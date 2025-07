https://noticiaslatam.lat/20250715/cambian-las-tornas-los-espanoles-se-oponen-al-gasto-del-rearme-y-valoran-mejor-a-china-que-a-eeuu-1164458630.html

¿Cambian las tornas? Los españoles se oponen al gasto del rearme y valoran mejor a China que a EEUU

15.07.2025

Dos encuestas publicadas entre el 7 y el 11 de julio, una del Real Instituto Elcano y otra del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), constataron un aparente cambio en las preferencias en las relaciones internacionales del país y también el apoyo a la política del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez de no disparar más el gasto militar, respectivamente.Como en todas sus investigaciones de carácter trimestral, el estudio del CIS giró en torno a la intención de voto de la ciudadanía y a los problemas que la acucian. Afectado por los últimos escándalos de corrupción, las expectativas electorales del PSOE registraron un fuerte descenso, agudizándose la posición de Sánchez. Se dice que la intensa actividad del presidente español en la arena internacional palía su deterioro doméstico. Y ahí el CIS detectó un apoyo mayoritario a una de las grandes apuestas de Sánchez: su negativa a secundar el incremento del gasto militar a los niveles que le exigen Donald Trump y la OTAN.La encuesta del Real Instituto Elcano, un centro de estudios estratégicos de marcada vocación atlantista, arroja datos similares sobre el rearme. A la pregunta de si España "debería gastar más en defensa, aunque eso implique gastar menos en otras políticas", el 51% se muestra en contra y el 49% a favor. Además, se constata un deterioro en la confianza que inspira EEUU.Se destaca que únicamente un 11% de los encuestados apoya a EEUU en su rivalidad con China, cuando en octubre de 2024 este porcentaje llegaba al 35%. El gigante asiático obtiene un 9% de respaldo. Un 80% prefiere no alinearse con ninguno de los dos países y los españoles valoran mejor a China (5,8) que a EEUU (5,1). Trump es visto como una figura nociva para los intereses de España y la nota de su valoración personal es de 2,5 puntos, mientras que la de Xi Jinping es de 3,7.Bloques y contradicciones¿Se pueden interpretar los resultados de ambas encuestas como el creciente rechazo a la política de bloques y a la sumisión a potencias extranjeras? Según el Instituto Elcano, el 85% de los españoles sigue apoyando la permanencia en la OTAN. Pero es un dato que choca con la oposición al gasto militar y con otra cifra; la del 80% que se pronuncia en contra de alinearse con ninguna potencia. ¿Cómo se explica la aparente contradicción?El hecho de que el apoyo a la OTAN conviva con el rechazo al aumento del gasto militar, puede ser producto de una "aceptación funcional" de la pertenencia a la alianza. Se acepta el statu quo, "pero no un respaldo entusiasta a sus lógicas, si esto implica un "compromiso económico fuerte'", explica a Sputnik Pedro Barragán, economista y asesor de la Fundación Cátedra China.Las encuestas reflejan una tensión entre el deseo de autonomía estratégica y la inercia histórica de dependencia geopolítica, como resultado de la narrativa institucional o la percepción de que la OTAN garantiza seguridad, aunque no se comparta su agenda belicista.¿Cuestión de porcentajes?También, hay que resaltar que la encuesta del CIS pregunta por la exigencia externa de incrementar el gasto militar al 5%, pero no por el del 2,1% que asume Pedro Sánchez. ¿Cabría esperar un rechazo similar de haberse planteado este último porcentaje?"Sin duda", asegura Barragán, que recuerda que la población española no ve "ningún beneficio real" en estos incrementos, dada la "infrafinanciación crónica" en materia sanitaria, educativa o de vivienda. "Es un mandato impuesto por la OTAN que solo sirve a intereses geoestratégicos ajenos, no a la seguridad o bienestar de los ciudadanos. La mayoría no está dispuesta a pagar por guerras ajenas ni por seguirle el juego a Washington", destaca.Hacia una política exterior más autónomaDe los datos aportados por el Instituto Elcano, se puede deducir la existencia del deseo de cultivar una política exterior española más independiente y que atienda a las nuevas realidades globales. La pregunta es si Madrid tiene margen para maniobrar, habida cuenta de su pertenencia al bloque euroatlántico.La relación con China podría ser un "eje estratégico" en tal giro, estima Barragán, que subraya que la cuestión no implica realineamientos, sino "diversificar vínculos más allá del eje Washington-Bruselas"."China no solo es un actor económico clave, es también un referente diplomático en espacios donde Occidente ha perdido legitimidad", señala, en alusión a la conveniencia de que España reequilibre su "dependencia de los intereses atlánticos" mediante un enfoque pragmático que la haga ganar capacidad de "interlocución global".El relato maniqueísta sobre RusiaTras el atisbo de cambio operado en la percepción sobre China, ¿es factible anticipar algo semejante respecto a Rusia en los próximos tiempos? Pese a la lejanía, después de Marruecos y por delante de EEUU, el país euroasiático es percibido por los españoles como una amenaza, según la encuesta de Elcano. Eso a pesar de que Rusia ha reiterado en repetidas ocasiones que Occidente usa una inventada supuesta amenaza rusa para intimidar a sus poblaciones y desviar la atención de los problemas internos. La opinión pública del país sigue atrapada en una narrativa que "infantiliza el conflicto", indica el experto. Medios y Gobiernos occidentales convierten a Rusia en culpable de todo y en el "enemigo absoluto", asegura Barragán. "Y esto impide cualquier análisis racional", lamenta.

