https://noticiaslatam.lat/20241010/bolivia-es-fiel-a-la-paz-palestina-agradece-la-adhesion-del-pais-a-la-demanda-contra-israel-1158154235.html

"Bolivia es fiel a la paz": Palestina agradece la adhesión del país a la demanda contra Israel

"Bolivia es fiel a la paz": Palestina agradece la adhesión del país a la demanda contra Israel

Sputnik Mundo

El Gobierno de Luis Arce se sumó a la decena de países que exigen ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el cese inmediato de ataques de Israel en la... 10.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-10T20:46+0000

2024-10-10T20:46+0000

2024-10-10T20:46+0000

internacional

israel

palestina

franja de gaza

luis arce

gobierno de bolivia

corte internacional de justicia (cij)

💬 entrevistas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0a/1158155298_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_198922a018aeca15e1f36de376b237b8.jpg

Mahmoud Alwani, embajador de Palestina en Bolivia, destacó que Bolivia "es fiel a sus principios, es un país fiel a la paz y a la justicia. El pueblo boliviano en el pasado ha sufrido genocidio, sabe lo que es", en referencia a la matanza de miles de indígenas durante los tiempos coloniales y republicanos del ahora Estado Plurinacional, cometidas fundamentalmente desde el siglo XVI hasta la revolución de 1952, cuando campesinos y obreros se sumaron determinantemente a la vida política del país.Alwani, actualmente en Palestina, reflexionó: "Bajo ningún concepto el pueblo y el Gobierno de Bolivia aceptaron las recientes acciones de deshumanización, de tal magnitud que requieren la intervención del derecho internacional para poner fin y castigar a los responsables de este genocidio".En diálogo con Sputnik, el embajador recordó que desde el 7 de octubre de 2023 fueron asesinadas en Palestina más de 42.000 personas, de las cuales el 70% son mujeres y niños.El embajador recordó que en mayo pasado, mediante la Cancillería a cargo de la ministra Celinda Sosa, Bolivia envió 90 toneladas de ayuda humanitaria "para que los niños de Gaza no sufran y no mueran, porque ya no hay alimentación por el bloqueo israelí. Ni siquiera hay un lugar seguro donde puedan cobijarse ante los bombardeos masivos con armamento norteamericano contra los civiles que viven en Gaza".Según las autoridades palestinas, en este año Israel lanzó más de 78.000 toneladas de bombas sobre la Franja de Gaza, de 360 kilómetros cuadrados, donde antes de los ataques vivían más de dos millones de personas.Y agregó: "Como palestinos hemos advertido que si Israel mantiene su política agresiva esto termina en una guerra regional, puede llevarnos incluso a una guerra mundial. Por eso el mundo debe reflexionar y obligar a Israel a aplicar el derecho internacional, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".Para el embajador en Bolivia, "debemos hacer hasta lo imposible para que reine la paz y la justicia en Oriente Medio. El pueblo palestino necesita necesita recuperar su derecho a la autodeterminación y ser un país libre, como cualquier país del mundo". Comentó que se deben respetar las fronteras establecidas en 1967, con Jerusalén oriental como capital nacional.Lejos de detener su ofensiva, en las últimas semanas Israel amplió su ataque a Líbano y programa avanzar sobre Irán. Ante este panorama, el embajador propuso un escenario que se percibe lejano.Porque "los derechos humanos no pueden ser para un pueblo sí y para otro no. Los derechos humanos tienen que ser para todos los pueblos de la región y del mundo. Se debe frenar este fanatismo absurdo y frenar este genocidio contra la población civil en el Líbano, en Siria, Palestina, Irak y Yemén", sostuvo.Ataques que no paranCon la presentación de documentos ante la CIJ, Bolivia se suma a la decena de países que apoyan la denuncia presentada en diciembre de 2023 por Sudáfrica. Las otras naciones son Chile, Colombia, España, Libia, Maldivas, México, Nicaragua, Palestina y Turquía.Hasta el momento, la CIJ solicitó en tres ocasiones el cese de los ataques de Israel a la Franja de Gaza, sin que fueran oídas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.En julio pasado, ante una opinión consultiva, la CIJ consideró que Israel está obligado a retirarse cuanto antes de Gaza, asimismo debe detener la construcción de nuevos asentamientos de colonos.Israel también está obligado a indemnizar por los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas en los Territorios Palestinos Ocupados, según la opinión de la Corte.De acuerdo con el cronograma definido por la CIJ, Sudáfrica tiene hasta el 28 de octubre para presentar documentos de respaldo a su demanda. Israel, por su parte, tiene hasta el 28 de julio de 2025 para efectuar su descargo. Posteriormente la Corte debería emitir su fallo.Víctimas y verdugosAlwani manifestó que "las víctimas de ayer son los verdugos de hoy", en referencia al genocidio de aproximadamente seis millones de judíos cometido por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial (aún no pudo determinarse la cifra exacta).Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, "las naciones del mundo han dicho: 'Basta ya. Nunca más'. En ese momento se pensó que iba a reinar la paz en el mundo, pero hemos visto que la primera potencia mundial, lo cual la convierte en responsable por la paz mundial, ejecuta una política que se basa en patrocinar guerras en el mundo entero, principalmente en Medio Oriente", indicó el embajador.Evaluó que "Israel tiene intereses en común con este imperio (Estados Unidos) para realizar este gencoidio. Lamentablemente Israel es una base militar avanzada al servicio del imperio, donde las empresas multinacionales necesitan de ese Estado fascista para generar guerras, para vender más armas a costa de la sangre de los pueblos de la región y el mundo".

https://noticiaslatam.lat/20241009/bolivia-solicita-a-la-cij-unirse-al-proceso-judicial-contra-israel-por-genocidio-en-gaza-1158109238.html

https://noticiaslatam.lat/20241009/nebenzia-afirma-que-el-conflicto-en-gaza-continua-por-la-obstinacion-de-israel-y-eeuu-1158130931.html

https://noticiaslatam.lat/20241007/israel-advierte-a-iran-que-podria-terminar-como-la-franja-de-gaza--1158048756.html

https://noticiaslatam.lat/20241006/lanzan-una-nueva-operacion-terrestre-israeli-en-el-norte-de-gaza-mientras-hamas-trata-de-1158034179.html

israel

palestina

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

israel, palestina, franja de gaza, luis arce, gobierno de bolivia, corte internacional de justicia (cij), 💬 entrevistas