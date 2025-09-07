Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250907/bolivia-se-posiciona-como-una-de-las-naciones-con-combustible-mas-barato-de-sudamerica-1165971748.html
Bolivia se posiciona como una de las naciones con combustible más barato de Sudamérica
Bolivia es uno de los tres países de la región sur del continente americano con costos más bajos respecto a su combustible, según datos de Yacimientos... 07.09.2025, Sputnik Mundo
Bolivia se posiciona como una de las naciones con combustible más barato de Sudamérica

Bolivia cuenta con una industria de combustibles.
Bolivia es uno de los tres países de la región sur del continente americano con costos más bajos respecto a su combustible, según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según con lo retomado por el diario local La Razón, la nación gobernada por el presidente Luis Arce solo está por debajo de Venezuela y Ecuador.
"En el territorio nacional, el litro de diésel se comercializa a 3,72 bolivianos (alrededor de 0,54 dólares), mientras que el de gasolina se vende a 3,74 bolivianos (poco más de 0,54 dólares). Sin embargo, estos costos pueden hasta triplicarse en algunos de los países vecinos", expuso el medio.
De acuerdo con Marcos Durán, director de Comercialización e Importación de Hidrocarburos de YPFB, la mayor parte de las naciones sudamericanas venden el libro de combustible en precios más altos.
"Tanto Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay están por precios por encima del 3,72 (bolivianos)", dijo en una charla para el medio Bolivia TV.
América Latina
S&P rebaja la calificación crediticia de Bolivia por sus "intensas divisiones políticas"
29 de junio, 03:40 GMT
En esa misma emisión, Durán señaló que, en la actualidad, se prioriza la compra de combustibles ya terminados y, a su vez, se analiza la adquisición de crudo para refinar y, con ello, contar con diésel y gasolina.
Bolivia requiere 3.000 millones de dólares al año para la importación de diésel y gasolina.
En julio de este año, Arce sostuvo que en su gestión se concretaron con éxito 18 proyectos de exploración y extracción de petróleo, pero los mismos requieren tiempo para producir crudo y reducir la importación de carburantes.
