Nueva Estrategia de Seguridad de EEUU muestra que "va a seguir la intervención" en América Latina, dice analista

La Administración Trump divulgó recientemente la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la que declara que "reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el continente americano" y "proteger a nuestra patria y nuestro acceso a sus geografías a través de la región".Además, la doctrina de política exterior indica que Washington continuará buscando que sus socios en la región controlen la migración para crear una "estabilidad tolerable", al tiempo que afirma que EEUU premiará a gobiernos, partidos y movimientos en la región que "estén alineados con nuestros principios y estrategia".El rescate económico a través de una línea swap por hasta 20.000 millones de dólares que Trump le ofreció a su homólogo argentino Javier Milei si su partido se imponía en las elecciones legislativas del 26 de octubre, así como el respaldo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Asfura, tres días antes de los comicios generales en Honduras, dan cuenta del apoyo de Washington a proyectos y políticos afines a sus intereses.Mantener el unilateralismoDe cara a las elecciones presidenciales que se disputarán el próximo año en diversos países de la región, incluidos Perú, Colombia y Brasil, Sputnik conversó con el doctor Javier Gámez Chávez, experto en geopolítica internacional e historia social latinoamericana, para indagar en las posibilidades de Washington para imponer a sus candidatos en la región.Según el experto, la nueva doctrina del país norteamericano parece ser parte del Proyecto 2025 formulado por The Heritage Foundation, el cual realiza un análisis minucioso de la región para reconocer las acciones que se requieren."Lo que marca este documento es una lucha por la hegemonía contra China, que estaba estableciendo alianzas con los países latinoamericanos. Y lo más seguro es que siga la intervención en los procesos electorales para asegurar que en la región latinoamericana se establezca un bilateralismo por parte de la Administración Trump con cualquier país de forma individual", pondera.El especialista distingue que la política intervencionista de Washington en el escenario electoral latinoamericano es diferenciada para cada uno de los casos, lo que revela que hay un análisis preciso de cómo dirigir las intenciones de voto.A manera de ejemplo, el historiador refiere el caso de Brasil, país al que la Administración Trump amenazó en julio con imponer un arancel extra de 40% a las exportaciones si no detenía el juicio por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro.En el caso hondureño, señala que la estrategia se basó en la divulgación de mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería, así como el apoyo explícito a Nasri Asfura y el indulto al expresidente Juan Orlando Hernandez, acusado de narcotráfico y lavado de activos; mientras que en Argentina, el país norteamericano ofreció apoyo económico directo "sin ningún miramiento".Con base en lo anterior, el experto en Latinoamérica argumenta que "aún no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en una elección como la chilena o una elección en Brasil, incluso en las intermedias de México. Pero seguramente tendrán una estrategia para poder cambiar la correlación de fuerzas".¿Es posible conformar un bloque unitario?Cuestionado sobre la posibilidad de América Latina para formar un bloque unitario que permita hacer frente a las intervenciones estadounidenses, Gámez Chávez refiere que países como Argentina antes de la investidura de Milei, el Brasil gobernado por Lula durante la ola progresista y en la actualidad, así como México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsan una política exterior que prioriza la diversificación de alianzas estratégicas, ya sea con Washington, con China o con otros países.Lo anterior, señala, debilita el peso del país norteamericano, tanto económica como políticamente, en la región. De tal manera que, precisamente, la intervención estadounidense lo que busca es desfavorecer esa visión de que existen países autónomos, "con una visión propia y que, en un contexto mundial, pueden optar por la diversificación de su economía y de sus relaciones políticas".Con todo, el experto remarca que, en las últimas dos décadas, la región ha sido escenario de fluctuaciones. "Eso fue lo que prendió los focos rojos al Gobierno estadounidense, que tuvo una reacción y así ha sido durante la historia latinoamericana. Entonces, no sabemos cómo vaya a ser pero, de acuerdo con la historia latinoamericana, es muy factible que, en momentos determinados, no sabemos cuándo ni cómo —porque eso se puede analizar hasta que suceda— pueda recuperarse este discurso de la unidad latinoamericana, pero eso depende de las luchas políticas de ciertos sectores dentro de los países", razona Gámez Chávez.EEUU vive un proceso de crisisFinalmente, el historiador observa que Washington vive un proceso de crisis económica y política, por lo que el discurso conservador, encabezado por el presidente Donald Trump, valora un liderazgo que, a través de la fuerza, sea capaz de imponer los objetivos estratégicos de Estados Unidos en el contexto internacional y, principalmente, encontrar aliados en América Latina."Es lo que está en juego, pero lo nuevo son las diversas formas del intervencionismo estadounidense, sea por la vía económica, electoral, militar, pero que ya rebasan los parámetros del sistema internacional de posguerra, el cual estaba reflejado en la ONU, entonces, ahora se puede violar el derecho internacional, se puede intervenir directamente en una elección sin ninguna sanción internacional o se puede incluso mover una economía a partir de la especulación financiera", añade.

