https://noticiaslatam.lat/20251119/acuerdo-entre-argentina-y-eeuu-deberia-ser-motivo-de-debate-en-el-mercosur-afirma-experto-1168614418.html

Acuerdo entre Argentina y EEUU debería ser motivo de debate en el Mercosur, afirma experto

Acuerdo entre Argentina y EEUU debería ser motivo de debate en el Mercosur, afirma experto

Sputnik Mundo

El acuerdo entre Argentina y EEUU en materia comercial podría ir en contra de la normativa del Mercosur, que exige el consenso de todos sus miembros para... 19.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-19T00:00+0000

2025-11-19T00:00+0000

2025-11-19T00:00+0000

américa latina

eeuu

argentina

brasil

javier milei

donald trump

mercosur

luiz inacio lula da silva

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/03/1164072263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_897586e8a6f043b4929caed441d8ca63.jpg

Aunque se espera que el último encuentro del grupo de este año, fijado para el 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, tuviera a una posible firma del acuerdo con la Unión Europea como asunto principal, el anuncio de un acuerdo bilateral entre Argentina y EEUU amenaza con agregar tensión a la reunión.Desde la conformación del Mercosur en 1991, el bloque comercial fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que hoy también integra Bolivia, dispuso que las decisiones deben ser adoptadas por consenso entre sus miembros. Este principio, y la existencia de un Arancel Externo Común, compromete a los países que integran del bloque a consultar a los demás socios en caso de buscar acuerdos comerciales bilaterales con terceros.La cláusula ha sido, por ejemplo, uno de los escollos que encontró Uruguay cuando, en 2018, comenzó a explorar la posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio con China. El pacto nunca tuvo el visto bueno de Argentina o Brasil, por lo que quedó congelado en medio de reclamos uruguayos por una "flexibilización" del bloque.Ahora, la Argentina de Javier Milei podría verse en un embrollo similar, tras anunciar públicamente un "acuerdo marco" sobre comercio e inversiones entre Washington y Buenos Aires, que facilitaría el acceso de productos estadounidenses al mercado argentino, incluyendo algunos producidos en el bloque como carne o lácteos.Aunque el Gobierno de Brasil evitó dar una respuesta oficial sobre el acuerdo anunciado por Milei y Donald Trump, un artículo del diario argentino La Nación consigna, a partir de "una alta fuente diplomática" de la Cancillería brasileña, que el anuncio generó sorpresa en el Gobierno brasileño, especialmente porque Argentina "todavía no comunicó formalmente nada al Mercosur".¿Viola la normativa del Mercosur?Consultado por Sputnik, el experto argentino en Relaciones Económicas Internacionales Jorge Lucangeli consideró que el anuncio hecho por Buenos Aires sí entra en contradicción con las disposiciones del Mercosur.Para el experto, esto podría verse en el ingreso de productos como carne o lácteos de origen estadounidense al mercado argentino. De todas maneras, insistió en que aún no se conocen los términos del acuerdo comercial, por lo que no es posible afirmar cuál sería el impacto.Desde otra óptica, el analista internacional y experto en derecho del Mercosur Mario Paz Castaing comentó a Sputnik que, a diferencia del intento de Uruguay con China, en este caso no se trataría de un Tratado de Libre Comercio, sino de "un acuerdo comercial bilateral, como normalmente tienen los países en materia de relaciones internacionales".Por ese motivo, el experto entiende que el anuncio argentino podría no constituir una violación de la normativa del grupo, aunque sí dañar más "las relaciones personales" de los presidentes Lula y Milei.Un asunto clave en la cumbre de diciembreLucangeli consideró que el anuncio argentino "debería ser un tema de debate en la próxima cumbre" del bloque, a realizarse en Brasil, y que se dará en el marco de lo que el experto consideró un momento en el que el mercado común aparece "un tanto debilitado".En ese sentido, afirmó que "sería una lástima" que el Mercosur continuara debilitándose y remarcó que "habría que fortalecerlo aún más". De todos modos, reconoció que apostar por el Mercosur "no está dentro del esquema de pensamiento" del presidente argentino.Para Paz Castaing, hay un detalle que puede evitar una escalada mayor y es que "Brasil también está buscando un acuerdo similar con EEUU". En efecto, el canciller brasileño Mauro Vieira comunicó previamente la intención de alcanzar un "acuerdo provisional" entre Brasil y EEUU para normalizar las relaciones comerciales entre ambos países, tras los aranceles impuestos desde Washington desde mediados de 2025.El analista paraguayo aclaró, de todos modos, que la posible coincidencia de los dos grandes sudamericanos en buscar un diálogo comercial con EEUU, no quiere decir que un acuerdo entre el Mercosur y EEUU sea realmente posible. "No es del interés de Trump celebrar grandes acuerdos internacionales, el multilateralismo no es la prédica de Trump", acotó.En ese sentido, consideró que, aunque existiera un acuerdo interno en el Mercosur para ir en busca de un acuerdo con EEUU, sería el propio Washington el que desistiría, dado que la actual Casa Blanca está más interesada en "acuerdos bilaterales en los que EEUU tenga mucho que ganar" y únicamente con países "que se comprometan en ser aliados de EEUU".

https://noticiaslatam.lat/20251017/la-relacion-de-eeuu-con-milei-y-lula-dos-caras-de-la-misma-moneda-1167628739.html

https://noticiaslatam.lat/20251009/a-pesar-de-aranceles-de-eeuu-brasil-logra-un-record-en-sus-exportaciones-1167309597.html

eeuu

argentina

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, argentina, brasil, javier milei, donald trump, mercosur, luiz inacio lula da silva, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis