EEUU "terminó ganando" con la activación del acuerdo financiero con Argentina, señala un analista
EEUU "terminó ganando" con la activación del acuerdo financiero con Argentina, señala un analista
Ante el hermetismo del Gobierno de Javier Milei, el Tesoro estadounidense confirmó que Buenos Aires activó una parte del intercambio de monedas mediante el...
américa latina
argentina
eeuu
javier milei
scott bessent
donald trump
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que el Banco Central argentino activó un primer tramo del swap —intercambio de monedas— por 20.000 millones de dólares acordado entre el Gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump. El anuncio reveló lo que Buenos Aires evitaba admitir: parte de la línea de crédito ya fue utilizada, aunque se desconocen las condiciones del acuerdo. Bessent aseguró que Washington "salió ganando" con la operación y destacó que "Estados Unidos estabilizó a un aliado durante la elección". La declaración introdujo un matiz político al respaldo financiero: el funcionario subrayó que el objetivo del Tesoro fue fortalecer a un gobierno afín en América Latina en medio de un fuerte tembladeral financiero previo a una elección clave, al tiempo que obtuvo beneficios económicos directos.El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, había evitado referirse al tema por "acuerdos de confidencialidad". Su silencio alimentó las especulaciones sobre el monto efectivamente activado, que según estimaciones de mercado ascendería a unos 2.700 millones de dólares. Ese dinero habría sido destinado a devolver los fondos aportados por el propio Washington para intervenir en el mercado cambiario y cubrir vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).De acuerdo con el balance del Banco Central, el movimiento se reflejó en el aumento de las tenencias de Derechos Especiales de Giro (la moneda del FMI) y en la aparición de nuevos pasivos en dólares. Fuentes del sistema financiero estiman que los dólares del swap se habrían usado para reponer las reservas que la Casa Blanca había inyectado semanas antes de las elecciones legislativas argentinas mediante la compra de pesos argentinos.Bessent explicó que el Tesoro utilizó el Fondo de Estabilización Cambiaria norteamericano "para sostener a un gran aliado latinoamericano" y remarcó que la operación fue rentable para su país. Según el funcionario, la política busca "recuperar América Latina mediante el liderazgo económico [de EEUU]" y consolidar la influencia de Washington en una región que considera estratégica frente a otros actores globales.En Buenos Aires, el Ejecutivo se negó reiteradamente a divulgar las tasas de interés o plazos del acuerdo, lo que contrasta con la transparencia parcial de los swaps análogos que el país austral mantiene con China. Los analistas señalan que la falta de información impide dimensionar el costo real para el Banco Central, que habría asumido una nueva deuda en divisas para recomprar los dólares utilizados en la intervención preelectoral. La confirmación de Washington llega en un contexto de creciente alineamiento político y diplomático de la Casa Rosada hacia la Casa Blanca. El último gesto de peso fue el anuncio de Javier Milei de no asistir a la Cumbre del G20 que tendrá lugar en Sudáfrica, emulando la decisión de Trump anunciada tiempo atrás. El Tesoro estadounidense había intervenido en la plaza local a través de bancos privados como JPMorgan, Citi y Santander, vendiendo dólares y acumulando pesos que luego fueron remunerados mediante instrumentos del Banco Central. Ese mecanismo permitió a Washington recuperar los dólares con intereses, completando un esquema financiero sin precedentes entre ambos países. La operación surtió efecto: calmó a los mercados y llevó a Milei a una contundente victoria en las urnas.La apuesta más redituable"La declaración de Bessent es cierta, Estados Unidos terminó ganando: compró pesos baratos, vendió dólares caros y luego recompró más baratos, haciendo una diferencia cambiaria", dijo a Sputnik el economista Aldo Abraham.Según el titular de la fundación Libertad y Progreso, la iniciativa "sirvió para evitar una depreciación mayor del peso en plena tensión electoral". La mirada en torno a la efectividad financiera de la operación es compartida entre analistas de distinta orientación.Ambos coincidieron en que la operación tuvo un carácter funcional a corto plazo. "El Tesoro estadounidense actuó como un puente para generar tranquilidad cambiaria hasta las elecciones", explicó Buteler. Abraham admitió que el swap "consolida la posición del Banco Central", pero también reconoció que implica una deuda futura con el Tesoro estadounidense. Sin embargo, para Buteler el episodio deja al descubierto la asimetría del vínculo. Mientras Bessent celebró haber "ganado dinero", el Gobierno argentino aún evita brindar detalles sobre las condiciones del acuerdo. "Es una vergüenza que no tengamos datos oficiales", advirtió el economista, al cuestionar que la información pública provenga de funcionarios extranjeros.Dependencia hacia el norteConsultado respecto al saldo de la operatoria a los intereses argentinos, Buteler remarcó que "el Gobierno salió fortalecido porque demostró que cuenta con un apoyo concreto, no solo verbal". Sin embargo, advirtió que "no se puede depender siempre del andador del Tesoro americano". El economista recordó que la intervención "dio confianza al mercado", aunque el costo de esa estabilidad "fue resignar autonomía económica". El interrogante central es si el Gobierno podrá sostener el equilibrio fiscal sin recurrir a nuevos auxilios externos."El saber que el que vendía era Estados Unidos redujo la corrida", reconoció Buteler, mientras Abraham advirtió que el Banco Central debe sostener el valor del peso para evitar presiones cambiarias futuras.Ambos coinciden en que la estabilidad actual depende más de factores ajenos que de fundamentos internos. "Sin la ayuda del Tesoro americano no se hubiera podido sostener el esquema cambiario", admitió Buteler. Para el analista, la calma posterior a las elecciones es "un respiro, no una corrección estructural".
argentina
eeuu
EEUU "terminó ganando" con la activación del acuerdo financiero con Argentina, señala un analista

