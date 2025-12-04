https://noticiaslatam.lat/20251204/retiro-de-visa-por-parte-de-bolivia-a-eeuu-e-israel-para-elevar-turismo-debe-tomarse-con-cuidado-1169084330.html

Retiro de visa por parte de Bolivia a EEUU e Israel para elevar turismo debe tomarse "con cuidado", dice analista

En el caso del Estado hebreo, también se habían roto relaciones diplomáticas por la ofensiva contra Palestina. Según el presidente boliviano, Rodrigo Paz, con el retiro de los visados se incrementará el ingreso de divisas a la industria turística nacional.La actual Administración asumió oficialmente el 8 de noviembre. En menos de un mes, se dedicó especialmente a mejorar las relaciones con EEUU e Israel. En el caso del país gobernado por Donald Trump, no comparte embajadores con Bolivia desde 2008, cuando Evo Morales (2006-2019) expulsó al enviado Philip Goldberg junto con la DEA, ello por complotar contra su presidencia.En cuanto a Israel, Morales rompió relaciones en 2009 por sus permanentes ataques a la población civil en la Franja de Gaza. El vínculo se retomó durante el efímero mandato de Jeanine Áñez (2019-2020) para volver a romperse en 2023, en rechazo a las agresiones contra el pueblo palestino.El requisito del visado está vigente desde 2007 en el caso de EEUU, y desde 2014 para Israel. Además de esta medida para potenciar el turismo, el nuevo Gobierno boliviano se esfuerza por volver a estrechar los lazos con ambos países. Se prevé que, en las próximas semanas, retornaría a Bolivia un embajador designado por Trump, además del regreso de la agencia antidrogas estadounidense.Además de los países mencionados, se eliminaron las visas para Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania. Con esta nueva política, "todas las políticas de los ministerios, a partir de hoy, van a tener una vía transversal con el Ministerio de Turismo, que estará vinculado a todas las [estrategias] que se generen, ya sean carreteras, aeropuertos, porque hoy el turismo se ha vuelto una prioridad", subrayó el mandatario sudamericano.La medida fue aplaudida por el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: "Gracias, presidente Rodrigo Paz, por eliminar el requisito de visa para israelíes. Esta decisión permitirá que miles de israelíes regresen a Bolivia después de muchos años, disfruten de su rica cultura y sus paisajes impresionantes, y contribuyan a fortalecer los lazos entre nuestros pueblos", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, en su cuenta de X.Lejos del MASEn diálogo con Sputnik, el analista Hugo Moldiz consideró que "todo Gobierno tiene legítimo derecho de definir su política migratoria. Y, evidentemente, la actual Administración tiene una posición política nacional e internacional distante a los [mandatos] del proceso de cambio", entre 2006 y 2025, bajo la hegemonía del MAS."No he leído en ninguna parte si esta liberación de visas a ciudadanos de EEUU, Israel, Sudáfrica y otros países es en el marco de la reciprocidad. Es decir, si los bolivianos también estarán exentos de solicitar visas para ingresar a esos países. Invocar la reciprocidad es uno de los principios del derecho internacional", añadió.Recordó que, desde 2008, "no volvimos a tener relaciones diplomáticas con EEUU, aunque sí relaciones comerciales".En cuanto a Israel, Villalba expuso que "la coyuntura política y geopolítica global da cuenta de que este Estado comete múltiples atrocidades y un genocidio en la Franja de Gaza contra el pueblo palestinos".Récord de visitas internacionalesSegún datos gubernamentales, Bolivia espera registrar la visita de 1,4 millones de turistas extranjeros al cierre de 2025. Para Villalba, el Estado Plurinacional "siempre fue un atractivo turístico importantísimo a nivel internacional. Tenemos Andes y Amazonía en nuestro país", que incluyen decenas de paisajes y poblaciones paradisíacas.Para Moldiz, potenciar el turismo en Bolivia requiere "superar una serie de limitaciones, sobre todo de carácter estructural y de mejora de las infraestructuras relacionadas a la industria turística".El canciller boliviano, Fernando Aramayo, sostuvo ante la prensa que hay que brindar confianza al resto del mundo para que viaje a la nación sudamericana.El funcionario agregó que la exigencia de visas generó pérdidas económicas. Y explicó que la llegada de turistas de EEUU cayó de 61.000 en 2007, a 22.000 con la aplicación de la política ya dejada atrás. Según el Gobierno, con esta medida se incrementará la mano de obra en construcciones relacionadas al turismo, así como los puestos de trabajo en gastronomía, hotelería, artesanías y servicios de guías turísticos, tanto zonas urbanas como rurales.Para Moldiz, Bolivia debe tener cuidado con la profundización de su vínculo con EEUU, considerando la creciente injerencia en la región, plasmada en el despliegue militar vía marítima y aérea en el Caribe.El analista recordó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) aprobó en 2014 una declaración "apoyada por los gobiernos de derecha, de izquierda y de centro de la región, los cuales por unanimidad declararon a América Latina y el Caribe como zona de paz. Con el actual injerencismo norteamericano, hoy todo eso está en riesgo".

