo el año previo, un resultado que Rosen atribuyó a la diversificación de los mercados de exportación y a la depreciación del tipo de cambio real.Según el informe, la caída de los precios de exportación, asociada a presiones deflacionarias internas, ha permitido a China ampliar sus ventas externas más allá de Estados Unidos, fortaleciendo su presencia en otros mercados.No obstante, el estudio concluye que este mismo dinamismo exportador podría intensificar las tensiones comerciales y derivar en nuevas barreras proteccionistas, complicando el equilibrio entre crecimiento económico y estabilidad externa para China en 2026.