04:21 GMT 13.11.2025 (actualizado: 06:49 GMT 13.11.2025)
Ante el hermetismo del Gobierno de Javier Milei, el Tesoro estadounidense confirmó que Buenos Aires activó una parte del intercambio de monedas mediante el cual consiguió un fuerte respaldo de la Casa Blanca. "La calma posterior a las elecciones es un respiro, no una corrección estructural", advirtió a Sputnik un experto.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que el Banco Central argentino activó un primer tramo del swap —intercambio de monedas— por 20.000 millones de dólares acordado entre el Gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump. El anuncio reveló lo que Buenos Aires evitaba admitir: parte de la línea de crédito ya fue utilizada, aunque se desconocen las condiciones del acuerdo.
Bessent aseguró que Washington "salió ganando" con la operación y destacó que "Estados Unidos estabilizó a un aliado durante la elección". La declaración introdujo un matiz político al respaldo financiero: el funcionario subrayó que el objetivo del Tesoro fue fortalecer a un gobierno afín en América Latina en medio de un fuerte tembladeral financiero previo a una elección clave, al tiempo que obtuvo beneficios económicos directos.
El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, había evitado referirse al tema por "acuerdos de confidencialidad". Su silencio alimentó las especulaciones sobre el monto efectivamente activado, que según estimaciones de mercado ascendería a unos 2.700 millones de dólares. Ese dinero habría sido destinado a devolver los fondos aportados por el propio Washington para intervenir en el mercado cambiario y cubrir vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con el balance del Banco Central, el movimiento se reflejó en el aumento de las tenencias de Derechos Especiales de Giro (la moneda del FMI) y en la aparición de nuevos pasivos en dólares. Fuentes del sistema financiero estiman que los dólares del swap se habrían usado para reponer las reservas que la Casa Blanca había inyectado semanas antes de las elecciones legislativas argentinas mediante la compra de pesos argentinos.

Bessent explicó que el Tesoro utilizó el Fondo de Estabilización Cambiaria norteamericano "para sostener a un gran aliado latinoamericano" y remarcó que la operación fue rentable para su país. Según el funcionario, la política busca "recuperar América Latina mediante el liderazgo económico [de EEUU]" y consolidar la influencia de Washington en una región que considera estratégica frente a otros actores globales.

