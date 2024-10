https://noticiaslatam.lat/20241024/acusaciones-de-israel-a-bolivia-obedecen-a-que-condeno-energicamente-el-exterminio-en-gaza-1158484911.html

Acusaciones de Israel a Bolivia obedecen a que "condenó enérgicamente el exterminio en Gaza"

Acusaciones de Israel a Bolivia obedecen a que "condenó enérgicamente el exterminio en Gaza"

El Gobierno de Luis Arce rechazó las declaraciones de la embajadora de Israel en Costa Rica, Michal Gur-Aryeh, quien dijo en conferencia de prensa que hay bases militares de Irán y Hizbulá en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. La Cancillería boliviana emitió un comunicado en el cual definió como "irresponsables, infundadas e interesadas" las palabras de la diplomática israelí.Para el Gobierno boliviano, los dichos de la embajadora "buscan generar confrontación entre estados, gobiernos y pueblos latinoamericanos, en contrarruta con el objetivo trazado en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de consolidar a América Latina y el Caribe como zona de paz".No es la primera vez que Bolivia escucha acusaciones de estas características. Sin ir más lejos, en abril pasado, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, había confirmado la presencia de milicianos de Irán en el Estado Plurinacional, aunque nunca dio una prueba de ello.En este sentido, recordó, Bolivia ha roto relaciones con Israel "por razones obvias", primero en 2009, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y luego en 2023 por orden del presidente Luis Arce, luego de que en 2020 las restableciera la presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020).Además, "siempre hemos sido solidarios con el pueblo palestino y la perspectiva de que se recupere como un Estado soberano entonces", dijo el analista.Rodas recordó el lapsus de abril pasado de Bullrich, quien "mencionó a Bolivia de manera infundada, sin ningún tipo de elementos, pero respondiendo a una estrategia de vincularnos a un 'eje del mal' a los países que hemos condenado y hemos sido firmes en el rechazo a la política de exterminio de Israel. Esa es la razón. No hay ningún tipo de elemento que pueda sustentar esa afirmación" de Gur-Aryeh.Pero consideró que a Israel "no le importa la verdad. Le importa instalar un relato. Porque la verdad es que Bolivia tiene relaciones amistosas con Irán, pero muy poco intensas. No son relaciones de cooperación fluida ni tienen la intensidad que tuvieron tiempo atrás", durante el Gobierno de Morales."Acompañamiento mediático corporativo"Rodas resaltó el despliegue propagandístico de Israel, evidenciado en el lenguaje que usan los medios masivos para describir los ataques al pueblo palestino. Mientras hablan de una "invasión de Rusia a Ucrania", definen a los bombardeos sobre Gaza y ahora el Líbano como una "guerra en Medio Oriente".Según Rodas, "copian a los que intentaron exterminarlos, mediante la implementación del terrorismo de Estado y el exterminio del adversario, como hicieron los nazis. También copian sus métodos propagandistas. Pero no les está resultando fácil, porque en el mundo se hace evidente que están exterminando a niños, a pesar de las cortinas que se quieren armar y de las acusaciones al pueblo palestino de ser prácticamente una organización terrorista".Y agregó: "Todo el acompañamiento mediático corporativo que tienen en el mundo no ha sido suficiente para ocultar la verdad, pero lo siguen intentando de manera sistemática".Proteger la hermandadPor ello, la Cancillería boliviana convocó "a los países hermanos latinoamericanos a no caer en estas provocaciones, que pretenden afectar las relaciones de hermandad entre estados y pueblos de la región".Y aseguró que Bolivia "ratifica su apoyo a la causa palestina y al clamor de la mayor parte de los estados miembros de las Naciones Unidas, que respaldan el cese de la violencia contra los territorios palestinos, así como el reconocimiento de su calidad de Estado pleno".El analista expresó su preocupación por la extensión de los ataques, iniciados en octubre del 2023. Hasta el momento fueron asesinadas 43.000 personas, de las cuales el 70% son mujeres y niños, según las autoridades palestinas.Ante la expansión de los bombardeos al Líbano, el analista consideró que "ellos (el Estado de Israel) quieren quitarle vocería a aquellos países o movimientos sociales que se manifiestan en defensa del pueblo palestino", opinó Rodas, quien fue viceministro de Régimen Interior durante los Gobiernos de Morales y Arce.Criticó que varios gobiernos de países árabes negocian y son aliados de los países occidentales "y miran para otro lado mientras se aniquila al pueblo palestino, o ahora también al pueblo del Líbano con la supuesta intención de eliminar grupos terroristas".Según Rodas, "los únicos que hasta ahora están poniendo la cara para en cierta forma incomodar a Israel son Irán y Jordania. Pero el resto de los gobiernos se han debilitado mucho, como en Siria. O como Egipto, que ha sido cooptado. Irak está en una posición muy crítica, pero los otros gobiernos árabes hacen la vista gorda".Para el analista, el fin del acoso al pueblo palestino y ahora también al libanés dependerá de "la conformación de nuevos bloques geopolíticos en el mundo".Además será determinante "la posición que sigan asumiendo los gobiernos árabes de la región. Deben dejar de ser cómplices o al menos absolutamente indiferentes con el sufrimiento del pueblo palestino".Por ello, "mientras los gobiernos regionales no activen una estrategia regional para intervenir en el conflicto, tampoco los nuevos bloques geopolíticos emergentes podrán intervenir en la región con más fuerza".

