¿España "no juega en equipo"? Trump vuelve a criticarla, pero Madrid le compra armas para Kiev

¿España "no juega en equipo"? Trump vuelve a criticarla, pero Madrid le compra armas para Kiev

24.10.2025

Las presiones provenientes de EEUU para que España se comprometa en firme a incrementar su gasto militar se producen ya casi a diario. Donald Trump verbaliza de manera reiterada un empuje que, acto seguido, amplifican otros representantes políticos y altos funcionarios estadounidenses.El 22 de octubre, en la comparecencia ante los medios al término de su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente norteamericano acusó a España de no "jugar en equipo", al ser el país ibérico el único miembro de la alianza atlántica que no se ha comprometido fehacientemente con invertir el 5% de su PIB en defensa.Era la quinta vez en apenas 15 días que Trump criticaba a España y pidió a Rutte que se encargara de enmendar la situación. "Lo puede resolver fácilmente", destacó. A su vez, el holandés auguró que Madrid no podrá cumplir los objetivos de capacidad dictados por la OTAN con solo una inversión del 2,1%, tal y como le aseguró el presidente Pedro Sánchez por carta, en vísperas de la cumbre de la alianza en La Haya.Al día siguiente, durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Exteriores del Senado de EEUU por su nombramiento como embajador en Madrid, Benjamin Leon declaró que su tarea al cargo de la legación diplomática estadounidense consistirá en "revertir" el "gran error" del Gobierno español en su negativa a secundar un gasto militar del 5% del PIB.El senador se mostró particularmente duro en su valoración de las relaciones con España, a la que calificó de "socio importante" que despierta "preocupaciones" por sus reticencias a aumentar el gasto militar. Además, imputó al Gobierno de Sánchez el "grave error" de reconocer al Estado palestino e imponer un embargo de armas a Israel, "lo que solo recompensa a los terroristas", señaló. Y afeó la búsqueda de "vínculos económicos estrechos" con China, "lo cual es muy peligroso".Desde Bruselas, donde asistía a la reunión del Consejo de Europa, Pedro Sánchez restó importancia a las críticas de Trump, al asegurar que el mandatario norteamericano "sabe" que España está "cumpliendo" con sus compromisos. "Somos un país fiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos", declaró el presidente del Gobierno español.España se apunta al PURLEl mismo día en que arreciaban las críticas provenientes de EEUU, Sánchez anunció su adhesión al programa de la OTAN de compra de armamento estadounidense para entregar a Kiev: la Lista de Peticiones Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés).Canadá, Países Bajos, Alemania, los países nórdicos y bálticos participan en él, pero no así Francia o Italia. La iniciativa ya ha recaudado 2.500 millones de euros, tras el compromiso de Finlandia de aportar 500 millones. El objetivo es alcanzar los 3.500 millones a finales de octubre. El cambio de actitud de España puede entenderse como un intento de apaciguamiento ante los continuos reproches de Washington, pero también entraña ciertos riesgos y clarifica el orden de las cosas."No creo que la decisión tenga más riesgos geopolíticos de los que ya tenemos, porque España ha unido su destino a la OTAN y la UE", explica a Sputnik Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, que destaca la lejanía geográfica del país con las zonas de tensión y el hecho de que Pedro Sánchez "no esté muy bien visto por Trump".Por otro lado, la adhesión al programa PURL en un momento en que España se presenta como reacia a secundar las milmillonarias políticas de rearme, puede entenderse como una sumisión a poderes que limitan su independencia.En conversación con Sputnik, este sociólogo estima que la decisión española de unirse al programa de compras de armamento estadounidense ejemplifica el momento histórico del "superimperialismo"."Porque el superimperialismo deja atrás la fase de imperialismo colectivo con tensiones internas bajo mando de EEUU, para pasar a ser un imperialismo con una sola voz y un alineamiento de tipo militar del resto de potencias. Porque, por ejemplo, su política exterior viene directamente dictada desde Washington", explica Piqueras, en alusión a los países de la UE, antaño también potencias imperiales.Más compras en un momento inciertoAntes de adherirse al programa PURL, España ya enviaba dinero y armas a Ucrania por otros cauces. En 2024, Pedro Sánchez acordó entregar a Kiev 10.000 millones de euros a lo largo de diez años y, a tal fin, envió los primeros 1.129 millones ese mismo año. Pero esas partidas podían incluir armamentos de fabricación española y europea. No obstante, cabe preguntarse si ambas iniciativas se solapan."Son dos cosas distintas", apunta Aguilar. "Una es el acuerdo bilateral que España firmó con el régimen de Kiev y que depende exclusivamente del Gobierno español, y otra es el programa PURL de la OTAN, que está pensado para pagar al complejo militar industrial de los EEUU las armas que la alianza envía a Ucrania. El sistema es sencillo: Zelenski presenta la lista de lo que necesita, la OTAN lo solicita a EEUU y estos lo envían a Ucrania. Son armas que paga la UE con fondos y presupuesto europeo", añade.El programa PURL choca de frente con las aspiraciones de independencia estratégica de la UE. En la reunión del Consejo Europeo del 23 de octubre, Francia planteó que Kiev invierta en armamento europeo, no solo estadounidense, la ayuda comunitaria que se envía a Ucrania. La petición fue desoída, especialmente por Alemania y Países Bajos.En cualquier caso, ya sea se trate del programa PURL, las iniciativas francesas o el acuerdo bilateral español, el dinero fluye en un contexto socioeconómico difícil, donde Francia se aboca a una crisis de grandes proporciones y España sufre un problema de vivienda grave y de pobreza para un amplio espectro de la población.A juicio de Andrés Piqueras, este es precisamente el marchamo del momento histórico de "superimperialismo" que domina en la UE. "Según avanza hacia la guerra, el detrimento de las condiciones sociales y laborales de las poblaciones europeas se va agravando. Porque, en vez de traer réditos a esas poblaciones, este superimperialismo lo que hace es deteriorar sus condiciones de vida". El coste político de esta situación es una derrota de la izquierda y el auge de la extrema derecha, subraya.