En Buenos Aires, el Ejecutivo se negó reiteradamente a divulgar las tasas de interés o plazos del acuerdo, lo que contrasta con la transparencia parcial de los swaps análogos que el país austral mantiene con China. Los analistas señalan que la falta de información impide dimensionar el costo real para el Banco Central, que habría asumido una nueva deuda en divisas para recomprar los dólares utilizados en la intervención preelectoral.

La confirmación de Washington llega en un contexto de creciente alineamiento político y diplomático de la Casa Rosada hacia la Casa Blanca. El último gesto de peso fue el anuncio de Javier Milei de no asistir a la Cumbre del G20 que tendrá lugar en Sudáfrica, emulando la decisión de Trump anunciada tiempo atrás.

El Tesoro estadounidense había intervenido en la plaza local a través de bancos privados como JPMorgan, Citi y Santander, vendiendo dólares y acumulando pesos que luego fueron remunerados mediante instrumentos del Banco Central. Ese mecanismo permitió a Washington recuperar los dólares con intereses, completando un esquema financiero sin precedentes entre ambos países. La operación surtió efecto: calmó a los mercados y llevó a Milei a una contundente victoria en las urnas.

La apuesta más redituable

"La declaración de Bessent es cierta, Estados Unidos terminó ganando: compró pesos baratos, vendió dólares caros y luego recompró más baratos, haciendo una diferencia cambiaria", dijo a Sputnik el economista Aldo Abraham.
Según el titular de la fundación Libertad y Progreso, la iniciativa "sirvió para evitar una depreciación mayor del peso en plena tensión electoral". La mirada en torno a la efectividad financiera de la operación es compartida entre analistas de distinta orientación.

En diálogo con Sputnik, el economista Christian Buteler coincidió en que "el swap sirvió no sólo para devolver los dólares al Tesoro americano, sino también para asegurarle la ganancia". Para el consultor, esa estrategia "fue pactada de antemano" y demostró que "la estabilidad cambiaria dependió más de Washington que del propio Banco Central".

Ambos coincidieron en que la operación tuvo un carácter funcional a corto plazo. "El Tesoro estadounidense actuó como un puente para generar tranquilidad cambiaria hasta las elecciones", explicó Buteler. Abraham admitió que el swap "consolida la posición del Banco Central", pero también reconoció que implica una deuda futura con el Tesoro estadounidense.

Sin embargo, para Buteler el episodio deja al descubierto la asimetría del vínculo. Mientras Bessent celebró haber "ganado dinero", el Gobierno argentino aún evita brindar detalles sobre las condiciones del acuerdo. "Es una vergüenza que no tengamos datos oficiales", advirtió el economista, al cuestionar que la información pública provenga de funcionarios extranjeros.

Dependencia hacia el norte

Consultado respecto al saldo de la operatoria a los intereses argentinos, Buteler remarcó que "el Gobierno salió fortalecido porque demostró que cuenta con un apoyo concreto, no solo verbal". Sin embargo, advirtió que "no se puede depender siempre del andador del Tesoro americano".
El economista recordó que la intervención "dio confianza al mercado", aunque el costo de esa estabilidad "fue resignar autonomía económica". El interrogante central es si el Gobierno podrá sostener el equilibrio fiscal sin recurrir a nuevos auxilios externos.
"El saber que el que vendía era Estados Unidos redujo la corrida", reconoció Buteler, mientras Abraham advirtió que el Banco Central debe sostener el valor del peso para evitar presiones cambiarias futuras.

Ambos coinciden en que la estabilidad actual depende más de factores ajenos que de fundamentos internos. "Sin la ayuda del Tesoro americano no se hubiera podido sostener el esquema cambiario", admitió Buteler. Para el analista, la calma posterior a las elecciones es "un respiro, no una corrección estructural".
