Claves de un desencuentro por capítulos: ¿qué subyace tras las nuevas amenazas de Trump a España?

Bruselas defiende a España ante las amenazas arancelarias del presidente estadounidense y afirma que "responderá adecuadamente" llegado el caso. Los expertos... 16.10.2025

Durante la rueda de prensa ofrecida al término de un encuentro en Washington con el presidente argentino, Javier Milei, el mandatario estadounidense, preguntado por medios españoles, volvió a referirse a España en términos amenazantes, debido a las reticencias del país ibérico a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.El Gobierno español pone en valor la fiabilidad del país de cara a sus compromisos en la OTAN. La ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó el "enorme esfuerzo" de inversión en defensa que está realizando España, con un gasto ya declarado del 2% del PIB, aunque se abrió a la posibilidad de incrementarlo. "Nadie puede prever lo que ocurrirá en 2030 o 2035", dijo.Por su parte, el exjefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, tildó de "capricho autoritario" de EEUU la cifra del 5% del PIB en gasto militar. "Es una cifra arbitraria, que no es adecuada para todos los países a la vez", declaró en Madrid, durante la celebración de un acto de la Fundación Carlos Amberes.En Bruselas, la Comisión Europea calificó los comentarios de Trump de "escenario hipotético", dado que todavía se está implementando el acuerdo comercial suscrito por la UE y EEUU en el mes de agosto. No obstante, en boca de su portavoz de Comercio, Olof Gill, la Comisión recordó que las disputas comerciales conciernen a su ámbito exclusivo y que "responderá de manera adecuada" si se tomaran medidas contra un Estado de la UE. Es decir, llegado el caso, Bruselas promete interceder por España.Objeto de continuas críticasLas amenazas de Trump contra España se producen prácticamente sin solución de continuidad, dado que, días atrás, incluso pidió la expulsión de este país de la OTAN. La cumbre de la alianza en La Haya, en cuya víspera el presidente Pedro Sánchez obtuvo del secretario general de la organización, Mark Rutte, un acuerdo vía epistolar para aumentar el gasto militar a un máximo del 2,1%, fue tal vez el punto de inflexión para Trump.En concreto, el Gobierno de España viene concediendo recurrentemente préstamos y créditos a la mayor empresa tecnológica española, Indra, y a sus Uniones Temporales de Empresas (UTE), así como a consorcios europeos de los que forma parte el Estado, como Airbus, para el desarrollo de programas de modernización de armamentos."En septiembre, se aprobaron préstamos para Indra y Airbus por un total de 4.000 millones de euros, para avanzar en el desarrollo del avión de combate europeo (FCAS) y otras aeronaves. Y ahora, en octubre, el Gobierno ha aprobado 6.890 millones de euros en créditos para la industria de defensa, de los que Indra y sus UTE, acaparan la mayor parte: 6.582 millones para diversos programas militares", afirma Martínez.Por este motivo, este especialista cree que las amenazas arancelarias de Trump se perciben como una "forma de chantaje económico", en una sociedad influida "desde hace décadas" por la "cultura pacifista y antimilitarista".El momento económicoLas invectivas de Trump se produjeron el mismo día que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicaba su informe Perspectivas Económicas Mundiales, donde reflejó que el desempeño de la economía española en 2025 será el mejor entre las economías avanzadas de Occidente.Según este organismo, España cerrará el año con un crecimiento del 2,9%, superior al de EEUU (2%), Alemania (0,2%) y la eurozona (1,1%). En 2026, cederá una décima ante EEUU (2,1%), pero doblará a la eurozona (1,1%). Las previsiones del FMI para España mejoran el pronóstico de la OCDE y del propio Gobierno español. ¿Es posible que Trump no asuma que un país que en 2024 creció al 3,2% y que en 2025 cuenta con pronósticos favorables puede negarse a incrementar el gasto militar al 5% del PIB?Para el economista y autor Santiago Niño-Becerra, la cuestión es que el propio informe del FMI revela que el crecimiento español se aminorará "sensiblemente" en los próximos años, pese a que el Estado irá reduciendo el déficit y la deuda hasta 2030 (al 1,8% y 92,6%, respectivamente).Según el FMI, el crecimiento español se irá reduciendo hasta estancarse a partir de 2027 (en el 1,6%). En tanto que economía de "volumen" inflada por el turismo y, además, afectada por una creciente baja productividad, España es en realidad "muy dependiente", recuerda este economista. Es decir, pese a la bonanza macroeconómica, las cuentas no cierran. Especialmente, si mediante la fabricación de armamentos se intenta crear un PIB que ya no generan otros sectores.

