"Dependencia absoluta": Milei vuelve a EEUU tras el apoyo inédito de Trump

"Dependencia absoluta": Milei vuelve a EEUU tras el apoyo inédito de Trump

El presidente argentino viajará el 5 de noviembre a Miami para participar en un foro económico pero, antes, recibió en la Casa Rosada al flamante embajador...

Javier Milei vuelve a Estados Unidos en su primera visita internacional tras el contundente triunfo legislativo del 26 de octubre. El presidente argentino partirá este 5 de noviembre en su decimocuarta visita al país norteamericano, tras haber recibido un inédito apoyo de Washington para atravesar el temporal financiero y salir airoso de su primer examen nacional ante las urnas.El mandatario participará del America Business Forum en Miami, donde buscará proyectar la imagen de un Gobierno estable y comprometido con la apertura económica. Allí confluirán líderes políticos, empresariales y financieros. En ese sentido, Milei aprovechará la ocasión para presentar su programa de reformas, promover inversiones y reforzar el discurso de disciplina fiscal que sostiene su política económica tras el respaldo de la Casa Blanca y del Fondo Monetario Internacional.Aunque no habrá una reunión bilateral oficial, Milei coincidirá en el evento con su par estadounidense Donald Trump. El encuentro reafirmará la sintonía entre ambos y el acérrimo alineamiento político profesado por la Casa Rosada desde el retorno del republicano al Salón Oval.En la Administración libertaria esperan que la gira contribuya a reforzar la narrativa de "relanzamiento de gestión" apuntalado en el recambio del Gabinete de ministros y que consolide la confianza de los mercados, en un contexto en que el Ejecutivo busca sostener el ajuste fiscal, acumular reservas y avanzar con las reformas estructurales exigidas por el FMI en el último acuerdo suscripto por Argentina, por 20.000 millones de dólares.Antes de partir, el presidente Milei recibió en la Casa Rosada al nuevo embajador estadounidense, Peter Lamelas. El diplomático fue fuente de un sinfín de polémicas al afirmar que recorrería "cada provincia para vigilar que [los funcionarios argentinos] no hagan acuerdos con los chinos", lo que desató críticas políticas y cuestionamientos diplomáticos.Las declaraciones de Lamelas fueron consideradas una injerencia en asuntos internos y violatorias de la Convención de Viena. El episodio generó reclamos en el Congreso y advertencias de exfuncionarios, aunque el Gobierno decidió minimizar la controversia y mantener su respaldo al representante de Washington.Mimetismo estratégico"Hay un seguidismo muy marcado de la Casa Rosada hacia Washington", dijo a Sputnik el analista internacional Ezequiel Magnani, quien definió la política exterior actual del presidente sudamericano como una "lógica de cogobierno entre el sector financiero estadounidense y la Argentina". Según el experto, existe un "mimetismo estratégico" por el cual el Gobierno argentino "ve como propios los intereses de la potencia dominante", dando cuenta de un vínculo que trasciende la diplomacia tradicional.En diálogo con Sputnik, el analista Juan Percoco agregó que, más allá del alineamiento de Buenos Aires, "el vínculo está fortalecido". Según el consultor, el presidente argentino "obtuvo una fuerte centralidad gracias a Trump, que busca imponer una forma de vinculación con Estados Unidos en la región". Para Percoco "Milei es un acólito de Estados Unidos, que lo ve como un alfil en la región".Pan y circoMás allá de las gestualidades, un interrogante emerge entre los expertos: ¿qué beneficios puede traer al país austral la gira internacional de Milei? Al respecto, Percoco se mostró escéptico: "Nuestra experiencia marca que no todo lo que se anuncia se materializa".De todos modos, el investigador destacó que el mandatario argentino ya cumplió con las exigencias de Washington, lo cual podría motorizar anuncios concretos: "Milei escuchó el pedido de ampliar el diálogo de otras fuerzas políticas", explicó. El otro gran protagonista de la jornada es el flamante embajador Peter Lamelas.Para Magnani, "Lamelas es una figura prototípica del Gobierno estadounidense. Su objetivo es sacar a China de Argentina para recuperar terreno, sea con recursos legítimos o no. Su función es clara: imponer la política exterior norteamericana". El experto caracterizó al embajador como "un empresario político, no un diplomático de carrera, muy cercano a Trump". Su misión, dijo, "es asegurarse de que Argentina cumpla con lo prometido: garantizar materiales críticos y frenar las inversiones chinas". Ese perfil “explicita un control directo que desplaza las sutilezas diplomáticas":El analista sostuvo que la llegada de Lamelas "marca un corrimiento de los ritos diplomáticos: todo está dicho abiertamente". En su visión, "Argentina acepta ese tutelaje sin resistencia, dentro del esquema de concesiones que Milei considera naturales".

