"Mensaje a Washington": Milei ratifica que mudará a Jerusalén la embajada argentina en Israel

El encuentro entre Milei y Sa'ar consolidó uno de los movimientos diplomáticos más fuertes del Gobierno del país sudamericano. En la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, el presidente ratificó que trasladará en 2026 la embajada a Jerusalén Occidental, un drástico giro en la diplomacia local, que rompe con la posición históricamente sostenida desde 1948.La reunión formó parte de la gira regional de Sa'ar y sirvió para confirmar que el traslado no será solo un gesto político. Milei se comprometió a viajar él mismo a la inauguración de la nueva sede, mientras que el canciller Pablo Quirno volará a Israel en febrero del próximo año, con el fin de avanzar en los preparativos técnicos.La decisión implica abandonar la neutralidad que Argentina mantuvo durante décadas sobre el estatus de Jerusalén. Durante años, la política exterior argentina respaldó la denominada "solución de dos Estados" y el plan internacional especial para la ciudad establecido por resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad deslegitimada por la Administración actual.Sa'ar llegó acompañado por una delegación empresarial interesada en emprender negocios en suelo argentino. Durante el encuentro, definió la relación bilateral como "extraordinaria" y destacó el interés israelí en ampliar inversiones en tecnología, ciberseguridad y áreas ligadas al comercio agroindustrial. La visita también impulsó el Foro Económico Argentina–Israel, donde se evaluaron proyectos de inversión y un posible vuelo directo entre Tel Aviv y Buenos Aires.Además, el viaje incluyó además una dimensión simbólica marcada por los atentados en Buenos Aires. Sa'ar participará de homenajes a las víctimas de la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina —los dos peores ataques sufridos por el país, ocurridos en 1992 y 1994, respectivamente—, reforzando la retórica común centrada la lucha contra el terrorismo.Con la mudanza de la embajada, Argentina se sumará al pequeño grupo de países que reconoce a Jerusalén como capital israelí, entre los que se hallan Estados Unidos, Guatemala y Paraguay. El paso coloca al país en una posición singular incluso dentro de América Latina.La Casa Rosada sostiene que la decisión refleja un alineamiento estratégico con Israel y Estados Unidos. La cancillería israelí destacó que Argentina es hoy uno de sus socios más cercanos en la región y valoró su respaldo en foros multilaterales, especialmente en votaciones sobre el conflicto en Gaza, para el cual ha cosechado un apoyo tan acérrimo como excepcional por parte de Milei.De Tel Aviv a WashingtonConsultado por este medio, el analista Gonzalo Fiore Viani coincidió en que Argentina queda "como el país más alineado hacia Israel junto a EEUU", incluso en un contexto donde "la mayoría de la comunidad internacional condena los crímenes de guerra en Gaza". Además, el experto advirtió que Milei "nunca hizo un solo cuestionamiento" al accionar de Tel Aviv.Schulz subrayó que esta política contradice los propios intereses de la Argentina, en virtud de su reclamo contra el Reino Unido por la soberanía sobre las Islas Malvinas. "El país tiene el 25% de su territorio ocupado por una potencia extranjera, y sin embargo respalda la ocupación lisa y llana de un Estado sobre otro", aseveró. Para el investigador, Buenos Aires "va contra sus propios principios pegándose a Washington en un mundo que avanza hacia la multipolaridad"."Argentina actúa bajo mandato de EEUU para bloquear iniciativas de paz globales", denunció Schulz. Para Fiore Viani, el resultado es claro: "no hay una política exterior soberana, sino un aislamiento creciente visible en las votaciones de Argentina en Naciones Unidas, exclusivamente regidas por el alineamiento detrás de Estados Unidos".El costo implícitoSegún Fiore Viani, la mudanza de la embajada a Jerusalén Occidental "supone tomar partido en un conflicto que Argentina no tiene nada que ver". De acuerdo con el experto, el riesgo principal es "quedarse atrapado en un conflicto ajeno", dejando el país como "sostén discursivo del Gobierno de Israel".Schulz va más lejos: afirma que la narrativa del terrorismo forma parte de una "estrategia regional impulsada por Washington" para justificar mayor injerencia. En ese sentido, el investigador consideró que "la Casa Blanca apuesta al "fortalecimiento discursivo del eje narcotráfico-terrorismo a fin de consolidar su poder".Fiore Viani concluyó que Milei tiene una agenda propia “profundamente proisraelí”, que incluso no depende de los vaivenes de Trump: “A diferencia de Ucrania, acá tiene su propia agenda”. Schulz coincidió al afirmar que se trata de un rumbo “coherente con la subordinación estratégica del Gobierno".

