"Se profundiza la dependencia": Trump se adjudica el mérito por el triunfo electoral de Milei en Argentina

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que su apoyo político y financiero a su par argentino resultó crucial para la victoria en las urnas del libertario... 12.12.2025, Sputnik Mundo

En un hecho diplomático con pocos precedentes, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la victoria de Javier Milei en las elecciones fue consecuencia directa de su intervención en la campaña argentina. En declaraciones televisivas, el jefe de Estado afirmó que el mandatario argentino "estaba perdiendo", pero que su respaldo público y financiero permitió revertir el resultado en favor del oficialismo.Las declaraciones reactivaron el debate sobre el rol que jugó Washington en la contienda electoral. Durante las semanas previas a los comicios, signadas por una profunda inestabilidad cambiaria y financiera, el Tesoro norteamericano intervino el mercado argentino comprando pesos y, además, activó un swap —intercambio de monedas— de monedas destinado a reforzar las reservas del Banco Central. Esas medidas buscaron frenar la presión que se había intensificado tras la reciente derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires, el distrito más relevante del país, en el que el Gobierno había sufrido un duro revés.Trump destacó que su apoyo fue determinante para estabilizar la economía argentina antes del llamado a las urnas. En esa línea, elogió la gestión de Milei y afirmó que su gobierno "ganó dinero" con las operaciones, aludiendo al rendimiento obtenido por la intervención financiera. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó públicamente ese esquema, que se ejecutó en los días previos a la votación legislativa.Las expresiones del líder republicano se suman a otros gestos previos realizados durante la campaña. A mediados de octubre, antes de los comicios, Milei fue recibido en la Casa Blanca, donde su par estadounidense le ofreció un apoyo explícito y condicionó futuros vínculos entre ambos países a la continuidad del proyecto oficialista. En ese encuentro, el mandatario norteamericano había señalado que no sería "generoso" con Argentina si el oficialismo no lograba un triunfo en las urnas.El respaldo internacional se produjo en un contexto de fuerte volatilidad económica. La cotización del dólar enfrentaba presiones crecientes y la incertidumbre política había impulsado una salida de capitales. Las señales provenientes de Washington fueron interpretadas como un mensaje de previsibilidad financiera, que contribuyó a moderar el impacto de la corrida y permitió al Gobierno recuperar terreno en la recta final.Trump también comparó su intervención en la campaña argentina con su apoyo a Viktor Orbán en Hungría y con mensajes enviados recientemente a procesos electorales en Honduras. En todos los casos, el presidente estadounidense reivindicó la posibilidad de influir en votaciones de otros países y aseguró que continuará respaldando a líderes con los que comparte afinidades políticas.A nivel interno, el Gobierno argentino atribuyó parte de su recuperación electoral al respaldo obtenido en el exterior, reivindicado como una reinserción del país en la agenda global. La Libertad Avanza logró revertir una desventaja considerable en la provincia de Buenos Aires y fortalecer su presencia en el Congreso. Con el resultado de octubre, el oficialismo pasó a ser la primera minoría en la Cámara de Diputados y mejoró su posición en el Senado, modificando el equilibrio legislativo de cara a las sesiones extraordinarias.La admisión pública de Trump añade un componente inusual al vínculo bilateral. La mayoría de las intervenciones estadounidenses en procesos electorales extranjeros no suelen ser reconocidas de manera abierta por la Casa Blanca. En este caso, la explicitación de su rol fue presentada como un ejemplo de liderazgo exterior y de un modelo de apoyo directo a gobiernos aliados.Cristalización del alineamiento"No hay antecedente a algo así en la Argentina", resumió ante Sputnik el analista internacional Gonzalo Fiore Viani, para quien la declaración del presidente estadounidense sólo confirma un año de respaldo explícito que desbordó los usos tradicionales de la diplomacia. Para el experto, La Casa Rosada asumió ese apoyo como un "activo político" y "difícilmente intente matizarlo en público".Consultado por Sputnik, el analista Ezequiel Magnani coincidió en que la frase de Trump es reveladora, aunque desde otro ángulo. "Reafirma y cristaliza la posición de autoridad de Estados Unidos frente a Argentina", remarcó, al describir una asimetría que excede lo económico y se expresa en "gestos públicos de injerencia inéditos en un contexto democrático".Para el consultor, el hecho de que un presidente se atribuya la victoria de otro "marca un símbolo fuerte" de la actual relación bilateral y muestra el deterioro de las prácticas diplomáticas tradicionales. En ese sentido, consideró que tanto el Gobierno como la oposición deberían haber expresado un rechazo más enfático.Una verdad indisimulableMás allá de las impugnaciones a las formas, Fiore Viano destacó la sinceridad del estadounidense: “coincido con Trump en que fue en gran parte el artífice del triunfo de Milei”, dado que el panorama previo "no era auspicioso” y que la intervención estadounidense operó como un punto de inflexión. Para el analista, la campaña cambió “radicalmente” tras la irrupción del respaldo externo.Magnani matizó esa lectura y considera que el peso del apoyo tuvo más que ver con la estabilidad financiera que con la figura del mandatario republicano. En ese marco, destacó el rol del Tesoro y de Scott Bessent para contener la presión cambiaria y dar una señal de continuidad económica "que pudo incidir en el voto".Aunque Trump exhibió el respaldo como una demostración de poder personal, Magnani subrayó que su imagen en Argentina es mayoritariamente negativa. Según plantea, el efecto electoral provino menos de una validación política y más de la "expectativa de sostener un orden macroeconómico frágil" en semanas clave.Fiore Viani, por su parte, interpretó el episodio como parte de un alineamiento estructural que excede la coyuntura electoral. En ese sentido, apuntó que las declaraciones del norteamericano demuestran que la dependencia del apoyo externo "creció durante el último año" y que la declaración de Trump solo vuelve más visible una dinámica que ya estaba consolidada.

