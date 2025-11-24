https://noticiaslatam.lat/20251124/una-nueva-estrategia-del-departamento-de-estado-de-eeuu-ocultaria-las-verdaderas-intenciones-de-1168790445.html

Una nueva estrategia del Departamento de Estado de EEUU ocultaría las verdaderas intenciones de Washington, dice experto

La declaración del Departamento de Estado, impulsada por el secretario Marco Rubio, ha sido recibida en Caracas no como una amenaza creíble, sino como un guion rehecho de una obra de teatro geopolítica que, según los análisis, hace aún más evidente la desesperación de EEUU que su fortaleza.Para el experto en relaciones internacionales y geopolítica, Wilmer Depablos, esta acción es sintomática del declive de Washington.La farsa, según Depablos, no es novedosa, pero sí reveladora de las tensiones internas en Washington, que se proyectan en el exterior. "Es Marco Rubio el que estaría creando el escenario perfecto para un impeachment contra el presidente Donald Trump. Mientras este propone un acercamiento de diálogo con el mandatario Nicolás Maduro que, además lo ha reiterado por cuarta vez esta semana, Rubio pareciera tener autonomía e independencia en la política exterior norteamericana, total y absolutamente contraria" a los últimos mensajes del jefe de Estado norteamericano.El objetivo real: los recursos estratégicosMás allá de la retórica antinarcóticos y antiterrorista, Depablos identificó un móvil mucho más tangible y codiciado: las riquezas naturales venezolanas. Rubio y el Departamento de Estado de EEUU "lo que buscan es, definitivamente, apropiarse de las reservas más importantes de petróleo del mundo que se encuentran en Venezuela", afirmó."Para nadie es un secreto que, al día de hoy, el mundo tiene 70 países con petróleo. Dentro de una década, a la vuelta de la esquina, solo cinco países tendrán petróleo. Y por supuesto en el hemisferio [están] Canadá y Venezuela. En el Medio Oriente, Arabia Saudita. [Serán] otros dos países solo [que] contarán con reservas, y ellos lo saben", agregó Depablos.Esta escasez futura, agravada por el agotamiento de las reservas estratégicas de Estados Unidos durante la Administración Biden (2021-2025) explicaría, según el especialista, la urgencia actual. La ambición, sin embargo, no se limita al crudo. "En el caso venezolano, no solamente se trata de petróleo, sino además de gas, de oro, de diamantes, de bauxita, de las tierras raras. Nosotros somos la economía con la mayor riqueza en la región, Estados Unidos lo sabe. Por eso, el ala guerrerista a la que responde Marcos Rubio siempre hará lo posible por obstruir cualquier intento de acercamiento hacia el diálogo".La ficción expuestaLa credibilidad de la narrativa del inexistente "Cártel de los Soles" se resquebraja ante las propias declaraciones de actores involucrados en operaciones contra Venezuela. Por ejemplo, el exmilitar estadounidense Jordan Goudreau aseguró durante una entrevista que "el Cártel de los Soles fue creado por la CIA en los años 90". Goudreau, conocido por liderar la fallida Operación Gedeón en 2020, sostuvo que "la facilitación del tráfico de drogas por parte de la CIA a través de este grupo está bien documentada".Ante ello, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló el mes pasado que las acusaciones de narcotráfico impulsadas por Washington forman parte de un "relato fabricado" contra su Gobierno.La admisión de Goudreau desnuda el mecanismo de fabricación de pretextos. No se trata de una acusación nueva, sino de un libreto reciclado que ahora se enmarca en la etiqueta de "terrorismo" para justificar acciones más agresivas.Depablos calificó estas tácticas como "operación psicológica de cuarta y de quinta generación o guerra cognitiva", destinadas a afectar al pueblo venezolano, una estrategia que, aseguró, ha fracasado rotundamente.La respuesta necesariaFrente a esta escalada, que se produce en el marco de un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, Depablos consideró imperativo una respuesta clara de parte de las naciones de la región. El analista confió en que los mecanismos de integración regional, como el ALBA-TCP, incluso la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, cuyos recientes pronunciamientos han sido ratificados por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, son vitales para contrarrestar esta ofensiva. "Definitivamente ratificamos que estamos en el camino correcto de la historia. Es el diálogo, es la diplomacia la que conducirá realmente a resolver el gran problema que hoy enfrenta Estados Unidos", refirió.Disuasión venezolana y aislamiento de WashingtonCualquier cálculo sobre una intervención militar, advirtió Depablos, debe considerar la formidable capacidad disuasiva de Venezuela. Esta red de alianzas se complementa con una preparación militar y popular sin precedentes. "Venezuela se encuentra preparada, no solamente [están listas] las Fuerzas Armadas y sus cuatro componentes (...), sino la Policía Nacional Bolivariana a nivel nacional, regional, local, y el pueblo en milicia, que lo constituyen más de tres millones de ciudadanos", refirió el especialista.Además, la táctica militar de la nación norteamericana carece de respaldo interno en ambos países. "Hoy las encuestas muestran que el pueblo de EEUU, en un 70%, rechaza cualquier intervención militar contra Venezuela. Pero en Venezuela, las empresas más importantes de encuestas Hinterlaces muestran que el 93% de la población rechaza cualquier intervención de Estados Unidos", expuso.A esto se suma un Congreso estadounidense "totalmente fragmentado" y la sombra de un posible impeachment contra Trump. "El error histórico al que induciría Marco Rubio al presidente Donald Trump, la historia no se los perdonaría", sentenció Depablos. Mientras el Departamento de Estado insiste en resucitar fantasmas de la década de 1990, Caracas, según el análisis de Depablos, sigue avanzando."Venezuela es un factor determinante para que Donald Trump le dé un giro a su economía. Pero esto no será posible sin diálogo y sin diplomacia". La versión del supuesto "Cártel de los Soles" choca contra la realidad de un país que, pese a las agresiones, celebra "18 meses de crecimiento", el "mayor crecimiento de la región" y con proyecciones positivas para 2026."La operación psicológica, concluye el experto, ha fracasado. La narrativa intervencionista se agota. Y Venezuela, en su camino de diálogo y resistencia, demuestra que no la para nadie", concluyó el experto.

