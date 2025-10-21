https://noticiaslatam.lat/20251021/argentina-experimenta-una-especie-de-intervencion-por-invitacion-dice-experto-1167750626.html

Argentina experimenta "una especie de intervención por invitación", dice un experto

El apoyo financiero de EEUU a Argentina, oficializado recientemente a través de un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, parece acaparar la centralidad en la relación política entre Washington y Buenos Aires. Sin embargo, las gestiones de Javier Milei y Donald Trump parecen avanzar también en otra línea de cooperación con un tinte netamente político y que, según analistas, marca el grado inédito de participación estadounidense en la política argentina actual.Mientras el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, parecía convertirse en el principal interlocutor de EEUU con Argentina, un empresario estadounidense de nombre Barry Bennet se instalaba en Buenos Aires para asegurarse de que Milei consiga los votos que requiere en el Congreso.De acuerdo a un informe del diario La Nación, Bennett organizó, junto al asesor de Milei, Santiago Caputo, un encuentro en un departamento de Buenos Aires con tres referentes de la oposición "no peronista": Cristian Ritondo, del Pro; Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radical, y Miguel Ángel Pichetto, del Encuentro Republicano Federal."Una intervención abierta"Según el informe periodístico, Bennett pidió a los legisladores que den "sustentabilidad política" a Milei en el Congreso, una de las exigencias de EEUU a cambio del apoyo financiero. Al mismo tiempo, el enviado del país norteamericano buscó el apoyo de los legisladores a la idea de que Santiago Caputo, que no ocupa ningún cargo formal, pase a ser parte clave del Gabinete de Milei luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.El académico comparó la etapa actual de intervención estadounidense en la política doméstica argentina con lo que sucedió en 1946, cuando el entonces embajador estadounidense en Buenos Aires, Spruille Braden, hizo gestiones directas para unir a los miembros de la oposición en una coalición que enfrentara la candidatura de Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) y que terminó dando pie al eslogan "Braden o Perón", con el que el fundador del peronismo acabó ganando las elecciones de aquel año.Morgenfeld consideró que Argentina no tuvo un vínculo político tan estrecho con Washington "ni siquiera en la época de las 'relaciones carnales' de Carlos Menem (1989-1999) con sus pares George Bush padre y Bill Clinton".Luciano Anzelini, profesor de Relaciones Internacionales, coincidió en diálogo con este medio que se trata de "una injerencia sin precedentes" que no se basa solo en lo económico-financiero, sino que se da también en los planos "político y militar", con "índices de intervencionismo foráneo totalmente desconocidos para los estándares de la historia argentina".Barry Bennett, el cabilderoPara los expertos, parte del carácter inédito del apoyo estadounidense se expresa en que un empresario como Bennett, señalado como un cabildero con vínculos con el entorno de Trump y la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), tome para sí la tarea de reabrir los canales de diálogo con la parte de la oposición que el oficialismo considera menos alejada de sus intereses.Morgenfeld consideró que el Gobierno estadounidense registra "una debilidad muy clara del Gobierno de Milei en el Congreso" que, aunque tenga un resultado relativamente favorable en los comicios de medio termino, aspirará a lo sumo a lograr el tercio de legisladores necesarios para evitar que el legislativo deje sin efecto los decretos del presidente.En esa línea, Anzelini apuntó que EEUU busca "ordenar el panorama político de Milei con vistas a los próximos dos años", pero se ha dado cuenta de que el mandatario argentino es "incapaz, por su propio estilo, de llevar adelante una articulación con la oposición en el Congreso".Es así que, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dialoga con el ministro de Economía, Luis Caputo, Washington abre otra línea de intervención encabezada por Bennett y que tiene como contraparte argentina a Santiago Caputo. El vínculo entre ambos, según medios nacionales, se arrastra desde hace meses, cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) firmó un contrato con la empresa de lobby de Bennett, Tactic Global, para asegurar contactos en EEUU con altos funcionarios de la Administración Trump.El académico subrayó que "los vínculos entre Bennettt, Santiago Caputo y la agencia de Inteligencia argentina son muy difíciles de escrutar", en tanto ni el estadounidense ni el argentino ostentan cargos oficiales en sus países. Morgenfeld, por su parte, advirtió sobre el riesgo de que, en ese marco, aparezcan "actividades ilegales o con financiamiento oscuro", acusaciones que ya han salpicado a algunos de los funcionarios de Milei.En cualquier caso, ambos analistas coinciden en que, además del objetivo geopolítico de mantener a China lejos de Argentina, las gestiones estadounidenses podrían también estar orientadas tanto a proteger "a especuladores financieros" estadounidenses que invirtieron en bonos argentinos como en asegurar el acceso a inversores norteamericanos a "recursos estratégicos como el litio o las tierras raras".

